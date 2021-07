The Legend of Zelda - Das sind die Favoriten von GrandPOObear

David “GrandPOObear” Hunt ist vor allem für seinen Super Mario-Content bekannt. Sei es Speedruns von Super Mario World-Hacks wie Grand Poo World, oder seine No Skip Endless Expert-Challenge in Super Mario Maker 2. In unserem Interview offenbarte uns David aber, dass seine liebste Spielereihe The Legend of Zelda ist. Im Nachgang unseres Gesprächs haben wir ihn darum gefragt, welche Teile des Franchises seine Favoriten sind.

Gerade mit dem bevorstehenden Release von The Legend of Zelda: Skyward Sword HD für die Nintendo Switch passieren wieder hitzige Diskussionen darüber, was ein gutes Zelda-Spiel ausmacht. Skyward Sword spaltet die Fan-Base. Und auch die Liste von GrandPOObear beinhaltet einen Titel, der nicht viele Unterstützer hat.

GrandPooBear baut sich das Studio seiner Träume

5. The Legend of Zelda (NES)

Alles Begann 1986 auf dem japanischen Famicom. The Legend of Zelda war ein Abenteuer-Opus, das viel Inspiration aus der Kindheit des Producers Shigeru Miyamoto zog. In der Rolle des Helden Link erkundet ihr die Welt von Hyrule, um die acht Teile des Triforce zu sammeln, den Dämonenkönig Ganon zu besiegen und Prinzessin Zelda zu retten.

Bereits in diesem frühen Teil der Reihe waren einige Elemente zu finden, die fester Bestandteil des Zelda-Franchises werden sollten: Vom grünen Gewand des Helden, über das ikonische Schwert und die Dungeons voller Monster und Items - Wer bereits einen aktuelles Game der Serie gespielt hat, wird sich hier schnell wohl fühlen.

Dennoch darf man nicht vergessen, dass The Legend of Zelda noch ein paar Dinge beinhaltet, die moderne Spieler etwas ins wanken bringen können. Die Steuerung von Link ist etwas steif und die Gegner teilen ordentlich aus. Diese Kombination führt dazu, dass man leicht getroffen wird und den Game Over-Bildschirm zu sehen bekommt. Umso beachtlicher ist, dass der Titel bereits damals über einen Batteriegestützten Speicher verfügte, während andere Spiele der Ära noch auf Passwörter setzen mussten.

Auch sind manche Rätsel etwas kryptisch. Oft müssen Gegenstände von außerhalb der Dungeons gesammelt werden, um das Vorankommen in den Verliesen zu gewährleisten. Genaue Hinweise dazu, wo euch eure Reise als nächstes hinführt fehlen ebenfalls. Dies führt allerdings dazu, dass sich The Legend of Zelda wie ein echtes Abenteuer anfühlt. Es liegt an euch die Welt zu erkunden. Sogar die Karte müsst ihr selbst zeichnen. Das Spiel zeigt euch zwar an, wo ihr euch auf dem 16x9-Bildschirme großen Raster befindet. Aber nicht wie die Umgebung aussieht.

4.The Legend of Zelda II: The Adventure of Link (NES)

Für viele ist Zelda II das schwarze Schaf der Reihe. Zu unrecht, wie GrandPOObear findet. Der Titel macht vieles anders als der Rest der Serie: Auf der Weltkarte gibt es Random-Encounter, ähnlich wie bei einem japanischen Rollenspiel, Action-Passagen werden als Side-Scroller dargestellt und Link sammelt Erfahrungspunkte, mit denen er Level aufsteigen kann. Im Gesamtbild aller Zelda-Spiele sticht The Adventure of Link damit natürlich sehr hervor. Allerdings gab es zu der Zeit dessen Erscheinens noch keine “Zelda-Formel”.

Auch die kryptischen Hinweise, die das Spiel einem gibt werden oft als negative Punkte aufgezählt. Gepaart mit seinem Schwierigkeitsgrad. Aspekte, die auch ein Teil des ersten Zelda-Teils waren. Diesem Part werden diese Dinge aber oft verziehen.

Mein ganzes Leben dachte ich, ich würde Zelda 2 nicht mögen, weil ich es als Kind nicht mochte. Aber ich war damals einfach nicht smart genug die Puzzle zu lösen. David ‘GrandPOObear’ Hunt

Wenn man darauf achtet, was Spiele zur Zeit von Zelda II getan haben, muss man den Titel für seinen Mut und seine Experimentierfreudigkeit loben. Auch GrandPOObear findet, dass es seiner Zeit weit voraus war und es nicht ansatzweise den Hass verdient hat, den es bekommt. Von allen Spielen der Serie, würde The Adventure of Link am meisten von einem Remake profitieren.

Anmerkung: Die folgenden drei Titel sind für GrandPOObear auf dem selben Level. Er sagte uns, dass die Position dieser Spiele in seiner Rangliste austauschbar ist und alle drei zu seinen absoluten Favoriten zählen.

