7 Freerunning-Videos, die du gesehen haben musst!

1. Freerunning auf puren Eis

Jason Paul Freezerunning

Es ist definitiv der coolste Run auf diesem Planeten, den Jason Paul in der nordchinesischen Stadt Harbin aufs Eisparkett gelegt hat. Mr. Freezerunning schlittert und gleitet, trägt die wärmsten Klamotten und legt die Spikes an.

2. Freerunning auf puren Eis - und auch noch bei Nacht!

Die eiskalte Nachtaktion von Jason Paul

Bei Nacht erstrahlt die gleiche eiskalte Location wortwörtlich noch einmal in einem komplett anderem Licht. Grund genug für Jason einen speziellen Night-Run hinzulegen und die chinesischen Gesichter zum Leuchten zu bringen.

3. Zu spät dran am Flughafen? Jason Paul nimmt den schnellsten Weg!

Last Call For Mr. Paul

Salti vom Trolley, Flips über Rolltreppen oder ein gewagter Sprung aus der Gangway. Um einen bereits verpasst geglaubten Flug noch zu erwischen, lässt Jason Paul nichts unversucht.

4. Die Welt steht Kopf - believe it or not!

Jason Paul´s Running Illusions - Main Edit

Schau´ besser zweimal! Du wirst deinen Augen nicht trauen. Jason Paul und Pasha Petkuns stellen deine Wahrnehmung auf die Probe und präsentieren einen Freerun, bei dem nichts so ist, wie es scheint.

5. Drei Level, zwei Ninjas, ein Endboss

Jason Paul Arcade Run

Sei bereit für eine bildgewaltige Tour durch die Irrgänge eines Tempels, den Kampf mit den Ninjas und den finalen Showdown über den Dächern der Großstadt mit dem Endboss.

6. Freerunning mal rückwärts

Running Reverse - geriyə qaçış

In seiner Heimatstadt Frankfurt erle6. Freerunning mal rückwärtsbt Freerunner Jason Paul einen rabenschwarzen Tag. Aber kein Problem, er dreht die Zeit zurück und macht mit atemberaubenden Moves Geschehenes ungeschehen: Running Reverse .

7. Wenn ein Freerunner sein Handy verliert...

Jason Paul über den Dächern Hamburgs © Kirsten Veil-Schmidt