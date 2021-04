RB Leipzig im DFB-Pokal: Noch zweimal Nägel mit Köpfen machen

neigen sich dem Ende entgegen. Obwohl er bereits viel erreicht hat und den Klub unter anderem 2020 bis ins Halbfinale der Champions League führte, verfolgt der 33-Jährige vor seinem Wechsel zum FC Bayern München aber noch ein großes Ziel: Der erste Titel mit Leipzig soll her! Im DFB-Pokal-Halbfinale beim SV Werder Bremen am Freitagabend (20.30 Uhr) wollen die Roten Bullen nach 2019 zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte ins Endspiel einziehen.

Zumindest in den vorherigen Pokal-Runden griff Werder zum richtigen Werkzeug. Nordost-Regionalligist Carl Zeiss Jena sowie die Zweitligisten Hannover 96, Greuther Fürth und Jahn Regensburg wurden allesamt zu Null nach Hause geschickt. Auch wenn sich den Nordlichtern bislang kein Bundesligist in den Weg stellte, ist der erneute Halbfinaleinzug aufgrund der sattelfesten Defensive nicht unverdient. Damit stehen die Hanseaten nach 2016 und 2019 zum dritten Mal innerhalb der letzten fünf Jahre unter den letzten Vier - Endstation war stets der FC Bayern München.

Doch was Bremen kann, kann Leipzig schon lange! Auch die Roten Bullen hielten in ihren vier Pokalspielen die Null, erzielten in diesem Zeitraum sogar zwölf Treffer - vier mehr als der SV Werder. Dass die Sachsen ihre Siegerqualitäten bereits gegen Bundesligisten (FC Augsburg, VfL Wolfsburg) ausstrahlen konnten, macht RB Leipzig noch mehr zum Favoriten.

