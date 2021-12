15 Jahre Nintendo Wii - 15 Gaming-Tipps für die Konsole

Als die Nintendo Wii 2006 erschienen ist, stellte sie die Gaming-Branche auf den Kopf. Auf einmal hatte jeder die kleine, weiße Konsole im Wohnzimmer stehen. Nicht nur Core-Gamer und Nintendo-Fans, sondern auch Mama, Papa und die Großeltern. Darum hat sich die Wii auch schnell seinen Ruf als Casual-Gerät eingefangen.

15 Jahre nach dem Release stellen wir euch aber 15 Spiele vor, die es nur auf der Nintendo Wii gibt, und die man auf keinen Fall verpasst haben sollte.

Super Mario Galaxy 2

Für viele war Super Mario Galaxy 2 bis zum Release von Super Mario Odyssey das beste 3D-Mario aller Zeiten. Zurecht! Jedes Level überrascht den Spieler mit neuen Mechaniken, die oft exklusiv für diese Stages sind. Die charmante Optik, interessanten Power-Ups und orchestrale Musik runden das Paket ab. Umso tragischer ist es, dass Nintendo den Titel nicht in die zuletzt erschienene 3D-Collection gepackt hat.

The Last Story

Es gibt nicht viele japanische Rollenspiele auf der Switch. Aber darunter sind ein paar exklusive Perlen. Eines davon ist The Last Story. Hinter dem Titel steckt das Studio Mistwalker, welches ein paar echten Genre-Titanen vereint. Hironobo Sakaguchi, der Schöpfer von Final Fantasy ist der Kopf der Operation, während sich Altmeister Nobuo Uematsu um die Musik kümmert.

Link's Crossbow Training

Ein Genre, das auf der Wii ein kleines Revival hatte, waren Lightgun-Games. Und auch Nintendo wollte etwas vom Kuchen abhaben. Darum brachten sie Link's Crossbow Training auf den Markt. Der Titel kam im Bundle mit dem Wii Zapper-Aufsatz, in welchen man seine Wii Mote und Nunchuck einstecken konnte, um ein Spielgefühl zu schaffen, das noch mehr an die Spielhalle erinnnert.

Wii Fit

Ein fester Bestandteil der Nintendo Wii war natürlich der Fokus auf Motion-Control und Fitness, der vor allem für Gelegenheitsspieler interessant war. Wii Fit war aber ein erster Schritt in die Richtung eines Trends, der sich auch auf der Nintendo Switch mit Ring Fit Adventures weiterführen sollte. Tatsächlich sind die Work Out-Games von Nintendo keine schlechte Alternative für Gamer, die sich in den eigenen vier Wänden sportlich betätigen wollen.

Das Nintendo sich ihrer Linie treu geblieben ist, und auch auf der Nintendo Switch weiter Fitness-Titel anbietet, ist etwas, was auch Red Bull-Shorttrackerin Anna Seidel zu schätzen weiß.

Punch-Out!!

Auf dem NES gehört Punch-Out!! zu den Nintendo-Klassikern. Sein Protagonist, Little Mac, hat es sogar in die Riege der Smash Bros.-Kämpfer geschafft. Das Wii-Reboot der Reihe gehört auch zu den besten Titeln der Konsole. Mit seiner simplen Steuerung, die an das NES-Original angelehnt ist, und Puzzle-ähnlichem Gameplay begeistert es sowohl Einsteiger, als auch Serien-Veteranen.

Zack & Wiki: Der Schatz von Barbaros

Ein ganz besonderer Wii-Exklusivtitel kommt von Capcom: Zack & Wiki: Der Schatz von Barbaros erinnert von seinem Gameplay stark an die Point & Click-Abenteuer vergangener Tage. Das Spiel nutzt die Wiimote geschickt, um dieses Genre einem komplett neuen Publikum zugänglich zu machen. Kritiker und Gamer haben großen gefallen an Zack & Wiki gefunden. Es ist also überraschend, dass wir die beiden seitdem nicht mehr gesehen haben.

Wii Sports & Wii Sports Resort

Jeder kennt die beiden essentiellen Wii-Spiele, die auch als Pack-in-Titel mit der Konsole oder der Wii Motion Plus verschenkt wurden. Wii Sports hat einen gewaltigen Abdruck in der Pop-Kultur hinterlassen und eine vollkommen neue Zielgruppe für das Hobby begeistern können.

