Diese 5 Parkour Games haben die Videospiellandschaft auf den Kopf gestellt

Wenn wir von Parkour in Videospielen reden, meinen wir nicht den trivialen Schwung über eine Deckung oder die altbekannte Seitwärtsrolle in Shooterspielen. Es geht vielmehr um das majestätische Überqueren einer vielfältigen Landschaft, inkl. Wandsalto, Präzisionssprung und Hechtrolle.

Diese nun gängigen Bewegungsmuster in Actionspielen führen auf ihre Erstimplementierung in den genannten Spielen zurück...

