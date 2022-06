Endlich wieder Festivals – das sind die Highlights 2022!

Nicht nur ein Splash! Festival gibt es in diesem Sommer, nein: Gleich zwei Wochenenden lang steht das markante Ferropolis-Gelände im Zeichen von Rap in all seinen Schattierungen. So viel Zeit muss sein. Am ersten Wochenende, dem Red Weekend, spielen u.a. A$AP Rocky,

, Lil Uzi Vert,

, Skepta, Nura, Symba und BHZ. Das Blue Weekend kommt mit

,

,

, Playboy Carti und K.I.Z ebenfalls sehr stark – und einige Highlights wie Badmómzjay oder A$AP Rocky sind außerdem ganz lässig ein zweites Mal dabei!