Die 10 besten Bikeparks in Europa

Was passiert eigentlich in Skigebieten und Bergregionen, wenn der Sommer kommt und der ganze Schnee schmilzt? Ganz einfach: Die märchenhaften Wintersportorte verwandeln sich in magische Bike-Paradiese, an denen passionierte Sportler aus aller Welt ihre kühnsten MTB-Träume ausleben können.

Europa als Kontinent hat mehr Trail-Zentren, Bikeparks und MTB-Strecken als jeder andere Teil der Welt. Mit dabei sind aber nicht nur die bekannten Destinationen mit ihren unzähligen Gondeln und Sesselliften, sondern auch kleinere Bikeparks mit ihren engagierten und liebevollen Anlagen, wo man mit Auto und Anhänger nach oben gebracht wird.

Hier sind unsere Top 10 der besten Bikeparks und MTB-Destinationen in Europa:

01 Portes du Soleil, Frankreich/Schweiz

Im wahrsten Sinne über Stock und Stein © Ruedi Flück

Saison: Juni – September (Öffnungszeiten sind von Ort zu Ort unterschiedlich)

Wenn wir über europäische Bikeparks sprechen, darf eine Region natürlich auf keinen Fall fehlen: Portes du Soleil ist ein riesiges Gebiet, das nicht weniger als 12 Skigebiete beherbergt, an Orten wie Châtel, Les Gets, Avoriaz, Morzine und Champéry. Das gesamte Gebiet erstreckt sich über die Schweiz und Frankreich und verfügt über 600 km markierte Bikestrecken und 22 Sessellifte, die dich gemütlich an dein Ziel bringen. In den Bikeparks sind natürlich alle MTB-Disziplinen vertreten, und abseits der Strecken gibt es zahlreiche Wanderwege, wenn du mal ein ein paar Schritte zu Fuß unterwegs sein möchtest.

12 Min Mountainbiken in Châtel – Reboul Jam Wir machen einen Trip nach Châtel, wo die Jungs eine Woche lang in einem der besten Bikeparks der Welt fahren.

02 La Fenasosa Bike Park, Spanien

Der unverwechselbare Dirt im La Fenasosa Bike Park © La Fenasosa Bikepark

Saison: Januar – November

Wer auf der Suche nach einer Destination ist, die fast das ganze Jahr befahrbar ist, ist im La Fenasosa Bike Park in Spanien goldrichtig. Im Nationalpark Sierra Mariola in Alicante gelegen, bietet La Fenasosa mehr als 20 km Downhill-, Freeride- und Cross-Country-Action pur. Die Downhill-Trails sind besonders erwähnenswert, weil sie eine echte Challenge bieten. Es gibt aber natürlich auch andere Strecken, die jedes Fahrerlevel ansprechen. Außerdem wartet auf die Biker im Trial-Bereich eine Schaumstoffgrube, die perfekt ist zum Üben von Tricks und jede Menge Fun liefert.

Was viele Sportler an La Fenasosa so lieben, ist die Abgeschiedenheit des Bikeparks. Man kann sich hier voll und ganz auf das Mountainbiken konzentrieren und einfach eine gute Zeit in der Natur haben. Zu diesem Zweck gibt es auch eine Unterkunft vor Ort. In La Fenasosa gibt es keine Lifte und die Rider werden mit einem Shuttle zu den jeweiligen Strecken gebracht.

6 Min Food, Faces and Places to Ride Episode 4 Die Jungs fahren nach Spanien in den La Fenasosa Bikepark

03 Mottolino Bike Park, Italien

Livigno riding at its best © Mottolino Bike Park

Saison: Juni - September

Livigno liegt in der Lombardei in Italien und ist in MTB-Kreisen als der Ort bekannt, an dem der Suzuki Nine Knights MTB Freeride-Contest stattfand. Bei einer solchen Geschichte erwartet man sich schon fast, dass es irgendwo einen Bikepark gibt -- und den gibt es auch! Der Mottolino Bike Park verfügt über 14 verschiedene Strecken, von denen einige ideal sind, wenn du deine ersten Downhill-Erfahrungen machen möchtest, darunter die Flow Line und der MTB Enduro Natural Trail.

Für Freeride-Fans gibt es ein eigenes North Shore-Gebiet sowie eine Slopestyle-Line mit Rampen der Nine Knights-Strecke. In der Nähe vom Mottolino Bike Park befindet sich außerdem das Skigebiet Carosello 3000, das im Sommer 50 MTB-Kilometer bietet. Das Streckennetz in Carosello könnte man als flowig und anfängerfreundlich beschreiben.

