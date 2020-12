Die spannende Welt der Psyche in Games

Das Medium Videospiele hat heutzutage so viel mehr zu bieten als nur spannende Geschichten in einer fiktiven Welt, virtuelle Sportveranstaltungen oder Autorennen. Moderne Games gibt es in allen Farben und Formen: sie lassen uns malerische Landschaften in Assassin’s Creed Valhalla erkunden oder gemütlich vor dem Fernseher relaxen . Aber es gibt auch Games die in der Lage sind, den Geist zu heilen oder, uns unseren Ängsten zu stellen . Wir erforschen die Welt der Psychologie in Games.

Die Rolle der Psychologie im Gaming

Psychologische Aspekte und das geistige Wohlbefinden sind auch im Bereich Gaming ein wichtiges Thema. In unserer Show PRISM folgen wir der Sportpsychologin Mia Stellberg , die sich auf Pro-Gaming spezialisiert hat. Wie auch im täglichen Leben ist die geistige Gesundheit ein wichtiger Faktor dafür, die bestmöglichen Leistungen abzuliefern.

Doch auch die klassischen Videospiele sind in der Lage, Einfluss auf unsere Psyche auszuwirken und - teils unterbewusst - unsere geistiger Gesundheit zu verbessern.

Sport-Psychologin Mia Stellberg

Wie verbessern Spitzensportler ihre geistige Gesundheit? Mentaltraining lautet das Zauberwort:

Twin Mirror – Im Einklang mit den Erinnerungen

In Twin Mirror geht ihr auf die spannende Suche nach euren Erinnerungen © Bandai Namco

Twin Mirror , das neue Adventure der Genre-Profis von Dotnod, knüpfen die Entwickler an die indirekten Vorgänger Life is Strange und Tell Me Why an. Doch diesmal stehen keine übernatürlichen Fähigkeiten im Fokus, sondern die eigenen Erinnerungen.

Darin verschlägt es euch in der Haut von Protagonisten Sam zurück in eure Heimatstadt Basswood in West Virginia. Doch die Bewohner des idyllischen Nestchens sind wahrlich nicht gut auf den Journalisten zu sprechen. Warum? Das weiß Sam auch nicht mehr so genau und so liegt es an euch, mehr über die Hintergründe in Erfahrung zu bringen.

Einen Filmriss und einige seltsame Zufälle später merkt ihr schnell, dass hier irgendetwas überhaupt nicht stimmt und euch eure Erinnerungen den einen oder anderen Streich spielen . Und so beginnt ein spannendes Abenteuer, in dem Sam und auch ihr als Spieler nicht nur versucht, euch selbst wiederzufinden, sondern auch euren Geist zu heilen.

Im sogenannten Geistpalast setzt ihr gemeinsam mit Sam Bruchstücke zusammen, bis das Erlebte langsam ein klares Bild zeichnet. Sehr spannend.

Sea of Solitude – Umgang mit der Einsamkeit

In „Sea of Solitude“ sucht Kay einen Ausweg aus der gefluteten City. © Sea of Solitude

Sea of Solitude vom deutschen Entwicklerstudio Jo-Mei Games ist ein Paradebeispiel dafür, wie moderne Games den Umgang mit mentalen Problemen verbessern können. Das düstere Abenteuer erzählt die Geschichte von Kay, die ganz alleine durch eine gefährliche Welt reist.

Auf eurem Abenteuer kreuzt ihr den Weg von düsteren Kreaturen, hinter denen sich allerdings deutlich mehr verbirgt, als es ihre bedrohliche Fassade vermuten lässt. Denn hinter den vermeintlichen Monstern stecken tragische Schicksale , die ihr im Verlauf der Geschichte erneut durchlebt. Sea of Solitude schlägt damit die Brücke zwischen Therapie und Videospiel, denn ihr wohnt den Geschichten nicht einfach nur bei, sondern macht dabei eure ganz eigenen Erfahrungen. Eine Geschichte von Liebe, Einsamkeit, Verzweiflung und Heilung, die mitten ins Herz geht und gekonnt mit euren Ängsten spielt.

Eine Geschichte der Einsamkeit, mit der Entwicklerin Cornelia Geppert ihre eigene, ganz persönliche Lebenskrise verarbeitet, wie sie uns im Gespräch verraten hat.

Manchmal wollt ihr euch aber auch freiwillig in die Einsamkeit zurückziehen. Um euch selbst zu finden oder den Alltag einfach hinter euch zu lassen. Hier sind die besten Orte dafür:

Gris – Verlust und Depressionen

Das mehrfach ausgezeichnete Abenteuer Gris zählt zu den Games, die euch auch Stunden und Tage nachdem der Abspann über den Bildschirm geflimmert ist, beschäftigen wird . Ein tragischer Verlust der Hauptfigur durch ein tragisches Erlebnis führt dazu, dass sich die Heldin immer weiter zurückzieht. Dabei visualisiert das Spiel die Wandlung und das Finden neuer Kraft auf eindrucksvolle Art und Weise, in dem sich alles um euch verändert.

Auch Dan, der Spieler mit dem bionischen Arm , musste Verluste erleiden. Doch statt sich dadurch zurückzuziehen, zieht Dan neue Kräfte aus seinem fehlenden Arm und wird zu einem echten Gaming-Superhelden

Dan, der Spieler mit dem bionischen Arm

The Last of Us Part II – Posttraumatische Belastungsstörungen

Die detaillierte Mimik trägt zur dichten Atmosphäre bei © Sony Interactive Entertainment

Das erst in diesem Jahr veröffentlichte The Last of Us 2 hat sich, trotz aller Kritik, fest in unsere Gamer-Erinnerungen eingebrannt, was vor allem an der facettenreichen Darstellung der Charaktere liegt. Ellie leidet unter einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) , wie sie im Buche steht.

Sie kann kaum schlafen, ist getrieben von Rache. Hoffnungslos, verfolgt von ihren Erinnerungen spitzt sich die intensive Story immer weiter zu, ohne Ellies psychisches Leiden dabei albern oder unnormal wirken zu lassen. So ist Ellie eben. Jeder, der den ersten Serienteil gespielt hat, kann sich mit der Hauptfigur identifizieren – zumindest anfangs. Und während sich die Protagonistin im Laufe der Story immer weiter hineinsteigert und immer mehr droht, ihre Menschlichkeit zu verlieren, sorgen die Entwickler mit einer plötzlichen, unerwarteten Wendung für eine ganz neue Sichtweise .

Egal ob einem das Spiel nun gefallen hat oder nicht: Am Ende lässt euch The Last of Us Part II geschockt zurück und regt dabei gleich auf mehreren Ebenen zum Nachdenken an . Zum Nachdenken über die Handlung des Spiels, über euren eigenen Charakter und euren Umgang mit negativen Ereignissen. Und das schaffen in dieser Form nur die wenigsten Videospiele.

Hellblade: Senua’s Sacrifice – Zwei Seelen in einer Brust

Im düsteren und storylastigen Action-Adventure leidet die Heldin Senua unter Psychosen und nimmt Stimmen in ihrem Kopf wahr, die gar nicht vorhanden sind. Doch auch ihr als Spieler hört diese Stimmen, die euch mal helfen, mal herunterputzen und euch mehr Informationen über die Heldin liefern.

Das geht sogar so weit, dass die Stimmen in das Spiel eingreifen oder Senua mitunter sogar nicht in der Lage ist, eure Eingaben am Controller umzusetzen. Eine kranke Psyche in spielbarer Form.