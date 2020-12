Balsam für die Gaming-Seele

Das Medium Videospiele hat heutzutage so viel mehr zu bieten als nur spannende Geschichten in einer fiktiven Welt, virtuelle Sportveranstaltungen oder Autorennen. Moderne Games gibt es in allen Farben und Formen: sie lassen uns malerische Landschaften in Assassin’s Creed Valhalla erkunden oder gemütlich vor dem Fernseher relaxen . Wir stellen euch 6 Games vor, mit denen ihr zu euch selbst findet.

Die Rolle der Psychologie im Gaming

Psychologische Aspekte und mentale Stärke sind auch im Bereich Gaming ein wichtiges Thema. In unserer Show PRISM folgen wir der Sportpsychologin Mia Stellberg , die sich auf Pro-Gaming spezialisiert hat. Wie auch im täglichen Leben ist die geistige Gesundheit ein wichtiger Faktor dafür, die bestmöglichen Leistungen abzuliefern.

Doch auch die klassischen Videospiele sind in der Lage, Einfluss auf unsere Psyche auszuwirken und - teils unterbewusst - unsere geistiger Gesundheit zu verbessern und uns am Ende des Tages sogar als Mensch reifen zu lassen.

Sport-Psychologin Mia Stellberg

Journey

Der Indie-Hit Journey schickt euch, ganz ohne den Einsatz von Worten, auf einen malerischen Selbstfindungstrip . Als namenlose Figur startet ihr in einer wunderschönen Spielwelt und erblickt am Horizont lediglich einen gewaltigen Berg, der euer Ziel markiert. Warum und wie ihr zu dem Felskoloss gelangt, verrät euch das Spiel dabei aber nicht.

Im Laufe des Abenteuers wachst ihr immer wieder über euch hinaus , sucht Wege, löst Rätsel und lasst die beeindruckenden Szenerien auf euch wirken. Das ist nicht nur hübsch anzusehen, es lehrt euch im Verlauf eurer Reise auch v iel über euch , euren Umgang mit Herausforderungen , regt damit regelmäßig eure Gedanken an und schafft Momente der Selbstreflexion.

Bei aktiver Internetverbindung trefft ihr immer wieder auf andere Spieler, die euch für kurze Zeit auf eurer Reise begleiten, mit denen ihr allerdings nicht kommunizieren könnt und am Ende vielleicht doch unvergessliche Erinnerungen teilt.

Wie lernen Spitzensportler, über sich hinauszuwachsen? Mentaltraining lautet das Zauberwort:

Life is Strange

Life is Strange ist eine Achterbahnfahrt der Emotionen © Square Enix

Die Episoden-Adventure-Reihe Life is Strange von Dontnod ist ein Paradebeispiel für den spielbaren Selbstfindungstrip . Die Teenagerin Max Caulfield kehrt nach fünf Jahren in ihre alte Heimatstadt zurück, um Fotografie zu zerstören. Gesprächsthema Nummer Eins im idyllischen Nest ist das mysteriöse Verschwinden der Studentin Rachel Amber.

Dabei etabliert die in fünf Episoden unterteilte erste Staffel nicht nur glaubhafte Charaktere, die euch im Laufe des übernatürlichen Abenteuers ans Herz wachsen, die Protgonisten durchleben – genau wie ihr als Spieler – eine charakterliche Wandlung , die in einem der emotionalsten Abenteuer der vergangenen Jahre gipfelt. Ein ruhiger und emotionaler Trip in die Gedankenwelt, der zudem von euren Entscheidungen beeinflusst wird und euch am Ende gereift zurücklässt.

Ori and the Blind Forest / Ori and the Will of Wisps

Noch besser und schöner. Ori and the Will of the Whisps wird emotional. © MOON Studios

Die wunderschönen Metroidvania-Abenteuer der in Österreich beheimateten Moon Studios haben nicht nur das Genre revolutioniert, sondern eine meisterhafte Geschichte etabliert, die zudem von der emotionalen Atmosphäre transportiert wird.

