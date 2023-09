Umut Gültekin vs. Big 5: Wer ist der G.O.A.T. im eFootball?

Umut Gültekin Umut Gültekin ist der beste eFootballer der Welt. 2022 gewann der Esportler von RBLZ Gaming die Einzel-WM beim FIFAe World Cup in Kopenhagen. 2023 folgte der Sieg mit den RBLZ bei der Club-WM in Riad.

Vier Buchstaben, die die Welt bedeuten und mit endlosen Debatten verbunden sind. Wer jetzt denkt: Sie wollen doch wohl nicht… oh doch! Hier und heute kommt die G.O.A.T.-Frage auf den Tisch. Wer sie im realen Fußball anstößt, steht in der Regel zwei Lagern (Messi vs. CR7) gegenüber. Auf den Tennisplätzen dieser Welt tobt gar der Dreikampf. Novak Djokovic, Rafael Nadal oder doch der Maestro, Roger Federer?

Vier Buchstaben, die die Welt bedeuten und mit endlosen Debatten verbunden sind. Wer jetzt denkt: Sie wollen doch wohl nicht… oh doch! Hier und heute kommt die G.O.A.T.-Frage auf den Tisch. Wer sie im realen Fußball anstößt, steht in der Regel zwei Lagern (Messi vs. CR7) gegenüber. Auf den Tennisplätzen dieser Welt tobt gar der Dreikampf. Novak Djokovic, Rafael Nadal oder doch der Maestro, Roger Federer?

Vier Buchstaben, die die Welt bedeuten und mit endlosen Debatten verbunden sind. Wer jetzt denkt: Sie wollen doch wohl nicht… oh doch! Hier und heute kommt die G.O.A.T.-Frage auf den Tisch. Wer sie im realen Fußball anstößt, steht in der Regel zwei Lagern (Messi vs. CR7) gegenüber. Auf den Tennisplätzen dieser Welt tobt gar der Dreikampf. Novak Djokovic, Rafael Nadal oder doch der Maestro, Roger Federer?

Einzig die beiden Red Bull-Athleten „RBLZ_Umut“ und „Agge“ können mit zwei Weltmeisterschaften annähernd dagegen halten. Letzterer war auf nationaler Ebene ein Muster an Konstanz (u.a. siebenmal Champion in Dänemark), ehe er ab 2014 auch beim FIWC durchstarten konnte. Seine Titeljagd setzte der 27-Jährige - als einer der ersten Vollzeit eSportler und Content Creator - im Trikot von

Zur ganzen Wahrheit gehört, dass auch die Prime eines August Rosenmeiers in eine Zeit fällt, in der sich die Teilnehmerfelder bei großen FIFA/EA FC-Turnieren im Copy and Paste-Verfahren zusammensetzten. Und bei seinem Kurz-Comeback im Frühjahr 2020? Der sechsmalige WM-Teilnehmer fand sich in einer deutlich breiteren Weltspitze wieder. „Der FIFA-GOAT kommt ganz klar aus dieser Ära des Games“, erklärt der renommierte FIFA-Experte

„Bei FIFA 19 trafen Tekkz und Msdossary häufig aufeinander. Diese Duelle erinnerten mich an die Rivalität zwischen Messi und CR7“, sagt der FIFA-Doktor. Wie sich die in der GOAT-Debatte oft als Hauptargument herangezogenen Earnings aussagekräftiger vergleichen lassen, zeigt die letzte Grafik. Demnach hatte „Msdossary“ im Alter von 20 Jahren noch knapp 50.000 US-Dollar weniger Preisgeld als der aktuell 20-jährige Umut Gültekin erspielt. Umgerechnet auf gewonnenes Preisgeld pro Jahr hat ebenfalls der Leipziger (Ø 162.270 US-Dollar) die Nase vorne, während Tekkz und Co. nicht über die 100.000er-Marke kommen.

„Bei FIFA 19 trafen Tekkz und Msdossary häufig aufeinander. Diese Duelle erinnerten mich an die Rivalität zwischen Messi und CR7“, sagt der FIFA-Doktor. Wie sich die in der GOAT-Debatte oft als Hauptargument herangezogenen Earnings aussagekräftiger vergleichen lassen, zeigt die letzte Grafik. Demnach hatte „Msdossary“ im Alter von 20 Jahren noch knapp 50.000 US-Dollar weniger Preisgeld als der aktuell 20-jährige Umut Gültekin erspielt. Umgerechnet auf gewonnenes Preisgeld pro Jahr hat ebenfalls der Leipziger (Ø 162.270 US-Dollar) die Nase vorne, während Tekkz und Co. nicht über die 100.000er-Marke kommen.

„Bei FIFA 19 trafen Tekkz und Msdossary häufig aufeinander. Diese Duelle erinnerten mich an die Rivalität zwischen Messi und CR7“, sagt der FIFA-Doktor. Wie sich die in der GOAT-Debatte oft als Hauptargument herangezogenen Earnings aussagekräftiger vergleichen lassen, zeigt die letzte Grafik. Demnach hatte „Msdossary“ im Alter von 20 Jahren noch knapp 50.000 US-Dollar weniger Preisgeld als der aktuell 20-jährige Umut Gültekin erspielt. Umgerechnet auf gewonnenes Preisgeld pro Jahr hat ebenfalls der Leipziger (Ø 162.270 US-Dollar) die Nase vorne, während Tekkz und Co. nicht über die 100.000er-Marke kommen.