Aber wusstet ihr auch, dass es sogar hier eine stark ausgeprägte Speedrun-Community gibt? Und das es eine Version von Wii Sports gibt, die zeitlich anderen Versionen überlegen war? Wie bei vielen Games geht auch hier der Hasenbau tiefer, als man annehmen mag.

Solltet ihr noch mehr über Speedruns erfahren wollen, können wir euch unser Speedrun-Lexikon ans Herz legen. Oder ihr erfahrt etwas über den spannenden Twitch-Werdegang von Red Bull-Speedrunner GrandPOOBear .

Sin & Punishment: Successor of the Skies

Eine der großen N64-Perlen, die wir nun dank dem Switch Online-Service erleben dürfen ist der Rail-Shooter Sin & Punishment. Dieser ist damals ausschließlich in Japan erschienen. Glücklicherweise hat es sein Nachfolger, der den Untertitel Successor of the Skies trägt, auch in den Westen geschafft. Wer Spiele im Stil von Lylat Wars und Panzer Dragoon mag, kommt hier voll auf seine Kosten.

Tatsunoko vs. Capcom: Ultimate All-Stars

Fighting Games waren nicht gerade häufige Gäste auf der Nintendo Wii. Ein Titel war allerdings Konsolen-exklusiv. Tatsunoko vs. Capcom hat seinen Weg aus der Arcade auf keine andere Konsole der Generation gefunden. Und bis heute ist es der einzige Heim-Release des Tag-Fighters. TvC war der geistige Vorgänger zu Marvel vs. Capcom 3 und hatte bereits einige Mechaniken, die sich später in jedem Titel wiederfinden würden.

The Art of Street Fighting

Wario Ware: Smooth Moves

Es gibt Fast keine Nintendo-Konsole, oder -Handheld, auf der es kein Wario Ware gibt. Natürlich war auch die Wii keine Ausnahme. Wario Ware: Smooth Moves konnte mit seinem absurden Design und spaßigen Multiplayer-Modus punkten.

Super Smash Bros. Brawl

Zwar zählt Super Smash Bros. Brawl unter Veteranen eher zu den schwächeren Ablegern der Reihe, aber das bedeutet nicht, das man gemeinsam mit Freunden hier keinen Spaß haben kann. Brawl war das erste Spiel der Serie, dass auf eine wirklich weitläufige Charakterauswahl gesetzt hat.

Wario Land: The Shake Dimension

Gameboy-Fans erinnern sich gerne an die Titel der Wario Land-Reihe zurück. Auch auf dem Game Boy Advance gab sich Marios Rivale die Ehre. Aus irgendeinem Grund ging der Wii-Ableger der Wario Land-Serie aber unter. Dabei bietet Wario Land: The Shake Dimension (im Original: Wario Land: Shake It) alles, was die Reihe ausmacht, gepaart mit toller Cartoon-Optik.

Kirby’s Adventure

Was wäre eine Nintendo-Plattform ohne den pinken Edelknödel Kirby? Zwar hatte er auch einen Auftritt in Form von Wolle, in Kirby’s Epic Yarn, allerdings war Kirby’s Adventure (im Original: Kirby’s Return to Dreamland) ein eher klassisches Kirby-Abenteuer. Es bot auch einen Multiplayer-Modus für bis zu vier Spieler, in dem unter anderem Meta Knight und König Nickerchen spielbar waren.

Mario Kart Wii

Mario Kart Wii wird oft von seinem Vorgänger, Double Dash, und seinem Konsolen-Nachfolger Mario Kart 8 überschattet. Rückblickend bietet der Titel abseits der Motorräder wenig, was ihn aus dem Rest der Reihe hervorhebt. Speedrunner schwören aufgrund der sehr technischen Möglichkeiten allerdings auf den Titel.

Metroid Prime 3: Corruption

Es ist fast ein Verbrechen, dass es keines der Metroid Prime-Spiele jemals auf aktuelle Plattformen geschafft hat. Teil 1 und 2 haben damals ein Re-Release für die Wii spendiert bekommen, wo sie aber auch - genau wie der dritte Teil der Reihe - bisher geblieben sind. Mit dem Erscheinen von Teil 4 am Horizont bleibt allerdings die Hoffnung auf eine Switch-Version der bisherigen Prime-Trilogie.