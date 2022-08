MTB-Trip um die Welt: Das sind die 10 besten Bikeparks in Kanada

Die Popularität von Enduro-Mountainbiking ist in den letzten Jahren laufend gewachsen. Kanadier im ganzen Land bauen immer öfter öffentliche Trails, investieren in lokale MTB-Fahrgruppen und zelebrieren das Mountainbiken als Workout-Routine.

All jene, die ihre Skills auf das nächste Level bringen wollen, sollten dazu aber eher auf Bikeparks mit ihren vielen verschiedenen Features setzen, die Sessellifte oder andere Vehikel bereitstellen, um schnell Höhenmeter zu machen und die Zeit mit den wichtigen Dingen zu füllen. Damit haben die Biker die Möglichkeit, noch mehr Berms und Jumps zu schlucken, während sie technische Passagen voll und ganz auskosten können.

Vor nicht allzu langer Zeit waren Bikeparks in Kanada vorrangig in den Bergen von British Columbia zu finden. Mittlerweile sind in ganz Kanada aber großartige Bikeparks entstanden, die wir dir nicht vorenthalten wollen.

01 Atlantische Provinzen

Sugarloaf

Location: Atholville, New Brunswick

Anzahl der Trails: 11

Saison: 4. Juni bis 2. Oktober

Lift: Sessellift

Tagesticket: 30$

Der Sugarloaf Bikepark liegt an der Ostküste Kanadas, in den Appalachen. Das Netzwerk aus 11 Downhill-Trails wurde von derselben Crew designt, die auch den Bikepark in Whistler entworfen hat. Alleine das macht den Besuch schon wert. Sugarloaf bringt jede Menge Features und flüssige Trails mit, die mit steilen technischen Lines und Drops aufwarten. Unbedingt auschecken solltest du L'Acadienne , den anspruchsvollsten Trail des Parks.

Keppoch Mountain

Location: Antigonish, Nova Scotia

Anzahl der Trails: 9

Saison: das gesamte Jahr über

Lift: keinen; dafür Shuttle-Service

Tagesticket: Gratis oder 40$, wenn du das Shuttle einen Tag lang in Anspruch nimmst

In der Nähe der Stadt Antigonish in der Region Nova Scotia fügt sich der Bikepark Keppoch Mountain perfekt in die atlantische Szenerie ein. Das gesamte Netzwerk der Gebirgskette hat 45 Trails zu bieten, die von Gravel-Bike-Wegen bis hin zu zehn spezifisch auf Downhill ausgerichteten Tracks alles zu bieten haben. Einen klassischen Lift gibt es nicht, dafür kannst du auf ein Shuttle zurückgreifen. Versuche dich vor allem am Switchcraft - oder am Riverside -Trail, um auf dem Weg nach unten jede Menge Airtime zu genießen. Den Flow holst du dir auf dem steilen Track Old School .

02 Quebec

MSS Bikepark

Location: Saint-Sauveur, Quebec

Anzahl der Trails: 9

Saison: 28. Mai bis 30. Oktober

Lift: Sessellift

Tagesticket: 55$

Nur eine Stunde von Montreal entfernt wurde auf dem Saint-Sauveur ein Netzwerk an DH-Tracks gebaut, dass Rider aus der ganzen Provinz anzieht. Auf den Trails Bacon Strip oder La 50 holst du dir ein gutes Warm-Up und findest den Groove. Den maximalen Flow findest du aber auf Machette , dem Flaggschiff des Parks. Daneben hat die MSS-Crew eine Ode an die kanadische Downhill-Legende Stevie Smith entworfen, die seinem Namen voll und ganz gerecht wird. Chainsaw Massacre ist eng und felsig, und unterzieht die Skills eines jeden Riders einem Härtetest.

Mont-Sainte-Anne

Location: Beaupré, Quebec

Anzahl der Trails: 29

Saison: 28. Mai bis 10. Oktober

Lift: Sessellift

Tagesticket: 48$

In der Nähe von Quebec City findet sich das Terrain von Mont Sainte-Anne, die kanadische Heimat des UCI MTB World Cups. Mit über 40 Trails, aus denen du wählen kannst, gehört er zu den größeren Bikeparks in der Provinz. An der Spitze hast du nicht nur Zugang zu den Downhill-Trails, sondern auch zu eher auf Enduro ausgerichteten Sektionen des Netzwerks. Deine Single-Track-Bedürfnisse stillt vor allem der Trail La Vietnam ; hier bekommst du ein vier Kilometer langes Mash-Up an Flow und klassischen Features.

2 Min DH Streckenerklärung: Mont-Sainte-Anne 2018 Lerne den Downhill-Track von Mont Sainte-Anne von seiner schönsten Seite kennen!

03 Ontario

Sir Sam’s

Location: Haliburton, Ontario

Anzahl der Trails: 12

Saison: 30. Mai bis 9. Oktober

Lift: Magic Carpet

Tagesticket: 20$

Ontario ist nicht unbedingt als Bergregion bekannt, dennoch liefert die Region ein vernünftiges Angebot, um an deinen Fahr-Skills zu arbeiten. Daneben erhaschst du auch noch einen Blick auf den berühmten Eagle Lake. Nimm am Anfang die Python , um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich das Terrain charakterisiert - hier stehen vor allem die Kurven im Vordergrund. Danach kannst du auf den Sean's Way wechseln, der jede Menge technische Features zu bieten hat.