Für mich sind [diese drei Zelda-Titel] so nah an Perfektion, wie ein Videospiel nur sein kann. David ‘GrandPOObear’ Hunt

3. The Legend of Zelda: Majora’s Mask (Nintendo 64)

Hier sind sich viele Spieler einig: Majora’s Mask zählt zu den besten Zelda-Spielen aller Zeiten. Nicht nur hebt sich der Titel dadurch ab, dass er ein direkter Nachfolger zu einem bereits bestehenden Teil (in diesem Fall Ocarina of Time) ist, sondern auch dadurch, dass seine Tonalität wesentlich düsterer ist, als zuvor gewohnt.

Das Game spielt in Termina. Eine Welt am Rand des Untergangs. Der Mond stürzt langsam vom Himmel und Link hat nur drei Tage Zeit, um dies zu verhindern. Der Spieler hat also während des gesamten Abenteuers einen ablaufenden Timer im Nacken. Glücklicherweise lernt man relativ schnell die Zeit zurück zu drehen. Allerdings nie weiter als bis zu dem Beginn dieser drei letzten Tage.

Damit öffnet Majora’s Mask ein paar spannende Gameplay-Optionen. Die Bewohner von Termina leben in diesen drei Tagen einen festen Alltag. Die Welt ändert sich und oft muss Link zu bestimmten Zeitpunkten am korrekten Ort sein, um ein Rätsel zu lösen.

Was die Spielwelt dieses Zelda-Teils besonders macht sind seine Bewohner und ihre Schicksale. Zu sehen, wie die Lebewesen von Termina im Laufe der drei Tage versuchen ihren Frieden zu finden, kann durchaus für einen Klos im Hals sorgen. Die unterschiedlichen Geschichten mitzuerleben und ein paar von ihnen dabei zu helfen ihr Glück doch noch zu finden, ist etwas, dass kein anderes Spiel der Serie bieten kann.

2. The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Nintendo 64)

Ocarina of Time wird oft als das beste Videospiel aller Zeiten bezeichnet. Auch GrandPOObear findet, dass der Titel fast perfekt ist. Es war das erste Zelda-Spiel in 3D und hat diesen Wandel mit Bravour gemeistert. Gleichzeitig hat es auch den Grundstein dafür gelegt, was ein modernes Zelda für viele Spieler ausgemacht hat: Ein etwas lineares Abenteuer in einer gut ausgearbeiteten Spielwelt.

Durch das opfern der etwas offeneren Spielstruktur konnte Ocarina of Time eine wesentlich epischere Geschichte erzählen. Jeder Stopp auf der Reise von Link hatte Gewicht und fügte sich zu etwas zusammen, das Hyrule mehr Leben gab als jemals zuvor.

Und trotz der geradlinigen Haupt-Story, gibt es zahlreiche Geheimnisse und Nebenaufgaben zu entdecken, die Spieler Wochenlang bei der Stange halten können. Blickt man heute auf Ocarina of Time zurück, fällt einem sicher einiges auf, was man hätte verbessern können. Aber gerade im Zusammenhang zur Zeit seines Erscheinens zeigt dieser Titel wie qualitativ hochwertig er wirklich war. Bis heute eine Perle der Videospielgeschichte.

Ocarina of Time ist auch recht linear. Aber es gibt so viel Nebenquests, dass man die Linearität ignorieren kann. David ‘GrandPOObear’ Hunt

1. The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo Switch / WiiU)

Der System-Seller zum Release der Nintendo Switch. Breath of the Wild zeigte vielen Fans was ein modernes Zelda noch alles sein kann. Die Story-getriebene, lineare Struktur seiner direkten Vorgänger wurde verworfen. Stattdessen geht der Titel zurück zu den Wurzeln der Reihe: Der Spieler wird mit einer offenen Welt konfrontiert. Ohne genau zu wissen, wo die Reise hingeht. Lediglich grobe Richtungsangaben und das ultimative Ziel im Hinterkopf: Ganon besiegen und Prinzessin Zelda zu retten.

Mit dieser Struktur erinnert Breath of the Wild mehr an das Ur-Zelda für das NES, als jedes andere Spiel der Reihe. Gleichzeitig traut es sich ein paar feste Bestandteile der Serie zu überarbeiten: Ausufernde Dungeons wurden durch kleine Schreine voller Puzzles ersetzt und anstatt mit einem treuen Schwert bewaffnet zu sein, muss Link sich mit Waffen aus seiner Umgebung begnügen. Änderungen, die bei ihrer Ankündigung ein Dorn im Auge vieler Zelda-Veteranen waren.

Dies hat sich bis heute nicht geändert. Viele sind nach wie vor kein Fan der brechenden Ausrüstungsgegenstände und der fehlenden Dungeons. Aber in einem Punkt sind sich alle einig: Die Welt von Breath of the Wild, und die Möglichkeiten diese zu bereisen, sind unglaublich. Dem Spieler wird ein Hyrule präsentiert, in dem die Bewohner ihre Existenz verloren hatten. Ruinen erzählen von einer Zivilisation, die einst war. Auf eurer Reise werdet ihr Sümpfe, Dschungel, Seen und weite Ebenen erleben. Viele dieser Gebiete völlig optional und dennoch gefüllt mit Aufgaben, NPCs und Geschichten, die einen lange nach den Credits noch begleiten werden.