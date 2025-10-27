reezy: Der American Dream im Deutschrap – Erfolg made in Frankfurt

Manch eine:r würde behaupten, den American Dream könne man nur in den USA leben. Vom Underdog zum Star geht aber auch hierzulande – und das sogar mit einer Dramatik, die eine ganze Generation inspiriert. Eine:r, der:die das geschafft hat, ist reezy. Lange galt der Frankfurter als absoluter Geheimtipp der Szene. Junge Rap-Hörer:innen wissen das aber womöglich schon gar nicht mehr. Sie kennen reezy nur als Superstar, der Hallen ausverkauft, Club-Banger droppt und mit internationalen Rap-Größen hängt. Aber der Weg hierher war lang.

01 reezy: Vom Untergrund-Tipp zum Superstar

reezys Weg beginnt in der heimlichen Rap-Hauptstadt Frankfurt am Main. Hier wird der inzwischen 30-jährige Raheem Heid am 28. Juli 1995 geboren . Er wächst als Halb-Amerikaner in der Nordweststadt auf, eine Großwohnsiedlung, aus der gleich mehrere nennenswerte Rap-Stars stammen. Es ist aber nicht mehr 1990 und Jungs verteilen keine Mixtapes auf der Straße. Für Rap-Fans und Musiker:innen aus reezys Generation ist vor allem das Internet Mittelpunkt ihrer Arbeit. Und der Ort, der sie nachhaltig beeinflusst. Aber dazu später mehr.

Eigentlich wollte reezy als Kind nie Musiker werden. Dabei stammt der Frankfurter aus einem musikalischen Haushalt : seine Mutter ist großer R’n’B-Fan, sein Vater, auch bekannt als D-Flame, Rapper. reezy kommt dadurch schon früh in Berührung mit den Werken einflussreicher Künstler:innen. Trotzdem hat er in der Schule kein Interesse am Musikunterricht. Und die CDs seiner Mutter sagen ihm auch nicht wirklich zu.

Erst mit der Zeit ändert sich reezys Wertschätzung für Musik. Als Teenager fängt er an, durch die Sammlung seiner Mutter zu gehen. Und plötzlich hat er ein Ohr für R’n’B. Erste Versuche, einen eigenen Track aufzunehmen, folgen schnell. Aber das alles bleibt zunächst ein Spaß unter Freund:innen. Denn der heutige Deutschrap-Star reezy hat eigentlich einen ganz anderen Traum: Fußballstar . Der Frankfurter hofft schon als Kind auf die große Karriere am Ball. Dieser Traum erlebt schließlich ein vorzeitiges Ende: Ein schwerer Unfall macht die Karriere als Profi-Spieler für reezy unmöglich.

Aber wo sich eine Tür schließt, öffnet sich eine neue. Inspiriert von Kendrick Lamar s Musik versucht reezy sich mit 17 noch mal am Mic. Es dauert nicht lange, da baut er sich gemeinsam mit einem Freund ein Studio in der Garage seiner Eltern . reezy ist durch seine Familie zwar so nah an der Musik wie kaum ein:e andere:r, er nutzt stattdessen aber die endlosen Ressourcen des Internets und bringt sich über YouTube-Tutorials selbst das Klavier- und Gitarrespielen bei . Er produziert eigene Beats, rappt darauf und lädt seine Tracks dann bei Plattformen wie SoundCloud hoch.

Damit ist reezy nicht alleine: Zur Mitte der 2010er-Jahre gibt es unzählige Nachwuchsmusiker:innen, die über den gleichen Weg versuchen, ihre Kunst an den Mann zu bringen. Aber um über den DIY-Weg wirklich erfolgreich zu werden, braucht man einfach das gewisse Etwas. Diese Magie. Ein Gespür für Trends und eine Vision . Genau das alles hat reezy – und sticht dadurch schon früh aus der Masse heraus.

Aus der Garage in die Big Leagues: reezys Karriereanfänge

reezy kann schnell in der Szene punkten. Über seine Independent-Releases bei SoundCloud lernt er morten kennen und connectet sich mit dem Immer Ready-Camp . Darüber ergibt sich dann schließlich der Kontakt zu Bausa . Und der feiert reezy einfach extrem, man kann es nicht anders sagen. Nicht nur ist Bausa Fan von dessen Arbeit, er sieht auch unglaublich großes Potenzial in dem damaligen Newcomer. Es dauert nicht lange, da erklärt er reezy zum ersten Label-Signing von TwoSides. Ein genialer Move, wie sich später herausstellen wird.