Ganz im Stile des Metroidvania-Genres sind die Fähigkeiten des namensgebenden Waldgeistes Ori mit den großen Kulleraugen zu Beginn eurer Reise noch äußerst begrenzt. Doch während sich die Geschichte langsam entfaltet, findet Ori - wie auch ihr- mehr über die Welt und die Hintergründe heraus oder eignet sich neue Fähigkeiten an, die ihm den Zugang zu neuen Bereichen ermöglichen.

Denn nachdem Oris Heimat, der Wald Nibel, im Sterben liegt, liegt es fortan am kleinen Waldgeist, seine Welt zu heilen und zu altem Glanz zurückzuführen.

The First Tree

Adventures wie The First Tree , das v on einem einzigen Entwickler erschaffen wurde, eignen sich hervorragend, um ganz persönliche Geschichten zu erzählen. Auf dem Papier fällt das Abenteuer, in dem ihr in die Haut eines Fuchses schlüpft, recht überschaubar aus:

Auf der einen Seite erzählt das Game die Geschichte von Joseph, der nach dem Auseinanderleben wieder versucht, eine Verbindung zu seinem Vater aufzubauen . Auf der anderen Seite übernehmt ihr die Kontrolle über eine Füchsin , die in einer handgezeichneten Spielwelt auf der Suche nach ihren Jungen ist.

Das gipfelt letztlich in einem emotionalen Selbstfindungstrip und einer Parabel auf die Wichtigkeit der Familie und ist dabei packend inszeniert, weil The First Tree ein Thema behandelt, das euch allen bekannt sein dürfe.

Das alles gehört zwar aus spielerischer Sicht nicht unbedingt zu den anspruchsvollsten oder technisch zu den beeindruckendsten Games, gipfelt aber letztlich in einem überraschenden Finale, das euch auch Tage nach dem Abspann noch beschäftigen wird. Am Ende lässt euch das Game mit dem guten Gefühl zurück, euch selbst und das Leben zumindest ein Bisschen besser verstanden zu haben.

Dem Thema Empathie und zwischenmenschliche Beziehungen widmen wir uns auch in unserer Show SCREENLAND, Episode 9 folgt Indie-Gamedesigner Zoë Quinn, die sich dem Thema Verbindung angenommen hat.

Verbinden und spielen

Firewatch

Dieser bildgewaltige Mystery-Krimi trägt eine wichtige Botschaft in sich, die er im Rahmen seiner Handlung mal mehr und mal weniger direkt kommuniziert. Henry tritt seinen neuen Job als Ranger in einem Nationalpark an, nachdem seine Frau erste Anzeichen für Alzheimer zeigt und wird an seinem ersten Tag mit der Aufgabe betraut, das illegale Feuerwerk betrunkener Jugendlicher unschädlich zu machen.

Auf dem Weg zurück zu seinem Wachturm stellt ihr fest, dass dieser von Unbekannten verwüstet wurde und so nehmen die mysteriösen Geschehnisse von Firewatch ihren Lauf. Doch hinter den dramatischen und seltsamen Ereignissen verstecken sich oftmals alltägliche Gefühle , die ihr den glaubhaften Charakteren sofort abkauft und die euch nachdenklich stimmen werden.

Demon’s Souls

Soulslike-Games lehren euch viel über euch selbst. © Sony Interactive Entertainment

Ob euch Demon’s Souls oder andere Soulslike-Titel zu einem besseren Menschen machen, sei zunächst einmal dahingestellt. Und doch sind die brutal schweren Action-Rollenspiele in der Lage euch viel über das Leben beizubringen .

Und das noch dazu so unterbewusst, dass ihr selbst gar nicht mitbekommt, wie ihr an einem Abenteuer gereift seid. Immerhin stellen euch Demon’s Souls und Co quasi im Sekundentakt vor Aufgaben, die auf den ersten Blick unlösbar erscheinen.

Ihr lernt, geduldig zu sein . Abzuwägen . Binnen Sekunden folgenschwere Entscheidungen zu treffen . Und letztlich auch, nach einer Niederlage wieder aufzustehen und eure Sache besser zu machen als beim letzten Mal.