Dehnübungen für Läufer: Diese 7 machen dich mobil und geschmeidig!

Schultern:

Starte in hüftbreitem Stand. Führe deinen ausgestreckten rechten Arm parallel zum Boden in Richtung deiner linken Schulter. Greife nun mit deinem linken Arm unter deinem ausgestreckten rechten Arm durch und fasse mit der linken Hand deine rehcte Schulter. Dein rechter ausgestreckter Ellbogen sollte nun auf deinem linken angewinkelten Ellbogen liegen. Ziehe nun mit deinem linken Arm deinen rechten ausgestreckten Arm so in die Länge, dass du eine Dehnung in der rechten Schulter spürst. Achte dabei darauf, dass du im Oberkörper nicht mitrotierst. Halte diese Dehnung für bis zu 60 Sekunden und wechsle anschließend die Seiten.