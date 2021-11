Must-Read: Diese HipHop-Bücher gehören in dein Regal

Eine Biografie mit gerade mal Anfang 30? Im Falle der meisten in letzter Zeit von Rapper*innen veröffentlichten Bücher sind die Zweifel, was in den ersten drei Lebensjahrzehnten denn so Weltbewegendes passiert sein soll, durchaus berechtigt. Was Nura angeht allerdings eher nicht. Denn neben diversen Goldplatten, Streamingmillionen und Awards hat die Rapperin vor allem ein turbulentes Leben hinter sich. Gerade mal drei Jahre alt, flieht sie mit ihrer Familie aus Kuwait nach Deutschland und verbringt die ersten Jahre in Flüchtlingsheimen. Die Familie fasst schließlich in Wuppertal Fuß, aber es kommt immer wieder zu Streitereien mit der Mutter – denn als muslimisches Mädchen darf Nura viel weniger als ihre Brüder. Schließlich kommt es zum Bruch und Nura verbringt ihre Teenager-Tage im Heim, ehe es schließlich nach Berlin geht, wo die große Karriere – erst

„Ich schick dich zurück in deinen Buchladen/schließ dich in ne Schublade“, rappte Kool Savas noch 2007 auf dem Song „Welle“ seines zweiten Albums „Tot oder lebendig“. Seitdem sind ein paar Jahre ins Land gezogen, aber eine Sache hat sich für viele HipHop-Fans nicht geändert: In ihren Augen ist Kool Savas nach wie vor der unangefochtene King of Rap. Wie Essah es geschafft hat, diesen Titel ein Vierteljahrhundert lang zu verteidigen? Davon erzählt der Rapper, der seine Aversion gegenüber Büchern und Läden, in denen sie verkauft werden, scheinbar überwunden hat in seinem ersten Bestseller und hat auch gleich die dazugehörigen 24 Gesetze zusammengestellt. Wer jetzt allerdings einen Businessratgeber oder die nächste Selbstoptimierer-Bibel erwartet, wird enttäuscht – oder sich freuen. „King of Rap: Die 24 Gesetze“ erzählt aber über weite Strecken auf angenehme Art und Weise aus 25 Jahren King-Karriere – und lässt darüber hinaus viele Weggefährt*innen, darunter Eko Fresh, Haftbefehl, Sido oder Kida Ramadan zu Wort kommen.