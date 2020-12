Das sind die besten Pumptracks der Welt

Nach dem großen Erfolg der letzten World Finals 2019 - wo sich Tommy Zula und Payton Ridenour mit 70 Fahrern aus der ganzen Welt in Bern, in der Schweiz, ein heißes Battle um die erste UCI-Goldmedaille in der Pumptrack-Disziplin lieferten - kehrt die Red Bull UCI Pump Track Weltmeisterschaft nun endlich wieder zurück!

Egal, ob du auf dem besten Wege bist, selbst einmal die Goldmedaille mit nach Hause zu nehmen, oder einfach nur deine Rennskills auf ein neues Level bringen willst - hier haben wir einige der Top-Locations für alle begeisterten Pumptracker da draußen - von Fukushima in Japan bis nach Edinburgh in Schottland.

Die Qualifikation für 2021 findet auf der ganzen Welt in Europa, Nordamerika, Afrika, Südamerika, Ozeanien und Asien statt. Wenn du dich jetzt ins Zeug legst und fleißig an deinen Fähigkeiten feilst, bist vielleicht schon du der nächste stolze Träger des begehrten Regenbogentrikots.

Bariloche, Argentinien

Argentiniens malerischer Velosolutions-Pumptrack in Bariloche liegt direkt an einem der schönsten Seen Patagoniens und ist der perfekte Ort für den Start der Qualifikationsrennen 2021. Der Pumptrack besticht durch modernes Design und eignet sich für alle Fahrer gleichermaßen - egal, auf welchem Niveau. Im vergangenen Jahr dominierten Renata Urrutia aus Chile bei den Frauen und Adrien Loron aus Frankreich bei den Männern. Wer darf 2021 jubeln?

Termin : 7. Februar 2021

Cambridge, Neuseeland

Einer der längsten und weitläufigsten Pumptracks, der in der Liste der Qualifikations-Locations zu finden ist, ist gleichzeitig auch einer der am meisten Spaß macht. Der Velosolutions-Pumptrack in Cambridge, Neuseeland, bietet eine 196 m lange Strecke neben einem 222 m langen Jumptrack mit einer Bowl in der Mitte - Langeweile ist dort ein Fremdwort!

Termin : 20. März 2021

Deqing, China

China ist nicht nur ein riesiges Land, sondern gleichzeitig auch die Heimat einer der längsten Velosolutions-Pumptracks der Welt. Mit insgesamt 425 m Strecke, 14 Steilkurven, einer angrenzenden Jumpline und einer Strecke für Kinder, garantiert dieser Pumptrack Fahrspaß auf höchstem Niveau. Der Pumptrack ist Teil des malerischen Valley Magic Shangzhu - ein Outdoor-Paradies mit einem Kletterturm, einem gigantischen Labyrinth, großen Pandas und idyllischen Gärten.

Termin : 24. April 2021

Springdale, USA

Der Nordwesten im Bundesstaat Arkansas ist eine der besten MTB-Destinationen der USA und Heimat der berühmten OZ-Trails. Das Jones Center verfügt über eine ganzjährig geöffnete Eis-Arena, ein Schwimmbad, einen Basketballplatz, ein Fitnesscenter, eine Indoor-Laufbahn und natürlich einen Velosolutions-Pumptrack. 2018 wurde dort das erste Red Bull Pump Track WM-Finale ausgetragen und die Region bietet über 500 km Singletrack-Trails - himmlische Bedingungen für alle MTB-Enthusiasten!

Termin : 22. Mai 2021

Lissabon, Portugal

In Lissabon stößt man als Pumptracker auf die spektakuläre Kulisse des Velosolutions-Pumptracks direkt neben der weltberühmten Vasco da Gama-Brücke. Der Track ist fast 300 m lang und steht für Challenge pur! Deine Skills und deine Ausdauer werden dort spätestens am Renntag auf die Probe gestellt - also mach dich bereit!

Termin : 6. Juni 2021

Schüpfheim, Schweiz

Was für eine Aussicht! Schüpfheim ist eine kleine Gemeinde im Bezirk Entlebuch im Kanton Luzern in der Schweiz. Der Rollsport Park ist Gastgeber der diesjährigen Qualifikation in der Schweiz und hat mit der Kombination aus dem Velosolutions-Pumptrack und einer Skatebowl einen einzigartigen Bewegungsraum für alle Altersklassen geschaffen.

Termin : 16. Juni 2021

Harstad, Norwegen

Der Pumptrack-Gigant: Der Harstad Bike Park ist aktuell der größte Pumptrack in Skandinavien. Der am nördlichsten gelegene Velosolutions-Pumptrack der Welt liegt sogar oberhalb des Polarkreises. Der Haupttrack geht über eine Strecke von 258 m, der zweite Pumptrack erstreckt sich über 154 m. Hast du Lust auf Pumptrack-Action in der Nacht? Dann nichts wie hin!

Termin : 3. Juli 2021

Edinburgh, Schottland

Ganz in der Nähe des Zentrums von Edinburgh befindet sich „The Skelf" - der Pumptrack am Fuße des Arthur's Seat. Der 160 m lange Track ist kompakt und gespickt mit mehreren Verbindungsabschnitten und Transferlines, die Herausforderungen aller Art bieten.

Termin : 12. Juli 2021

Fukushima, Japan

Der Shinchi-Pumptrack von Velosolutions wurde auf dem Fisherman Disaster Prevention Green Space Park errichtet. Das Gebiet wurde durch das Erdbeben und den Tsunami 2011 schwer beschädigt. Heute ist das Areal in der Nähe von Fukushima ein riesiges Erholungsgebiet und eine Gedenkstätte. Auf einer Gesamtfläche von 5.000 m² befinden sich drei individuell gestaltete Pumptracks mit insgesamt 555 Pumptrack-Metern, die für wirklich jeden etwas zu bieten haben - egal, welches Level!

Termin : 29. August 2021

Vorläufige Termine für die Qualifikation 2021:

Location Date Bariloche, Argentinien 7. Februar Cambridge, Neuseeland 20. März Durban, Südafrika 21. März Deqing, China 24. April Gaston County, NC, USA 15. Mai Springdale, AR, USA 22. Mai Genk, Belgien 23. Mai Paris, TX, USA 29. Mai Peking, China 29. Mai Lissabon, Portugal 5. Juni Gambetolla, Italien 12. Juni Orivesi, Finnland 19. Juni Schüpfheim, Schweiz 19. Juni Harstad, Norwegen 3. Juli Edinburgh, Schottland 11. Juli Fukushima, Japan 29. August

Weitere Details folgen in Kürze für:

Kanada

Niederlande

Litauen

Österreich

Schweden

Australien

Deutschland

Vereinigte Arabische Emirate