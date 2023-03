Fighting Games in 2023 - Das erwartet euch!

01 Mortal Kombat 12

Zwar haben Serien-Vater Ed Boon und sein Entwicklerhaus NetherRealm Studios sich noch nicht dazu geäußert, in einem Investor-Call wurde aber der Release von Mortal Kombat 12 für das Jahr 2023 bestätigt.

Es wirkt wie ein sportliches Zeitfenster, wenn man darüber nachdenkt, dass wir noch nichts über das eventuelle Spiel wissen. Was gut möglich ist, ist das hier das "Physical Year" gemeint ist, welches sich auch noch in 2024 hineinzieht.

02 Garou: Mark of the Wolves 2

Der erste Teil von Garou: Mark of the Wolves kam 1999 in die Arcades und hat später digitale Ports für die Xbox 360, PlayStation 4 und Nintendo Switch erhalten. Technisch gesehen ist es ein Teil von SNKs Fatal Fury-Reihe und zählt hier als der achte Teil.

Auf Evolution 2022 wurde dann überraschend ein Nachfolger des Fighting Games angekündigt. Sehr zur Freude der Fans. Denn Garou gehört zu den Genre-Vertretern, die als versteckte Perle gehandelt werden. Gameplay, Optik und Sound sind bis heute zeitlos und einige Charaktere aus dem Game haben genug Rückenwind, dass sie ihren Weg in moderne Titel gefunden haben: Rock Howard, B. Jenet und Gato hatten ihr Debüt in Garou: Mark of the Wolves und sind mittlerweile in King of Fighters XV spielbar.

Aktuell ist noch nichts über Garou: Mark of the Wolves 2 bekannt. Aber wenn das Projekt etwas ist, was eine geringere Größe aufweist oder auf der The King of Fighters XV-Basis aufbaut.

03 Street Fighter 6

Alles was wir bisher von Street Fighter 6 gesehen haben, weist darauf hin, dass Capcom aus ihren Fehlern mit Street Fighter V gelernt hat. Street Fighter V war besonders zu seinem Release ein Spiel mit vielen Kritikpunkten: Unvollständiger Inhalt, schlechte Online-Verbindung und eine Präsentation, die insgesamt etwas kalt und seelenlos gewirkt hat.

Street Fighter 6 ist schon jetzt das komplette Gegenteil davon. Bereits jetzt strotzen Interface und Design nur so vor lauter Liebe zum Detail. Design-technisch hat man sich entschieden, wieder mehr auf die Hip-Hop-Schiene zu setzen, die zuletzt in Street Fighter III: Third Strike genutzt wurde. Und dieser Stil tropft nur so aus Street Fighter 6. Bereits in seiner frühen Form. Das beginnt bei den Menüs und endet bei den knallbunten Street-Art-Effekten während eines Kampfes.

Ryu darf natürlich in keinem Street Fighter-Game fehlen © Capcom

Und auch Gameplay-technisch wurde hier einiges aufgebohrt. Street Fighter V hatte vor allem am Anfang das Problem, dass sich viele Charaktere sehr homogen angefühlt hatten. Es war nicht wirklich möglich, seinem eigenen Spielstil Ausdruck zu verleihen. Und der Ansatz der Charakter-Konzepte in Street Fighter 6 ist ein komplett anderer. Fighter sind interessant gestaltet und haben starke Optionen bekommen, die sie von anderen Kämpfern abhebt. Sogar Serien-Veteranen haben Moves erhalten, die sie bisher nicht in ihrem Repertoire hatten. In manchen Fällen bekommen sie dadurch vollkommen neue Spielweisen präsentiert: Chun-Li verfügt über eine Stance, aus der sie unterschiedliche Follow-Ups ausführen kann, Blanka kann mit Puppen werfen, welcher er elektrisch auflädt.Selbst wenn ihr meint die wiederkehrenden Charaktere zu kennen, sie haben meist spannende, neue Spielzeuge erhalten.

