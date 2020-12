Zusammengetragen haben wir die spannendsten und besten Spiele für iOS und Android , die viel Spielspaß bieten. Aufgeteilt sind die Spiele auf viele verschiedene Genres , sodass für jeden was dabei sein sollte. Übrigens: die Reihenfolge ist alphabetisch und damit keinerlei Ranking.

Football Manager 2021 Mobile

Wie schickst du dein Team im Football Manager 2021 Mobile aufs Feld? © SE

Auch 2020 hat SEGA seinen beliebten Fußball-Manager in einer neuen Version für iOS und Android veröffentlicht. Und wieder zeigt sich, dass die Reihe einfach zu den besten Genrevertretern für mobile Geräte zählt. Solltest du noch ein paar Zweifel haben, haben wir hier ein paar Infos und Tipps für dich zusammengestellt .

Dirt Bike Unchained

Dirt Bike Unchained Trailer

Staub und der Geruch von Benzin liegen in Dirt Bike Unchained in der Luft. Schwinge dich auf eines der zahlreichen Dirt Bikes und stürze dich dann auf waghalsige Trails - im Kampf gegen die Zeit oder andere Spieler.

Grand Mountain Adventure

Wunderschöne Winterlandschaften und rasante Abfahren bietet Grand Mountain Adventure. Das Open-World-Ski-Game überzeugt mit einer eingängigen Steuerung und vielen verschiedenen Abfahrten . Einen Berg kannst du nach dem kostenlosen Download testen, den Rest vom Fest schaltest du per einmaligem In-App-Kauf frei.

Geheimakte 3

Freunde spannender Point-and-Click-Adventures haben 2020 Nachschub erhalten. Die bekannte Geheimakte-Reihe (auch bekannt als „Secret Files“) von Animation Arts wurde um den dritten Teil erweitert und erwartet dich wieder mit einem spannenden und grafisch ansprechend präsentierten Mystery-Abenteuer .

Genshin Impact

Genshin Impact ist ein Fantasy-Action-Rollenspiel des chinesischen Entwicklers miHoYo und wurde von Apple zum besten iPhone-Spiel 2020 gekürt . Da darf der F2P-Titel natürlich auch in unserer illustren Runde nicht fehlen.

I Love Hue Too

I Love Hue Too ist ein weiterer Teil der wundervollen und meditativen Puzzleerfahrung , die die Reihe bereits in den Teilen zuvor geboten hat. In entspannter Atmosphäre gilt es durcheinandergeratene Farbverläufe zu ordnen . Klingt nicht sonderlich spannend, macht aber absolut Spaß.

Kingdom: Two Crowns

Dieses Sidescrolling-Strategie-RPG ist der Nachfolger des beliebten „Kingdom: New Lands“. Als König gilt es ergebene Untertanen um dich zu scharen, ein Königreich aufzubauen und dieses dann vor Angriffen durch fiese Kreaturen zu schützen. Neben der coolen Pixeloptik und der Einzelspieler-Kampagne wartet der Titel auch mit einem Multiplayer-Modus auf .

Reventure

Auf den ersten Blick ist Reventure bloß einer von unzähligen Retro-Plattformern im nostalgischen Pixellook . Doch in Wirklichkeit hat der Titel eine faustdicke Überraschung. Denn hier ist nicht der Weg, sondern das Ende das Ziel. 100 verschiedene Endungen weist der Titel auf – je nachdem, wie gut oder weniger geschickt du dich anstellst.

Space Marshals 3

Mobile-Game-Fans dürfte der Titel „Space Marshals“ sicherlich etwas sagen. Das Strategie-Actionspiel ist 2020 in die dritte Runde gegangen. Wieder warten spannende Abenteuer auf den Weltraum-Cowboy Burton, in denen es neben der Feuerkraft vor allem auf die richtige Taktik ankommt .

Star Wars Knights of the Old Republic II

Kurz vor Weihnachten bereichert Star Wars Knights of the Old Republic II die Download-Stores für iOS und Android. Es handelt sich hierbei um den Nachfolger von Star Wars KOTOR , einem der besten RPGs für mobile Geräte. Ein RGP-Schwergewicht nicht nur für Star-Wars-Fans .

TFT: Teamfight Tactics

TFT ist ein strategischer PvP-Autobattler von Riot Games, dem Entwicklern von League of Legends. In rundenbasierten Kämpfen duellierst du dich mit den Champions aus „League of Legends“ mit anderen Spielern.

XCOM 2 Collection

Noch ein namhafter Nachfolger hat 2020 das Licht des App Stores erblickt: XCOM 2. Im neuen Strategiespiel hast du keine geringere Aufgabe, als die Erde von einer Alien-Herrschaft zu befreien . Derzeit gibt es den Titel nur für iOS . Die Android-Version soll im kommenden Jahr folgen. Auch hier haben wir ein paar wertvolle Tipps für den Einstieg für dich.