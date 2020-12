Weiße Weihnachten - Diese Games bieten echtes Winter-Feeling

Nicht immer wird man zu Weihnachten mit Schneefall belohnt. Der Traum von “weißer Weihnacht” wird immer seltener Realität. Was also, wenn man zumindest virtuell ein wenig Schnee genießen möchte? Kein Problem. Selbst wenn man abseits der üblichen Verdächtigen, wie Wintersport-Games, sucht, findet man einige Titel die ein winterliches Feeling vermitteln können. Hier sind unsere Favoriten:

Nicht immer wird man zu Weihnachten mit Schneefall belohnt. Der Traum von “weißer Weihnacht” wird immer seltener Realität. Was also, wenn man zumindest virtuell ein wenig Schnee genießen möchte? Kein Problem. Selbst wenn man abseits der üblichen Verdächtigen, wie Wintersport-Games, sucht, findet man einige Titel die ein winterliches Feeling vermitteln können. Hier sind unsere Favoriten:

Nicht immer wird man zu Weihnachten mit Schneefall belohnt. Der Traum von “weißer Weihnacht” wird immer seltener Realität. Was also, wenn man zumindest virtuell ein wenig Schnee genießen möchte? Kein Problem. Selbst wenn man abseits der üblichen Verdächtigen, wie Wintersport-Games, sucht, findet man einige Titel die ein winterliches Feeling vermitteln können. Hier sind unsere Favoriten:

Metal Gear Solid

Das PlayStation-Debut von Solid Snake spielt auf Shadow Moses, einer Insel in Alaska. Bereits während der Infiltration zu Beginn des Spiels navigiert ihr Solid Snake also durch den schneebedeckten Eingang der feindlichen Basis. Es ist dunkel, die Schneeflocken fallen und viele Spieler machen ihre erste Erfahrungen mit dem modernen Stealth-Genre. Zum Glück helfen die Fußspuren im Schnee dabei, die Pfade der Gegner leichter zu verstehen!

Das PlayStation-Debut von Solid Snake spielt auf Shadow Moses, einer Insel in Alaska. Bereits während der Infiltration zu Beginn des Spiels navigiert ihr Solid Snake also durch den schneebedeckten Eingang der feindlichen Basis. Es ist dunkel, die Schneeflocken fallen und viele Spieler machen ihre erste Erfahrungen mit dem modernen Stealth-Genre. Zum Glück helfen die Fußspuren im Schnee dabei, die Pfade der Gegner leichter zu verstehen!

Das PlayStation-Debut von Solid Snake spielt auf Shadow Moses, einer Insel in Alaska. Bereits während der Infiltration zu Beginn des Spiels navigiert ihr Solid Snake also durch den schneebedeckten Eingang der feindlichen Basis. Es ist dunkel, die Schneeflocken fallen und viele Spieler machen ihre erste Erfahrungen mit dem modernen Stealth-Genre. Zum Glück helfen die Fußspuren im Schnee dabei, die Pfade der Gegner leichter zu verstehen!

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Es ist immer schön, wenn ein Spiel die Saison thematisch aufgreift, in dem es erschienen ist. Pünktlich zu den Feiertagen erscheint der Nachfolger zu Marvel’s Spider-Man und gibt uns die Möglichkeit, durch die winterlichen Häuserschluchten von Manhattan zu schwingen. Und auch, wenn die Karte des Titels nahezu identisch zu der des Vorgängers ist, so bietet zumindest die winterliche Optik einen komplett neuen Flair.

Es ist immer schön, wenn ein Spiel die Saison thematisch aufgreift, in dem es erschienen ist. Pünktlich zu den Feiertagen erscheint der Nachfolger zu Marvel’s Spider-Man und gibt uns die Möglichkeit, durch die winterlichen Häuserschluchten von Manhattan zu schwingen. Und auch, wenn die Karte des Titels nahezu identisch zu der des Vorgängers ist, so bietet zumindest die winterliche Optik einen komplett neuen Flair.

Es ist immer schön, wenn ein Spiel die Saison thematisch aufgreift, in dem es erschienen ist. Pünktlich zu den Feiertagen erscheint der Nachfolger zu Marvel’s Spider-Man und gibt uns die Möglichkeit, durch die winterlichen Häuserschluchten von Manhattan zu schwingen. Und auch, wenn die Karte des Titels nahezu identisch zu der des Vorgängers ist, so bietet zumindest die winterliche Optik einen komplett neuen Flair.

Lost Planet: Extreme Conditions

Steep

Metro 2033 Redux