04 Åre Bike Park, Schweden

Nimm den Skilift rauf und genieße die Abfahrt im Åre Bike Park. © Emrik Jansson/Åre Bike Festival

Saison: Juni - September

Für ein einzigartiges Bike-Abenteuer im hohen Norden Europas gibt es keinen besseren Ort als den Åre Bike Park. Der Park liegt an einem malerischen See, umgeben von sanften, grünen Hügeln im Nordwesten Schwedens.

Insgesamt gibt es in Åre 37 Downhill-Strecken, in allen Schwierigkeitsgraden. Für Anfänger gibt es mit 7 grünen Strecken mehr als genug Möglichkeiten, seine Skills auf ein neues Level zu bringen. Auch das Gelände in Åre ist abwechslungsreich, von felsig oben bis zu üppig grünen Wäldern auf halber Strecke. Seit kurzem gibt es auch eine XC-Arena mit 14 künstlich angelegten Strecken, die von einfach bis zu anspruchsvollen blauen und roten Trails reichen. In der Gegend gibt es auch einige lange, schöne Schotterstraßen, die zum gemütlicheren Biken einladen. Wer im Sommer kommt, kann sich auf ein großes MTB-Festival freuen, das jährlich in Åre stattfindet.

13 Min Åre Bike Bestival, Schweden Wirf einen Blick auf den kreativen Prozess hinter dem "Team Douche-Video", dem Gewinner der Åre Video Challenge.

05 Bike Park Leogang

Pump Track Leogang © Martin Sass

Saison: Mai – September

Der Bikepark in Leogang hat sich durch die Austragung des UCI MTB World Cups zu Österreichs wichtigstem Bikepark entwickelt. Insgesamt warten über 11 Downhill-Strecken mit einer Gesamtlänge von 30 km auf die Rider. Dazu gehören die Speedster Line, die berühmte Weltcup-Strecke und die Pro Jump Line: Hot Shots fired by GoPro. Der Bikepark hat jedoch noch viel mehr zu bieten und ist nicht ohne Grund bei Familien so beliebt. Einer der Hauptgründe dafür ist der Riders Playground -- ein 10.000 m² großes Areal für Kinder und ein 5.000 m² großer Pumptrack.

Für alle, die es etwas gemütlicher angehen lassen wollen, gibt es rund um den Bikepark ein ausgedehntes Netz an MTB-Strecken, wie den Knappentrail und den Schwarzleo Trail. Die nahegelegenen Regionen Saalfelden Leogang, Saalbach Hinterglemm und Fieberbrunn bieten allen Leogang-Besuchern weitere Möglichkeiten für ihre Zweiradabenteuer.

06 BikePark Wales

Der Root Manoeuvres Trail im BikePark Wales © Bike Park Wales

Saison: Ganzjährig

Seit seiner offiziellen Eröffnung im Januar 2014 hat sich der BikePark Wales als bester vollwertiger MTB-Park des Vereinigten Königreichs etabliert. Die in den südwalisischen Gethin-Wäldern gelegenen Trails sind nicht nur bei Anfängern beliebt, sondern beherbergen von Zeit zu Zeit auch einige der besten Downhill-Rider Großbritanniens, wie Tahnée Seagrave und Laurie Greenland .

Im BikePark Wales gibt es mehr als 40 Strecken für jedes Niveau -- von sanften Familienstrecken bis hin zu supertechnischen Downhill-Rides mit tückischen Wurzeln, Felsen, Drops und Jumps, die auch die bekanntesten Profis ins Schwitzen bringen. Außerdem sind viele dieser Strecken bei jedem Wetter befahrbar, was auch der Grund dafür ist, dass der Park ganzjährig offen steht. Zu den Trails gelangt man per Shuttle. Für alle Trail-Neulinge bietet der BikePark Wales auch eine Reihe von Kursen für alle Levels und vor Ort gibt es natürlich auch einen Bike-Laden und diverse Verpflegungsmöglichkeiten. Die perfekte Anlage also für einen traumhaften MTB-Tagestrip!

15 Min Laurie Greenland – Wales Downhill rider Laurie Greenland designs, oversees the build, and rides his dream line at BikePark Wales.