Doch eine der interessantesten Neuerungen ist der World Tour-Modus. Hierbei handelt es sich um den Single-Player-Mode von Street Fighter 6 : Ihr erstellt einen eigenen Charakter und bewegt euch mit diesem durch die Welt, bestreitet Straßenkämpfe, Mini-Games und lernt Special-Moves von den Großmeistern der Spielreihe. Damit versucht Capcom ein Stigma zu brechen, welches das Genre seit Ewigkeiten heimsucht: Einzelspieler hatten bisher nie wirklich sinnvollen Content. Und World Tour will nicht nur diese Lücke füllen, sondern Einsteigern auch eine gute Möglichkeit bieten, die Strategien und Eingaben von Fighting Games zu lernen. So wurde in Trailern zum Beispiel gezeigt, wie man Melonen mit Hilfe einer Hadoken-Eingabe schneidet.

World Tour spielt in Metro City © Capcom

Street Fighter 6 erscheint am 2. Juni 2023 für PlayStation 5, Xbox Series und PC. Alle Informationen zu dem Titel bekommt ihr in unserem Übersichtsartikel .

04 Tekken 8

Nicht nur Street Fighter bekommt einen neuen Teil. Auch das erfolgreichste 3D-Fighting Game, Tekken, hat bereits einen weiteren Ableger im Ofen. Zu Tekken 8 wurde bereits einiges präsentiert. Sowohl Einblicke in das neue Gameplay, welches vor allem auf offensive Mechaniken setzt, als auch eine Hand voll Charaktere, auf dessen Rückkehr wir uns freuen können. Wenn ihr wissen wollt, was bereits alles zu Tekken 8 bekannt ist, könnt ihr einfach unseren entsprechenden Artikel zu Rate ziehen.

Tekken 8 stützt sich auf den Konflikt zwischen Kazuya und Jin © Bandai Namco

Nachdem Tekken 8 im vergangenen Winter enthüllt wurde, sah es erst so aus, als wäre der Titel noch weit entfernt. Da wir mittlerweile aber immer tiefere Einblicke in das Spiel bekommen, ist die Hoffnung groß, dass wir uns bereits zum Ende des Jahres mit Jin Kazama, Kazuya und Co. die Korean Backdashes um die Ohren hauen können.

05 Project L

Riot Games haben sich entschieden, die Welt von League of Legends über mehr als nur das MOBA an die Spieler zu bringen. Project L ist ihr Versuch, die Fighting Game-Szene einzufangen. Dafür haben sie ein paar echte Experten ans Steuer des Projekts gesetzt. Und das zahlt sich bereits aus. Erste Eindrücke des Spiels sind positiv und Genre-Fans können es bereits jetzt kaum erwarten, selbst Hand anzulegen.

Ahri trifft Darius nach einem erfolgreichen Air-Dash-Angriff © Riot Games

Project L bietet ein 2-gegen-2-System, bei dem ein Charakter aktiv ist und der andere Champion für Assist-Angriffe genutzt wird. Auch ist es möglich, aktiv zwischen seinen beiden Kämpfern zu wechseln. Damit erinnert der Titel an andere Tag-Games wie Marvel vs. Capcom. In unserem Project L-Artikel fassen wir diese Infos immer auf’s Neue für euch zusammen, wenn diese präsentiert werden.

Auch online möchte sich Project L mit einem superben Netcode positionieren. Den Entwicklern ist klar, wie wichtig Online-Play für die Langlebigkeit eines Fighting Games ist. Etwas, das viele andere Genrevertreter schmerzlich in den vergangenen Jahren lernen mussten. Noch ist nicht klar, ob Project L wirklich dieses Jahr erscheinen wird. Und falls es das tut - was wird das Model sein? Man kann fast davon ausgehen, dass Project L kostenlos spielbar sein wird und eine rotierende Anzahl an gratis Charakteren bieten wird. Ein Konzept, welches auch Killer Instinct im Jahr 2016 eingesetzt hat. Auch der Plattform-Fighter Multiversus setzt auf Free-to-Play.