Die besten TKL Tastaturen für Gamer

Die Ansprüche an Keyboards für Zocker sind mittlerweile so hoch wie nie. Gefragt sind Ergonomie, Langlebigkeit und Modularität und das am besten in einem kompakten Paket. Der aktuellste Trend unter Gamern geht darum in Richtung TKL, den perfekten Kompromiss zwischen Mini und Full Size, bei gleichbleibender Leistung.

Bei TKL Tastaturen, (TenKeyLess) fällt der Nummernblock weg, was euch mehr Freiheit für eure Mausbewegungen bietet. Also Ideal für Spieler mit geringer Sensitivität, oder wenig Platz. Doch welches davon sind die besten, und welche passt am besten zu euch? Das wollen wir euch in diesem Test erklären.

Im August 2018 sollten Team OG um das höchste Preisgeld im Esport spielen. 12 Millionen US Dollar und Weltenruhm waren zum Greifen nah, doch nur wenige Wochen vor Turnierbeginn liegt das Team in Scherben.

1 h 21 Min Against the Odds Dies ist die Geschichte von fünf Dota-2-Spielern, denen das Unmögliche gelang.

01 Logitech G915 TKL

Der kabellose Alleskönner

Logitech G915 TKL © Logitech

Begrüßt werdet ihr hier wir vom Anblick eines gebürstetem Aluminium Gehäuses, dedizierten Multimedia-Keys und dem Lightspeed Schriftzug. Letzterer verspricht kabellose Konnektivität ohne nennenswerte Verluste. Die Abtastrate liegt hier im Wirelessbetrieb bei 1000Hz, ist also gleich auf mit den kabelgebunden Konkurrenten hier im Test. Die Akkulaufzeit wird mit 40h bei 100% RGB Helligkeit angegeben, wer hier also ein bisschen, oder sogar komplett, auf RGB verzichten kann, wird sehr lange Spaß zwischen den Ladezyklen haben.

Die Multimedia-Keys und der Lautstärkeregler auf der rechten Hälfte, dürften selbsterklärend sein. Auf der linken Hälfte, finden sich allerdings 4 weitere Buttons. Die ersten beiden Tasten von links, lassen euch nahtlos zwischen dem Lightspeed Betrieb am PC und dem Bluetooth Mode an z.B. eurem Smart-TV wechseln. Die Game Mode Button deaktiviert eure Windows Taste, um in hitzigen Gefechten, versehentliche Win-Key Anschläge ungesühnt zu lassen.

Mit dem Backlighting Button könnt ihr in 5 Stufen, 0% - 100% Helligkeit schalten, desweiteren könnt ihr in Kombination mit der Tastenreihe 1-0, verschiedene RGB-Effekte (Farbwelle, Atemeffekt etc.) ansteuern. Passend zum flachen Profil der Tastatur, sind die Keycaps auch nur halb so hoch wie herkömmliche Vertreter. Dies schränkt euch aber nicht in der Funktionalität ein, Geschwindigkeit und Präzision sind hier gleich auf mit gewöhnlichen Tastaturen.

Wireless mit guter Akkulaufzeit und Abtastrate

Dedizierte Multimedia-Tasten

Flaches handgelenkschonendes Profil

02 Razer Huntsman V2 TKL

Die Wahl der Enthusiasten

Razer Huntsman V2 TKL © Razer

Schlicht, schwarz und aus Aluminium, soweit nichts außergewöhnliches, doch hier verbergen sich die Highlights im inneren. Razer's Statement der "konkurrenzlosen Geschwindigkeit" wird hier mit der hauseigenen Razer HyperPolling Technologie unterstützt. Diese bietet eine Abtastrate von 8000Hz, die für praktisch latenzfreie Eingaben sorgt.

Zum Tanzen gehören jedoch immer zwei, der Partner der 8000Hz sind hier die optischen Schalter von Razer. Die Reaktionszeit beträgt laut Razer 0,2ms und ist somit um ein Vielfaches reaktionsfreudiger, als herkömmliche Schalter. Die hier benutzten Keycaps aus PBT Material, sind an Langlebigkeit nicht zu übertreffen, nicht umsonst schwören Keyboard-Nerds auf PBT-Keycaps. Durch eine rauere Textur rutschen eure Finger weniger auf den einzelnen Tasten und verzeihen auch mal feuchte Hände in stressigen Situationen.

