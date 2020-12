Diese 11 MTB-Clips sind für jeden Rider ein Must-Watch!

Ganz egal, ob es darum geht, sich mental aufs Mountainbiken einzustimmen, andere Rider und ihre überirdischen Skills zu bestaunen, oder Motivation zu finden, selbst auf ein neues Level zu kommen - MTB-Videos sind wie Kryptonit - man kann einfach nicht widerstehen!

Von eindrucksvollen Doku-Serien, über aufschlussreiche Behind-the-Scenes-Edits, von absoluten Klassikern, bis hin zu visuellen Leckerbissen der Gegenwart - das sind die besten MTB-Clips, -Serien und -Shows aller Zeiten.

1. Rob Meets

Rob Meets Brook Macdonald

Das Mountainbike-Ass Rob Warner begibt sich in der gefeierten Serienreihe „Rob Meets" auf eine außergewöhnliche Weltreise, um die besten Bike-Athleten in ihrer Heimat ganz privat zu treffen. Es geht darum, zu zeigen, wie die Besten der Welt abseits der Kameras sind. In dieser Episode begibt sich Rob nach Neuseeland, um den wilden „Bulldog" Brook MacDonald zu zähmen. Gemeinsam probieren sie die kulinarischen Köstlichkeiten aus dem hauseigenen Garten und verbringen Zeit damit, über die Strapazen des Rennsports zu diskutieren, während sie auf Brooks glänzende Karriere zurückblicken.

Mit dem nötigen Augenzwinkern, haufenweise Spaß und fantastischen Rides konzentriert sich jede Episode auf einen anderen Rider. Bisher gibt es vier Staffeln von „Rob Meets" - du weißt also, was du zu tun hast!

2. Rob Warner's Wild Rides

Kenia

Der nächste wilde Serienritt mit Rob Warner, den du unbedingt gesehen haben musst, heißt „Rob Warner's Wild Rides" . In Begleitung von anderen Profi-Ridern begibt sich Rob auf unberührte Pfade auf der ganzen Welt, um mit seinem Bike einige der abgelegensten Gegenden aufzuspüren und gleichzeitig fremde Kulturen kennenzulernen. In Ecuador kannst du zum Beispiel Zeuge einer merkwürdigen Freundschaft zwischen Rob und einem Meerschweinchen werden.

Im Laufe der Serie gesellen sich große Namen wie Finn Illes , Matt Jones und Olly Wilkins zu Rob Warner, die sich gemeinsam der puren MTB-Action hingeben, regionale Delikatessen probieren, Traditionen und sogar echte Magie erleben.

3. Red Bull Signature Series

Red Bull Rampage

Die „Red Bull Signature Series" ist ein adrenalingeladener Mix mit den spektakulärsten Bike-Highlights des Jahres. Von haarsträubenden Stunts bei „Red Bull Hardline" bis hin zu unmöglichen Jumps im Slopestyle - auf dich wartet ein Potpourri aus roher und unverfälschter Bike-Action.

Diese Episode nimmt dich mit auf eine Reise durch die Vergangenheit, um die Entwicklung des gefährlichsten und brutalsten MTB-Events der Welt zu verstehen - „Red Bull Rampage". Seit der Erstaustragung im Jahr 2001 wurden die Red Rocks in der Wüste Utahs zum Geburtsort von zahlreichen Legenden, während sich die Rider und ihre Grabungs-Crews Jahr für Jahr dem gnadenlosen Terrain bei diesem wilden und aufregenden Event stellen.

4. Fast Life

Den Sprung machen

„Fast Life" bietet einen seltenen Einblick in den Wettkampfalltag und zeigt, wie man sich in der Rangliste nach oben fährt.

Es gibt bereits drei Staffeln, die direkt auf Red Bull TV kostenlos und exklusiv im Stream bereitstehen, wobei sich die Besetzung von Staffel zu Staffel leicht verändert. Vor allem die zweite Staffel ist ein ganz besonderes Juwel und bietet dir die Möglichkeit die Zeit noch einmal zurückzudrehen und XC World Champ Kate Courtney sowie Junior DH Champ Finn Illes durch die Saison 2017 zu begleiten. Mit Action hinter den Kulissen, Teamgesprächen und atemberaubendem Riding ist „Fast Life" ein beeindruckendes Bildschirmerlebnis, das auf einzigartige Weise zeigt, was die Athleten auf ihrem Weg nach oben alles durchmachen müssen.

5. Way of the Wild Card

Casey Brown: Die Barfuß-Bikerin

„Way of the Wild Card" ist eine Serie für die Rebellen und wilden Seelen da draußen, die im Takt ihrer eigenen Trommel tanzen. Sie wirft ein Licht auf die Athleten, die ihren ganz persönlichen Weg im Sport gewählt haben.

