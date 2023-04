Die außergewöhnlichsten Skateparks der Welt

Das schweizerische Laax ist durchaus bekannt für Boardsport, allerdings eher für den ohne Achsen und auf Schnee. Doch auch Skateboarding kommt nicht zu kurz in dem Alpenörtchen. Neben dem Freestyle Academy Skatepark – der sogar Foam Pit und Vertramp besitzt und jährlich den Team Trouble Contest beheimatet – gab es von 2019 bis 2022 auf 2225 Metern Höhe, gleich neben der Bergstation des Crap Sogn Gion, den Galaaxy Skatepark. Der höchstgelegene Skatepark Europas hatte alles was es für eine Session braucht. Mittlerweile ist er leider eingelagert – bis auf die Minirampe, die in den Sommermonaten weiter auf dem Berg stehen wird und ziemlich sicher den imposantesten Ausblick bietet, den man von einer Mini aus haben kann.

Das schweizerische Laax ist durchaus bekannt für Boardsport, allerdings eher für den ohne Achsen und auf Schnee. Doch auch Skateboarding kommt nicht zu kurz in dem Alpenörtchen. Neben dem Freestyle Academy Skatepark – der sogar Foam Pit und Vertramp besitzt und jährlich den Team Trouble Contest beheimatet – gab es von 2019 bis 2022 auf 2225 Metern Höhe, gleich neben der Bergstation des Crap Sogn Gion, den Galaaxy Skatepark. Der höchstgelegene Skatepark Europas hatte alles was es für eine Session braucht. Mittlerweile ist er leider eingelagert – bis auf die Minirampe, die in den Sommermonaten weiter auf dem Berg stehen wird und ziemlich sicher den imposantesten Ausblick bietet, den man von einer Mini aus haben kann.

Das schweizerische Laax ist durchaus bekannt für Boardsport, allerdings eher für den ohne Achsen und auf Schnee. Doch auch Skateboarding kommt nicht zu kurz in dem Alpenörtchen. Neben dem Freestyle Academy Skatepark – der sogar Foam Pit und Vertramp besitzt und jährlich den Team Trouble Contest beheimatet – gab es von 2019 bis 2022 auf 2225 Metern Höhe, gleich neben der Bergstation des Crap Sogn Gion, den Galaaxy Skatepark. Der höchstgelegene Skatepark Europas hatte alles was es für eine Session braucht. Mittlerweile ist er leider eingelagert – bis auf die Minirampe, die in den Sommermonaten weiter auf dem Berg stehen wird und ziemlich sicher den imposantesten Ausblick bietet, den man von einer Mini aus haben kann.

Eigentlich beten Skater ja die “Church of Skatan” an, aber im spanischen Oviedo werden sie tatsächlich zu eifrigen Kirchengängern. Dort wurde nämlich die 1912 vom Architekten Manuel del Busto entworfene Kirche der Heiligen Barbara von dem Künstler Okuda San Miguel mit Unterstützung von Red Bull in den farbenprächtigen “Kaos Temple” verwandelt. Statt Deckenfresko gibt es jetzt Street Art und der Altar wurde durch eine Miniramp samt Wallride Extension ersetzt. Hallelujah!

Eigentlich beten Skater ja die “Church of Skatan” an, aber im spanischen Oviedo werden sie tatsächlich zu eifrigen Kirchengängern. Dort wurde nämlich die 1912 vom Architekten Manuel del Busto entworfene Kirche der Heiligen Barbara von dem Künstler Okuda San Miguel mit Unterstützung von Red Bull in den farbenprächtigen “Kaos Temple” verwandelt. Statt Deckenfresko gibt es jetzt Street Art und der Altar wurde durch eine Miniramp samt Wallride Extension ersetzt. Hallelujah!

Eigentlich beten Skater ja die “Church of Skatan” an, aber im spanischen Oviedo werden sie tatsächlich zu eifrigen Kirchengängern. Dort wurde nämlich die 1912 vom Architekten Manuel del Busto entworfene Kirche der Heiligen Barbara von dem Künstler Okuda San Miguel mit Unterstützung von Red Bull in den farbenprächtigen “Kaos Temple” verwandelt. Statt Deckenfresko gibt es jetzt Street Art und der Altar wurde durch eine Miniramp samt Wallride Extension ersetzt. Hallelujah!

Der Burnside DIY Park in Portland ist legendär. Gestartet 1990 als Bauprojekt von motivierten Locals um Mark “Red” Scott unter der Burnside Brücke, ist der Park über die Jahre immer weiter gewachsen, hat unterschiedliche Anstriche erhalten und ist mittlerweile als offizieller Skatepark anerkannt. Der Park war schließlich nicht nur in Videospielen als Level vertreten und in Filmen wie „Paranoia Park“ als Kulisse zu sehen, aus der Crew der Erbauer heraus gründeten sich auch die beiden Skatepark Firmen Grindline und Dreamland, die ihrerseits bis heute weltweit hunderte genialer Parks gebaut haben. Somit ist Burnside vielleicht nicht die Mutter aller, aber doch vieler Skateparks und definitiv wurde dort der Startschuss dafür gelegt, wie moderne Skateparks heutzutage aussehen.

Der Burnside DIY Park in Portland ist legendär. Gestartet 1990 als Bauprojekt von motivierten Locals um Mark “Red” Scott unter der Burnside Brücke, ist der Park über die Jahre immer weiter gewachsen, hat unterschiedliche Anstriche erhalten und ist mittlerweile als offizieller Skatepark anerkannt. Der Park war schließlich nicht nur in Videospielen als Level vertreten und in Filmen wie „Paranoia Park“ als Kulisse zu sehen, aus der Crew der Erbauer heraus gründeten sich auch die beiden Skatepark Firmen Grindline und Dreamland, die ihrerseits bis heute weltweit hunderte genialer Parks gebaut haben. Somit ist Burnside vielleicht nicht die Mutter aller, aber doch vieler Skateparks und definitiv wurde dort der Startschuss dafür gelegt, wie moderne Skateparks heutzutage aussehen.

Der Burnside DIY Park in Portland ist legendär. Gestartet 1990 als Bauprojekt von motivierten Locals um Mark “Red” Scott unter der Burnside Brücke, ist der Park über die Jahre immer weiter gewachsen, hat unterschiedliche Anstriche erhalten und ist mittlerweile als offizieller Skatepark anerkannt. Der Park war schließlich nicht nur in Videospielen als Level vertreten und in Filmen wie „Paranoia Park“ als Kulisse zu sehen, aus der Crew der Erbauer heraus gründeten sich auch die beiden Skatepark Firmen Grindline und Dreamland, die ihrerseits bis heute weltweit hunderte genialer Parks gebaut haben. Somit ist Burnside vielleicht nicht die Mutter aller, aber doch vieler Skateparks und definitiv wurde dort der Startschuss dafür gelegt, wie moderne Skateparks heutzutage aussehen.

zwei Mal aufgebaut. 2018 und 2019 wurden von Oli Bürgin und Andreas Schützenberger jeweils 60 Tonnen Holz und etwa 100.000 Schrauben zu einer Mischung aus Skatepark und Achterbahn verwandelt. Im Münchner Olympiapark durfte eine ausgewählt Gruppe an Skateboardern an den Start gehen und sich in dieses riesige Downhill Ungetüm stürzen, an dessen Ende 2019 sogar noch eine Fullpipe für den Looping zum Abschluss auf all jene wartete, die von der Abfahrt noch nicht genug durchgeschüttelt wurden.