Die 7 besten Red Bull Events 2021

Egal, ob du ein Hardcore-MTB-Fan bist, dem es nicht spektakulär genug sein kann, oder jemand, der sich lieber in geschmeidigen Bewegungen auf dem Dancefloor verliert - mit ziemlicher Sicherheit hast du in den letzten 12 Monaten kaum etwas von dem bekommen, was du so liebst.

1. Ein Snowboard-Contest, der Mutter Natur in den Mittelpunkt stellt

In diesem Winter ist es endlich so weit: Die Debütsaison der

, Jamie Anderson, Marion Haerty, Hana Beaman, Hailey Langland, Elena Hight und Robin Van Gyn fix am Start. Es ist die Créme de la Créme der Snowboardwelt, und das bedeutet, dass wir uns auf haarsträubende Action in den schönsten Winterparadiesen der Welt einstellen können.

. Den Anfang macht Jackson Hole, Wyoming, von 3. bis 9 Februar. Danach geht es in der ersten Märzwoche zur Baldface Lodge in British Columbia, Kanada, bevor die Tour von 20. bis 27. März fürs große Finale in der Tordrillo Mountain Lodge in Alaska zu Gast ist. Wer das verpasst, ist selber schuld!

2. Rallye-Action rund um die Welt

im Replay. In den folgenden 11 Monaten sind die Fahrer mit ihren Copiloten auf jedem erdenklichen Fahrbelag an einigen der schönsten Orte des Planeten unterwegs, um schließlich den besten Allround-Racer der Welt zu krönen.

Die WRC startete wie gewohnt in Monte Carlo in die Saison, auf einer Strecke, die eher an eine Eisbahn, als an eine Rallye-Strecke erinnert. Falls du den Startschuss im Fürstentum verpasst hast, oder einfach nicht genug davon bekommen kannst, findest du das Event

Also schnall dich an und gib dir die WRC-Serie 2021 auf Red Bull TV!

3. Die wahren Könige der Lüfte

Red Bull King of the Air

Auch wenn Red Bull Rampage ein Mega-Event mit großen Sprüngen ist und es bei Red Bull Cliff Diving richtig hoch hinaus geht - die wahren Könige der Lüfte sind zweifellos die Kiteboarder bei Red Bull King of the Air .

Und auch du wirst deinen Augen kaum trauen, wenn du siehst, wie hoch die Teilnehmer bei King of the Air auf ihren Boards nur mithilfe eines Stück Textils in den Himmel aufsteigen.

4. Tauche ein in den vielleicht schönsten Sport der Welt

Nach der Absage der gesamten World Series 2020, kommt Red Bull Cliff Diving 2021 wieder im großen Stil zurück. Wir können es kaum erwarten, zu sehen, was die Top-Stars des Klippenspringens für uns auf Lager haben. Alles was wir wissen, ist, dass es spektakulär sein wird. Die schwindelerregende Action gibt es live und exklusiv auf Red Bull TV.

5. Höchste Zeit für Red Bull Rampage