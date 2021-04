Zorniger & Co.: Das wurde aus diesen 9 jahrgangsbesten Fußball-Lehrern

Wer einen Profiverein in Deutschland trainieren möchte, muss vorher den Lehrgang zum Fußball-Lehrer absolvieren. Es ist der letzte Schritt der Trainerausbildung - und jährlich bekommt nur ein erlesener Kreis aus 24 Trainern die Möglichkeit, an der Hennes-Weisweiler-Akademie in Hennef unter der Leitung von DFB-Trainerausbilder Daniel Niedzkowski den Fußball-Lehrer-Schein zu machen. Wenn man die Ausbildung schafft und sich Fußball-Lehrer schimpfen darf, stehen einem in der Trainerwelt alle Möglichkeiten offen. Dass der abgeschlossene Lehrgang allerdings nicht unbedingt das Ticket für eine lange, erfolgreiche Karriere als Profitrainer sein muss, zeigen viele Beispiele.

Wir stellen euch die besten Trainerschüler der Jahre 2010 bis 2018 vor. Wer von den Musterschülern hat eine steile Karriere hingelegt und wer nicht? Von Mario Himsl bis zum Ex-Leipziger Robert Klauß - das waren die besten Fußball-Lehrer der letzten Jahre!

2010: Mario Himsl

Ihr kennt Mario Himsl nicht? Keine Sorge, das müsst ihr auch nicht. Der mittlerweile 48-jährige Fußball-Lehrer war nie Profi und hatte auch als Trainer noch keinen Cheftrainer-Posten bei einem großen Verein. Seine Anfänge als Coach machte er in der Saison 2004/05 beim bayerischen Landesligisten TSV Eching. Seine ernüchternde Bilanz: 14 Niederlagen in 17 Spielen. Zu einem Profiverein kam er bis 2010 nie.

Während er seinen Top-Abschluss beim Fußball-Lehrer-Lehrgang machte, arbeitete Himsl als Co-Trainer von Ewald Lienen und Christian Ziege bei Arminia Bielefeld. Später war er noch in den Nachwuchsabteilung der SpVgg Greuther Fürth und des SSV Jahn Regensburg in verschiedenen Positionen tätig. Aus privaten Gründen ist er nun seit Februar 2016 Nachwuchsleiter beim Landesligisten Kirchheimer SC. Auf der großen Fußball-Bühne werden wir Himsl wohl nicht mehr sehen.

2011: Jan-Moritz Lichte

Auch dieser Name wird einigen von euch kein Begriff oder vielleicht schon wieder entfallen sein. Immerhin war die Beförderung von Jan-Moritz Lichte vom Co- zum Cheftrainer in Mainz nur von kurzer Dauer. Der 41-Jährige schaffte es nicht die Rheinhessen wieder in ruhiges Fahrwasser zu manövrieren - nur ein Sieg in zwölf Spielen.

Zuvor hatte der Lockenkopf, der genau wie Mario Himsl nie selbst Profifußballer war, schon beim SC Paderborn 07, beim FC St. Pauli, bei Bayer 04 Leverkusen und Hannover 96 als Assistent gearbeitet. Sowohl in Paderborn als auch in Hannover war er außerdem für den Nachwuchsbereich verantwortlich. Gut möglich, dass Lichter zukünftig wieder als stiller Taktiker aus der zweiten Reihe arbeitet.

2012: Alexander Zorniger

Alexander Zorniger zeigt seine beste Jubelpose © motivio / Thomas Eisenhuth

Alexander Zorniger (53) ist wohl der erste Jahrgangsbeste in unserer Auflistung, den ihr fast alle kennen werdet. Angefangen hat seine Trainer-Karriere beim unterklassigen Verein 1. FC Normannia Gmünd. 5 Jahre war er dort Cheftrainer, bevor ihn der VfB Stuttgart 2009 als Assistent von Markus Babbel zu sich lotste. Von 2010 bis 2012 betreute Zorniger dann den heutigen Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach und von da aus ging es zu RB Leipzig.

Mit den Roten Bullen war Zorniger unglaublich erfolgreich. Unter seiner Regie stieg RBL von der Regionalliga Nordost bis in die 2. Bundesliga auf. Schon damals war zu erahnen, dass der Weg der Leipziger irgendwann bis auf die internationale Bühne führen wird. Im Sommer 2015 ging es dann zurück zum Bundesligisten VfB Stuttgart - diesmal wurde er als Cheftrainer geholt.