Horseshoe Resort

Location: Barrie, Ontario

Anzahl der Trails: 14

Saison: 13. Mai bis 11. Oktober

Lift: Sessellift

Tagesticket: 55$

Jeder Bikepark, der einen Trail mit dem Namen Party Train in petto hat, ist es definitiv wert auszuchecken! Der Horseshoe-Park liegt nördlich von Toronto, nur eine Autostunde entfernt, und ist umgeben von XC-Trails und jeder Menge Seen. Auf dem dortigen Dirt funktioniert schnelles Riding hervorragend, selbst nach kleineren Regenschauern. Daneben hast du im Sommer auch die Möglichkeit, die Horseshoe Trail Showdown-Rennserie zu verfolgen und es wird jeden Donnerstag im Sommer eine "Ladies-Downhill"-Nacht veranstaltet, um auch das Thema Frauen im Mountainbiking weiter in die richtige Richtung zu pushen.

04 Die Prärieprovinzen

Moose Mountain

Location: Kananaskis Country, Alberta

Anzahl der Trails: 14

Saison: 15. Mai - TBA

Lift: keiner; aber ein Shuttle steht zur Verfügung

Tagesticket: Kostenlos

An der Peripherie des Banff Nationalparks geht am Moose Mountain eine leidenschaftliche Trail-Building-Crew zu Werke, die definitiv ein Faible für gnadenlose hölzerne Features hat. Über 60 Kilometer an Single-Tracks stehen dir zur Verfügung, während Alberta66 auch einen passen Shuttle-Service zur Verfügung stellt. Big-Feature-Enthusiasten bieten sich der T-Dub und der Race of Spades mit ihren vielen herausragenden Features an; mit diesen beiden Trails wirst du eine Menge Spaß haben!

Canada Olympic Bike Park

Location: Calgary, Alberta

Anzahl der Trails: 25

Saison: 28. Juni bis 30. September

Lift: Sessellift

Tagesticket: 28$

Der Olympic Park in Kanada ist jener Ort, wo im Jahr 1988 die Olympischen Winterspiele stattfanden. Der darin verortete Bikepark liegt nur Minuten von der Stadt Calgary entfernt, womit er sich perfekt für ein spontanes Bike-Wochenende als Ausgleich zum Alltag eignet. Gebaut wurde der Bikepark von Gravity Logic; damit weißt du schon vorab, was dich erwartet. Den ultimativen Flow holst du dir auf dem Lazer Fade , inklusive jeder Menge Airtime und vielen schnellen Berms.

05 British Columbia

Whistler Mountain Bike Park

Location: Whistler, British Columbia

Anzahl der Trails: 70

Saison: 15. Mai bis 12. Oktober

Lift: Sessellift

Tagesticket: 84$

Der Mountainbike-Park in Whistler ist zweifellos die Top-Destination für Downhiller aus der ganzen Welt. Hier bekommst du es mit einem Ort zu tun, an dem der professionelle Rider Remy Morton seine Sommermonate verbringt und wo die UCI-Frontrunners Jackson Goldstone und Finn Iles ihre freien Tage genießen - weil der Park einfach nur gut ist!

Andi Tillmann und Kyle Jameson shredden einige Whistler-Klassiker in folgendem Video:

5 Min Into the dirt of Whistler Team InFocus unterwegs im weltweit bekanntesten Bike-Park.

Der Berg liegt nur zwei Stunden von Vancouver entfernt und hat über 1.507 Höhenmeter jede Menge Trails zu bieten, die mit dem Lift zu erreichen sind. Angefangen bei klassischen Jump-Trails wie A-Line , Dirt Merchant und Crank It Up , bis hin zu technischen Legenden wie Schleyer , Angry Pirate und Clown Shoes bekommst du hier eine breite Varianz geboten wie nirgendwo sonst.

Coast Gravity Park

Location: Sechelt, British Columbia

Anzahl der Trails: 16

Saison: das gesamte Jahr über

Lift: keiner; du kannst auf den Shuttle-Service zurückgreifen

Tagesticket: 80$

Seitdem die Coastal Crew, eine Gruppe bestehend aus Pro-Ridern aus British Columbia, den Coast Gravity Park eröffnete, ist der Ort zur wahren Pilgerstätte für Mountainbiker geworden, die den Westen Kanadas besuchen. Der Park bekommt in zahlreichen Videos einen Auftritt, während die perfekten Berms und Jumps aus dem Lehrbuch auf jedem Foto gut aussehen.

Entdecke, warum der Coast Gravity Park zu den liebsten Locations von Brandon Semenuk gehört:

11 Min Runden im Coast Gravity Park Nach Abschluss der Dreharbeiten für „Rad Company“ kehrt Brandon Semenuk für epische Abfahrten mit der Crew nach Hause zurück.

16 offizielle Trails mit unterschiedlicher Schwierigkeit haben für jeden Rider etwas zu bieten. Zu den besten Bikeparks gehört er aber nicht, weil er mit besonders vielen Trails oder einer speziellen Infrastruktur aufwartet, sondern weil er schlichtweg zeigt, wie ein ganzjährig geöffneter Park aussehen kann, ohne auf Sessellifte zurückgreifen zu müssen (Trucks transportieren die Rider an die Spitze des Hügels), während die Crew die Limits der Track-Construction weiter pusht.