Bausa investiert viel in reezy : Er klärt ihm Producer-Aufträge für gehypte Rapper, nimmt ihn mit auf Tour, sorgt dafür, dass er bei RIN als Voract auftritt – alles, um eine solide Basis für eine Karriere als Künstler:in im Hiphop-Business aufzubauen. Das zahlt sich aus. Durch die Nähe zu den Cult-Favorites von jungen Rap-Hörer:innen wird reezy schnell zum Geheimtipp. Kein Wunder, kaum eine:r hat den melancholischen R’n’B-Sound , den Drake, The Weeknd und Co. international groß gemacht haben, so gut nach Deutschland bringen können wie reezy.

Das liegt zum einen an reezys Gespür für Melodien und den Zeitgeist, zum anderen aber auch daran, dass der Frankfurter mit dem Image des klassischen Melodie-Rappers gebrochen hat. reezy rappt und singt auf melancholischen Beats, romantische Texte sind für ihn nichts Fremdes. Sein Look und Style sagen – für Deutsche – aber etwas anderes. Er bedient sich am Stil von Trappern, hat ein Faible für Chrome Hearts und ist iced-out. Klassischer Ami-Rapper-Look mit softem Sound . Dadurch kann sich reezy eine ganz neue Zielgruppe erschließen: Junge Menschen, die Bock auf Luxuskleidung haben, mit 50 Cent-Sound aufgewachsen sind, aber in ihren Teens gerade eine melancholische Phase durchmachen. Er trifft den Nagel genau auf den Kopf.

Hinzu kommt, dass reezy unglaublich nahbar ist. Neben der Musik macht er seine Informatiker-Ausbildung fertig . Auf seinen Songs geht es um Marken, eine bestimmte Mood und Heartbreaks. Und auch wenn der durchschnittliche Teenager kein Geld für ice hat, kann man hier trotzdem relaten. Irgendwie ist bei reezy primär alles ein Vibe . Man muss nicht selbst auf der Straße pushen, um seine Vision zu verstehen.

Das kommt auf frühen Hits wie “Wohin du willst” von Kalim, zu dem reezy ein Feature beisteuert, ziemlich gut rüber. Eine gesungene Hook wird gepaart mit Lines wie “Aus der Trap in den Wagen”, und schon fühlt sich eine ganze Generation angesprochen .

02 Der rasante Aufstieg von reezy

Während sich reezy in den 2010ern noch im Untergrund und in der Industrie etabliert hat, sind die 2020er geprägt von astronomischen Erfolgen. 2019 und 2020 kann er mit Singles wie “Phantom” und “Sandmann” einige Hits landen und eine breitere Masse erreichen. 2021 released reezy dann “Manchester” und feiert damit einen viralen, fast zeitlosen Erfolg im Deutschrap . Vor allem bei TikTok kann der Song ziemlich viel Aufmerksamkeit generieren. Die Single ist inzwischen ein deutscher Club-Klassiker und bewegt mit Sicherheit sogar den schüchternsten Rap-Fan zum Moshen. Allein bei Spotify generierte der Song über 100 Millionen Streams.

Und das Ganze ist keine einmalige Sache. reezys Album “Loyalty over Love” aus 2022 – auf dem eben auch “Manchester” vertreten ist – bestätigt es dann endgültig: reezy ist kein Geheimtipp mehr. Woher kommt der rasante Aufstieg des Frankfurters? Na ja, sonderlich anders ist seine Musik nicht. Im Grunde hat reezy lange genug gehustlet, sein Ding durchgezogen und das Ganze kommt jetzt endlich auch an. Hinzu kommt, dass sein Image und Look auch voll zum Zeitgeist passen. Hart, aber zugänglich, authentisch und melodisch.

Seitdem hat reezy noch zwei weitere Alben gedroppt und zahlreiche Hits landen können. Inzwischen ist er so etwas wie der große Bruder für das junge Rap-Publikum geworden. Er chillt mit Achraf, dem Gründer von 6PM, trägt teure Marken, hat einen erstrebenswerten Look und macht einfach sehr hochwertig produzierte Musik. Vom Underdog zum Shooting-Star, der absolute American Dream. Und das mitten in Deutschland. Es ist eine Erfolgsstory, wie sie im Buche steht. Kein Wunder, dass er eine ganze Generation inspiriert.