RB Leipzig jagt in Berlin den ersten Titel der Vereinsgeschichte

719 Tage nach dem letzten und bisher einzigen DFB-Pokalfinale der Vereinsgeschichte ( 0:3 gegen den FC Bayern München ) macht sich Fußball-Bundesligist RB Leipzig erneut auf den Weg nach Berlin. Die DFB-Pokal-Reise dieser Saison begann in Nürnberg und soll mit einem Sieg gegen Borussia Dortmund ein erfolgreiches Ende nehmen. Wir lassen die bisherigen Pokalstationen noch einmal Revue passieren und blicken auf den Showdown im Endspiel am Donnerstagabend (ab 20.45 Uhr).

Sechs Siege und 14:1 Tore: Die Roten Bullen überrollen die Konkurrenz

Beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg starteten die Leipziger in die Pokalsaison, mit einem klaren 3:0-Sieg ging es in Runde zwei. Auch in den folgenden Partien untermauerte das Team von RBL Coach Julian Nagelsmann seine Ansprüche auf den Pokalsieg und blieb bis zum Halbfinale ohne Gegentor. Ob starke Gegner aus der 2. Bundesliga (Spitzenreiter VfL Bochum) oder die Ligakonkurrenten aus Augsburg oder Wolfsburg: Kein Team konnte die sattelfeste RB-Defensive überwinden. Erst Werder Bremen fand in der Verlängerung des Halbfinals den Schlüssel zum vernagelten Tor, ging aber dennoch als Verlierer vom Platz. Joker Emil Forsberg erzielte kurz vor dem Ende der Verlängerung das entscheidende 2:1-Siegtor für die Roten Bullen. Damit tritt Leipzig mit einer beeindruckenden Bilanz von sechs Siegen und 14:1 Toren im Finale an.

Auch der BVB kennt den Weg über die Verlängerung. Neben souveränen Siegen gegen den MSV Duisburg und Holstein Kiel (beide 5:0) zitterten sich die Schwarz-Gelben im Achtelfinale gegen Zweitligist SC Paderborn nach 120 Minuten in die nächste Runde (3:2). Apropos Verlängerung: Damit haben die Dortmunder in Pokal-Endspielen bisher keine guten Erfahrungen gemacht. Dreimal musste der BVB in Berlin schon „nachsitzen“ - jedes Mal fuhr die Borussia ohne Pott zurück in den Pott. Geht das DFB-Pokalfinale also in die Verlängerung, haben die Roten Bullen statistisch gesehen gute Chancen auf den Titel.

RB Leipzig im DFB-Pokal mit #WingsForLife-Sonderbadge © RB Leipzig

Yussuf, mach es noch einmal!

Einer der Erfolgsgaranten bei den Leipzigern im DFB-Pokal war bisher Torjäger Yussuf Poulsen. Mit fünf Treffern führt der Däne die Torschützenliste an und könnte zu einem entscheidenden Faktor im Endspiel werden. Bislang traf Poulsen - das Halbfinale in Bremen ausgenommen - in jeder Pokalrunde mindestens einmal.

Doch selbst wenn Poulsen im DFB-Pokalfinale nicht stechen sollte, hat Coach Nagelsmann immer noch einen Joker in der Hinterhand: Hee-Chan Hwang. Der Südkoreaner hatte im Halbfinale mit einem Tor und einer Vorlage maßgeblichen Anteil am Finaleinzug der Roten Bullen.

Yussuf Poulsen © GEPA pictures

Augen auf: Sancho und Haaland die wichtigsten Eckpfeiler beim BVB

Allerdings ist Yussuf Poulsen mit seiner Torgefahr nicht allein auf weiter Flur. BVB-Flügelflitzer Jadon Sancho ist ihm mit vier Pokal-Toren dicht auf den Fersen. Wie gefährlich der Engländer den Leipzigern werden kann, bewies der Youngster bereits bei der Bundesliga-Generalprobe (3:2 für den BVB) mit zwei Toren. Es gilt also, Sancho zu keinem Zeitpunkt der Partie aus den Augen zu verlieren.

Beim jüngsten Spiel der beiden Finalisten war BVB-Goalgetter Erling Haaland verletzungsbedingt nicht dabei. In Abwesenheit des Norwegers erzielte die Mannschaft von Trainer Edin Terzic in den vergangenen beiden Begegnungen acht Tore. Sollte Haaland im Pokalfinale wieder mit von der Partie sein, sind die Dortmunder noch besser in der Offensive aufgestellt. RBL-Coach Julian Nagelsmann weiß um die Qualitäten des 20-jährigen Youngsters und hat einen Finaleinsatz Haalands auf dem Zettel: „Wir bereiten uns darauf vor, dass er spielt. Mit ihm haben sie noch einmal eine andere dynamische Komponente vorne.“

Dynamik - die ist im Pokalfinale auch von den Leipzigern gefordert. Beim 2:3 in Dortmund am Samstag legten die Roten Bullen diese erst im zweiten Abschnitt an den Tag, kauften der Borussia prompt den Schneid ab und egalisierten innerhalb von 14 Minuten die 2:0-Führung des BVB. Kann Leipzig beim Pokal-Showdown am Donnerstag über die komplette Spieldistanz ähnlich befreit aufspielen, ist der erste Titel der Vereinsgeschichte zum Greifen nah.

Premiere im neuen Heimtrikot: You Can Do Anything!

Im DFB-Pokalfinale werden die Roten Bullen erstmals ihr neues Heimtrikot tragen. Unter dem Motto "You Can Do Anything!" wollen die Leipziger jeden Menschen im Rahmen des Trikot-Launches dazu ermutigen, ihren eigenen Weg zu gehen und die Entschlossenheit geben, Träume anzugehen und diese in die Tat umzusetzen. Im Falle von RB Leipzig soll am Donnerstag der große Traum vom DFB-Pokalsieg Realität werden. Auf geht's Jungs - holt euch den Titel!