In dieser Episode erzählt die barfüßige Bikerin und knallharte Allround-Queen Casey Brown was es heißt, mitten im Nirgendwo aufzuwachsen und wie sie zu einer tragenden Figur in der Freeride-Szene wurde.

6. On Track

Eine Frage des Timings

Enduro ist vielleicht eine der körperlich anspruchsvollsten Disziplinen, die es im MTB gibt und eine der Disziplinen, über die im Fernsehen kaum berichtet wird, weil es sich um riesige Events handelt.

Die Serie „On Track" begleitet daher Athleten wie den irischen Champion Greg Callaghan auf ihren Reisen um die Welt, wo sie gegen die legendäre Konkurrenz in den atemberaubendsten Landschaften dieses Planeten antreten. In dieser Episode stehen wir an der Seite von Greg, tausende Kilometer weit weg von seinem zu Hause in Neuseeland, am Start der Enduro World Series.

7. Ride with the Swedes

Queenstown, Neuseeland

Weil Schweden die Heimat von einigen der besten MTB-Talente weltweit ist, macht es Sinn, dass genau diese Fahrer ihre eigene Show auf Red Bull TV haben.

In „Ride with the Swedes" fahren wir gemeinsam mit Martin Söderström und Emil Johansson und folgen ihnen auf ihren Trips quer über den Globus, immer auf der Suche nach neuen und unbekannten Spots und jede Menge Spaß. In der zweiten Hälfte der zweiten Staffel begleitet die Serie den jungen Emil Johansson zu „Red Bull Rampage" 2019 , wo er sein Rampage-Debüt gibt.

8. Life Behind Bars

Ultimatives MTB-Paradies

Eine Gruppe von Freunden, eine Hütte im Wald und grenzenloses Jumpline-Potenzial - auf diesen fulminanten Mix stoßen wir mit Brandon Semenuk in seiner Episode von „Life Behind Bars". Brandon und seine Kumpels dabei beobachten, wie sie den Slopestyle-Track ihrer Träume Realität werden lassen, macht unglaublich Lust darauf, sich selbst die Hände schmutzig zu machen und an der eigenen perfekten Line zu basteln.

Die „Life Behind Bars"-Serie ist ein echter Leckerbissen für alle eingefleischten Semenuk-Fans und auch du kannst diesem außergewöhnlichen Rider aus Kanada dabei zusehen, wie er baut, gräbt, kreiert und einige der stylishsten Tricks, die jemals gemacht wurden, in den Boden stampft. Neben unwirklichen Stunts kannst du dich außerdem auf einen unglaublichen Soundtrack freuen!

9. Downtime

Was macht Tahnée Seagrave eigentlich in der Off Season?

Hast du dich jemals gefragt, wie die besten Biker der Welt ihre Zeit in der Nebensaison verbringen? „Downtime" stattet einige Athleten einen Besuch ab, um genau das herauszufinden. Was sind ihre Pläne, wo fahren sie und, was am interessantesten ist, wo hat für sie alles begonnen?

Derzeit warten zwei komplette Staffeln online auf dich, die du dir jetzt sofort ansehen kannst. Bist du bereit für etwas „Downtime" mit Fahrern und Fahrerinnen wie Tahnée Seagrave in North Wales, Neko Mullaly in North Carolina und dem großartigen Stevie Smith ?

10. MTB RAW

Brandon Semenuk – Raw 100, V6

Mountainbiken in Reinkultur - das ist „MTB RAW"! Ausgestattet mit dem unvergleichlichen Talent von Brandon Semenuk bieten die „Raw 100"-Edits ganze 100 Sekunden beeindruckende Stunts und Tricks - ohne Musik und ohne ausgefallene Effekte - das ist pures Riding für die besten 100 Sekunden deines Tages.

Aber auch wenn man bei dieser Serie kaum an Brandon Semenuk vorbeikommt, dreht sich „MTB RAW" nicht nur um den Ausnahmekönner aus Kanada. Jill Kintner und Junior World DH Champ aus 2019 Vali Höll haben ebenso ihre eigenen Episoden, zusammen mit Laurie Greenland und Reece Potter .

11. Crankworx

Erik Fedkos bester Run

Crankworx ist die große, globale Serie an MTB-Festivals, die an drei verschiedenen Orten stattfinden - in Rotorua (Neuseeland), Innsbruck (Österreich) und Whistler (Kanada). Auf der Crankworx World Tour kämpfen die weltbesten Freeride-Mountainbiker um den Titel des Slopestyle-Weltmeisters.