Beim VfB blieb aber der Erfolg aus (Punkteschnitt: 1,07). Nach nur 15 Partien wurde Zorniger von seinem Amt entbunden. Ob er nach einem dreijährigen Intermezzo bei Bröndby IF in Dänemark wieder nach Deutschland zurückkehrt? Wer weiß, im Fußball ist ja bekanntlich nichts unmöglich.

2013: Frank Kramer

Durch seine Arbeit als Talentschmied beim DFB, wo er die U18-, U19- und die U20-Nationalelf trainierte, sowie in der RB-Akademie in Salzburg verdiente sich Frank Kramer eine neue Chance in der Bundesliga. Im März 2021 beerbte er Uwe Neuhaus bei Arminia Bielefeld. Für den Lehrgangsbesten aus dem 2013er-Jahrgang (vor Thomas Meggle und André Breitenreiter) sind die Ostwestfalen die nunmehr vierte Station im Profibereich.

Nachdem Kramer viele Jahre als Nachwuchscoach bei der SpVgg Greuther Fürth und bei der TSG 1899 Hoffenheim (2 Spiele als Interimstrainer der Profis) tätig war, bekam der studierte Sport- und Englischlehrer bei Greuther Fürth erstmals die Chance, sich als Profitrainer zu beweisen. Fast zwei Jahre leitete er beim „Kleeblatt“ die Geschicke. Sein Punkteschnitt (1,44) war bei den hohen Ansprüchen der Fürther aber eher schwach.

Danach ging es für Kramer zu Fortuna Düsseldorf, wo er ein kurzes Gastspiel hatte. Nach nur 17 Partien und einem Punkteschnitt von 0,94 war auch hier Schluss.

2014: Achim Beierlorzer

Der nächste Überflieger beim Fußball-Lehrer-Lehrgang war Achim Beierlorzer. Der 53-jährige Jahrgangsbeste aus dem Jahr 2014 hat genau wie Alexander Zorniger eine erfolgreiche Vergangenheit bei RB Leipzig. Nach seinen ersten Trainerstationen bei unterklassigen Vereinen in seiner Heimat Bayern heuerte Beierlorzer 2010 bei der U 17 der SpVgg Greuther Fürth an. Von da aus wechselte er in den Nachwuchsbereich der Roten Bullen.

Als U 17-Coach von RBL musste Beierlorzer in 17 Spielen gerade einmal zwei Niederlagen hinnehmen (Punkteschnitt: 2,41). Nach der Freistellung von Zorniger übernahm er interimsweise die Leitung bei den damaligen Leipziger Zweitligaprofis. Eine Station (2017 bis 2019 bei Jahn Regensburg) später, kam er schließlich im Oberhaus an.

In der Spielzeit 2019/20 stand der gebürtige Franke erst beim damaligen Aufsteiger 1. FC Köln und später beim FSV Mainz 05 an der Seitenlinie. Trotz Entlassung in einer Saison keinen Bundesliga-Spieltag zu verpassen, darf auch als Kunststück angesehen werden.

2015: Florian Kohfeldt

Seine Chance genutzt hat auch Florian Kohfeldt. Der Ur-Bremer, der von 2001 bis 2009 für die dritte Mannschaft des SV Werder Bremen aktiv war und seitdem durchgängig als (Co-)Trainer für die Grün-Weißen arbeitet, betreut seit Oktober 2017 die Bundesligaprofis des SV Werder. Seine Anfänge als Trainer machte der erst 38-jährige Kohfeldt als Assistent von Ex-Profi Viktor Skripnik bei der U 17. Vier Jahre war das Duo gemeinsam für die B-Junioren zuständig.

Und dieses Gespann sollte auch später zusammen bleiben. Sowohl bei der U 23 als auch bei den Bundesligaprofis setzte der Verein auf Skripnik und Kohfeldt. Als sich Bremen dann von Skripnik trennte, wurde U 23-Coach Alexander Nouri zum Profitrainer befördert und Kohfeldt sammelte Erfahrungen als Trainer der zweiten Mannschaft in der 3. Liga.