07 Bike Kingdom, Schweiz

Der Bikepark Lenzerheide © Lenzerheide

Saison: Juni – September

Wie einige andere Bike-Destinationen in dieser Liste ist auch das Bike Kingdom kein einzelner Ort, sondern eine Gruppe von Orten, die sich zu einem großen Ganzen zusammengeschlossen haben, um der Bike-Community noch mehr Möglichkeiten bieten zu können. In diesem Fall sprechen wir von den Zielen in und um den Schweizer Kanton Graubünden. Der Hauptstandort ist Lenzerheide, aber Bike Kingdom erstreckt sich auch auf die einzigartige Alpenstadt Chur und die Region Arosa.

Die Hauptattraktion ist aber zweifellos das Bike Kingdom Lenzerheide, da hier in der Vergangenheit der UCI World Cup im Downhill und Cross-Country ausgetragen wurde. Aber die Weltcup-Strecke ist nicht die einzige DH-Tour: Insgesamt warten noch vier weitere Trails auf die Bike-Enthusiasten. Die Stadt Chur verfügt ebenfalls über einen eigenen Bikepark mit fünf Trails, die auf Freeride spezialisiert sind. Abseits der Bikeparks gibt es in Graubünden noch viele weitere Trails und Routen mit schätzungsweise 900 km Singletrails. Hast du Zeit?

08 Bikepark and Trailpark Winterberg, Deutschland

Feel the flow in Winterberg © Jesper Sundman

Saison: April – Oktober

Der Bikepark Winterberg ist wohl der bekannteste Bikepark Deutschlands -- und das nicht ohne Grund: Auf dem Gelände des Parks findet nämlich das größte Bikefestival Europas statt, das Dirt Masters Festival. Der ehemalige FMB World Tour Slopestyle Contest Red Bull Berg Line wurde ebenfalls hier ausgetragen. Der Bike- und Trailpark Winterberg befindet sich westlich der Stadt Winterberg im Hochsauerlandkreis in Nordrhein-Westfalen.

Die Trails und Anlagen sind abwechslungsreich und es ist für jedes Level etwas dabei -- vom Anfänger bis zum Profi. Im Bikepark gibt es insgesamt 13 Downhill-Strecken, während der Trailpark mit einem Streckennetz über 40 km aufwarten kann, das vor allem viel Flow bietet und sehr familienfreundlich ist. Die bekannteste DH-Strecke im Winterberg Bikepark ist aber zweifellos die Jumpline. Neben spektakulären Strecken gibt es auch eine Bikeschule für alle MTB-Frischlinge, die gerade erst einsteigen.

3 Min Best of Red Bull Berg Line 2013 Best of Red Bull Berg Line 2013

09 Bike Republic Sölden, Österreich

Viel Holz im Wald der BIKE REPUBLIC Sölden © Rudi Whylidal

Saison: Juni – September

Der österreichische Standort Bike Republic Sölden ist eines der am massentauglichsten MTB-Reviere in dieser Liste. Bei dem Bikepark handelt es sich mehr oder weniger um ein Trailzentrum, das vollständig mit dem Lift erschlossen ist. Insgesamt gibt es neun künstlich angelegte Strecken, mit einem der Highlights, der Ollweit-Line, die auf einer Seehöhe von 2.666 m über dem Meeresspiegel beginnt und über wunderschöne alpine Berghänge führt. Außerdem gibt es in Sölden 17 Naturtrails, die schon fast kitschigen Flow liefern und einfach Spaß machen.

Der Bergsportort im Ötztal in Tirol investiert in den letzten Jahren immer mehr in den MTB-Sport, so dass das Streckennetz jedes Jahr wächst. Mittlerweile gibt es zwei Pumptracks, mehrere Hotels und Unternehmen, die sich dem Mountainbiken verschrieben haben. Sölden und seine malerische Landschaft lässt jedes MTB-Herz höher schlagen, garantiert!

10 Bike Park Kasina, Polen

Saison: Juni – September

Es ist nur fair, dass wir in unserem Bikepark-Europa-Guide auch eine osteuropäische Destination vorstellen, nämlich den Bikepark Kasina in Polen. Der Bikepark, der nur eine Stunde von der Großstadt Krakau entfernt liegt, verfügt über neun Trails und ist der größte seiner Art in Polen. Die längste Strecke, die Family Line, ist genau das, wonach es klingt: anfängerfreundlich. Die DH-Strecken zählen dagegen zu den spektakulärsten im ganzen Land. Ready für einen Trip?