Durch eine Lage mit schalldämmendem Schaumstoff im Gehäuse, werden die beim Tippen auftretenden Geräusche minimiert, wodurch die Tastatur in der normalen Benutzung sehr leise ist. Das beigelegte USB-C Kabel ist abnehmbar, wodurch ihr eure Huntsman V2 auch mit einem Custom Kabel, nach eurem Geschmack, ausstatten könnt. Eine ergonomische Handballenauflage rundet das Paket noch ab, welche hier nicht an die Tastatur geklipst wird, sondern frei liegt.

8000Hz Abtastrate

Sehr leise in der Benutzung

Abnutzungsfreie Keycaps dank PBT Material

Der polnische Freerunner Krystian Kowalewski bekommt einen Adrenaline Spike, während er die Fähigkeiten von der VALORANT Agentin Jett in den Straßen von Berlin unter Beweis stellt.

2 Min Adrenaline Spike VALORANT und Freerunning wird eins, wenn Krystian Kowalewski die Fähigkeiten von Jett unter Beweis stellt und durch die Straßen von Berlin rennt.

03 Roccat Vulcan TKL Pro

Der Hingucker

Roccat Vulcan TKL Pro © Roccat

Unser Favorit in Sachen Optik, ist in diesem Test, die Roccat Vulcan TKL Pro. In technischer Hinsicht, finden sich hier viele Parallelen zu den beiden Vorgängern hier im Vergleich. Roccat setzt hier auch, auf ein flaches Profil im Aluminiumgehäuse mit flachen Keycaps, wodurch ihr euer Handgelenk nicht unnatürlich hoch vom Arm weg, anwinkeln müsst. Dadurch spürt ihr auch nach längeren Gaming Sessions weniger Ermüdungserscheinungen in dem Bereich.

Das Gefühl der Tastenanschläge ist sehr ähnlich zu branchenüblichen Schaltern, obwohl Roccat hier auch eine eigens entwickelte Variante einsetzt. Dieses Gefühl wird hier durch eine Bauweise der Schalter erreicht, welche der von mechanischen ähnelt. So genießt ihr den Vorteil des mechanischen Feelings und den Vorteil der optischen Schaltertechnik in einem.

Ein kleines Extra ist der, am oberen rechten Rand liegende, Lautstärkeregler. Dieser ist hier in Form eines Drehknopfes vorhanden und bietet mit seinen taktilen Stufen hohe Präzision. Gängige Multimedia Tasten sind hier nur per Tastenkombination von FN und den Tasten F9-F12 verfügbar.

Für RGB-Liebhaber hat Roccat die obere Hälfte der Schaltergehäuse transparent gehalten. Dadurch scheinen die bunten Lichter heller und in einem größeren Bereich, als bei üblichen Schaltergehäusen. In Kombination mit den halbhohen Keycaps, entpuppt sich hier ein sehr gelungenes RGB Spektakel.

Flaches handgelenkschonendes Profil

Für RGB Setups die beste Wahl

Gute Kombination aus Gefühl und Technik der Tasten

04 Steelseries Apex Pro TKL

Der Flex Pick

Steelseries Apex Pro TKL © Steelseries

Was diese Tastatur von allen anderen unterscheidet, sind die mechanischen Magnet-Schalter von Steelseries. Der sogenannte OmniPoint Switch lässt euch bei jeder einzelnen Taste die Entscheidung, wie schnell er auslöst. Ihr habt hier die freie Wahl zwischen 0,4mm - 3,6mm. Diese Einstellungen könnt ihr in unterschiedlichen Profilen anlegen, um so den Anschlagpunkt für eure Games individuell zu bestimmen.

Das OLED-Smart-Display am oberen rechten Rand dient euch als kleine Kommandozentrale. Hier habt ihr die Möglichkeit die Sensibilität der Tastenanschläge einzustellen, euch den aktuellen Sprecher im Discord anzeigen zu lassen, oder euch z.B. euer Geld oder KDA in CS:GO anzeigen zu lassen.

Kabelführungen unter der Tastatur lassen euch die freie Wahl, ob das Kabel aus der Mitte, der linken, oder der rechte Hälfte der Oberkante herausragt. Durch das integrierte USB-Pass-Through spart ihr euch lästigen Kabelsalat und könnt z.B. den USB Dongle eurer Wireless Maus direkt an der Tastatur anschließen.

Die Handballenauflage lässt in Haptik und Optik keine Wünsche offen und passt sich nahtlos an die Tastatur an. Auch hier hat Steelseries einen Schritt weitergedacht und sie mit Magneten versehen. Wem schonmal beim Anbringen oder Entfernen der Auflage ein Klip abgebrochen ist, wird dieses Feature lieben.

USB-Pass-Through vermeidet Kabelsalat

Anpassbare OmniPoint Schalter für jede Situation

OLED-Smart-Display bietet nützliche Infos