Nachdem im vergangenen Oktober auch Nouris Zeit zu Ende ging, rückte Kohfeldt zu den Profis auf. In fast vier Jahren stieg er zum Dienstältesten Werder-Coach seit Thomas Schaaf (1999 - 2013) auf und schwebte er mit dem Team nur einmal (2019/20) in Abstiegsgefahr. Hier verhinderten die Grün-Weißen in der Relegation gegen den 1. FC Heidenheim (0:0/2:2) durch die Auswärtstor-Regel den Gang in die 2. Liga.

2016: Domenico Tedesco

Die vielleicht steilste Karriere der Musterschüler in der Praxis legte Domenico Tedesco hin. Das 35-jährige Trainertalent brauchte im Profibereich nur etwas mehr als drei Monate, um sich in die höchste Liga vorzuarbeiten. Seine Anfänge machte der Deutsch-Italiener, der den Fußball-Lehrer-Lehrgang 2016 noch besser als Julian Nagelsmann (TSG 1899 Hoffenheim) abschloss, von 2008 bis 2015 als Nachwuchstrainer beim VfB Stuttgart.

Darauf folgten eineinhalb Spielzeiten im Jugendbereich der TSG Hoffenheim, bevor ihn Zweitligist FC Erzgebirge Aue zu sich lotste. Tedesco sollte die Veilchen vor dem Abstieg in die 3. Liga retten. Und das schaffte er mit Bravour (Punkteschnitt: 1,81). Nach seinem Erfolg in Aue wurde Schalke 04 auf Tedesco aufmerksam und verpflichtete ihn als Nachfolger von Markus Weinzierl.

Als Trainer-Greenhorn zuerst müde belächelt, holte er aus einem limitierten S04-Team das Maximale heraus: Vizemeisterschaft und DFB-Pokal-Halbfinale! Die Grenzen des Höhenflugs lernte Tedesco in seinem zweiten Jahr kennen. Er verlor doppelt so viele Spiele in der Liga (14) und musste nach einer 0:7-Schlappe gegen Manchester City in der Champions League gehen. Der Entlassung folgte der Schritt zu Spartak Moskau ins Ausland. Nach seinem Vertragsende im Mai 2021 hält er sich eine Rückkehr nach Deutschland offen.

2017: Damir Dugandzic

Trainer der Trainer! Das klingt nach einem überaus anspruchsvollen Job, oder? Nur logisch, dass der DFB in Damir Dugandzic einen seiner Musterschüler für die Stelle als Sportlicher Leiter seines Talentförderprogramm auserkoren hat. Eine Karriere bei einem Profiklub wie seine beiden Vorgänger Tedesco oder Kohfeldt strebt der Sportwissenschaftler trotz der ein oder anderen Anfrage in den vergangenen Jahren nicht an.

„Das bloße Coachen war mir nie genug“, sagt Dugandzic und führt aus: „In meiner aktuellen Position erreiche ich über die 29 DFB-Stützpunktkoordinatoren 1300 Trainer und vor allem 14.000 Spieler, die letztendlich davon profitieren.“ Zuvor war er selbst viele als Stützpunktleiter (Badischer Fußballverband) sowie als Co-Trainer der deutschen U 15-Nationalmannschaft tätig.

2018: Robert Klauß

Trainer aus der Red Bull-Family sind gefragter denn je. Bei den Roten Bullen in Leipzig arbeitete sich Robert Klauß vom U 14-Coach bis zum Co-Trainer der Bundesligaprofis hoch. Was er sich seinerzeit von „Professor“ Ralf Rangnick und Julian Nagelsmann alles abgeguckt hat? Dazu kommen wir noch… Etwa zwei Jahre nachdem er beim 66. Fußball-Lehrer-Lehrgang mit Bestnote abgeschnitten hatte, ging der 36-Jährige den nächsten Schritt auf der Karriereleiter: Chefcoach in Nürnberg!

In der 2. Liga hält sich Klauß mit dem Club im Tabellenmittelfeld auf. Viele würden von einer unspektakulären Premierensaison sprechen. wenn da nicht die Pressekonferenz nach der Partie der Franken gegen den SV Darmstadt 98 (0:1) gewesen wäre. Auf die Frage nach seinem Matchplan gab er ein buntes Taktik-FAQ zum Besten. Asymmetrischer Linksverteidiger im 4-2-2-2, Umschalten über den ballfernen Zehner - kurz und knackig in 22 Sekunden! Wer mal dringend Taktik-Nachhilfe braucht, gönnt sich den Clip: