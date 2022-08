Die besten Piloten der Welt

Charles Elwood "Chuck" Yeager – diesen Namen kennt jeder Flug-Enthusiast. Er war es, der am 14. Oktober 1947 mit einer Bell X-1 als erster Mensch mit deinem Flugzeug die Schallmauer durchbrach. Er erreichte mit seiner "Glamorous Glennis" in einer Höhe von 13.100 Metern eine Geschwindigkeit von 1.125 km/h und läutete eine neue Ära ein. Damit war der Bann gebrochen – er pulverisierte daraufhin noch mehrere andere Geschwindigkeits- und Höhenrekorde und hat sich damit einen Platz in dieser Liste der besten Piloten der Welt absolut verdient.