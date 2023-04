Die 10 besten Skateparks Europas

In Berlin gibt es im Grunde nichts, was es nicht gibt – da darf natürlich eine Skatehalle nicht fehlen. Gelegen auf dem RAW Gelände in Friedrichshain, in direkter Nähe zu den Warschauer Bänken und dem Dogshit Spot (einem kleinen aber ebenfalls sehr feinen Skatepark), findet sich hier alles was das Skateboard-Herz begehrt. In ihrem langjährigen Bestehen hat die Halle schon einige Umbauten miterlebt und bietet aktuell eine große Streetfläche aus smoothestem Beton, einer 2022 neu errichteten Holz-Bowl, sowie einem kleinen Snakerun im Außenbereich. Dort kann im Sommer auch nach der Session gemütlich im Biergarten abgehangen werden. Und wer in Berlin noch etwas Streetskaten gehen möchte, der kann sich

informieren.