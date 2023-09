Weltraum und RPGs - Die besten Alternativen zu Starfield

Starfield ist einer der größten Releases dieses Jahres. Und besonders wichtig ist der Titel für Microsoft. Immerhin handelt es sich bei dem neuen Bethesda-Rollenspiel um einen Titel, der Konsolenexklusiv auf der Xbox Series X und S erscheint.

PlayStation- und Switch-Spieler:innen gehen also bei diesem Weltraumabenteuer leider leer aus. Doch zum Glück gibt es einige Alternativen, mit denen man sich die Zeit vertreiben kann, sollte einem der Zugriff auf Starfield verwehrt bleiben.

Mass Effect 1 - 3

Die Legendary Edition von Mass Effect beinhaltet 3 Spiele © Bioware

Eine Spielereihe, die im Vorfeld oft im Kontext zu Starfield erwähnt wurde, ist Mass Effect von Bioware. Die Action-RPGs spielen ebenfalls im Weltall, lassen euch eine Crew an Bord eines Raumschiffes befehligen und bieten auch sonst viele Parallelen zu Starfield.

Und die Titel sind auch mittlerweile einfach nachzuholen. Teil eins bis drei sind durch den Re-Release auf der Mass Effect: Legendary Edition auf PlayStation, Xbox und PC verfügbar. Der neueste Ableger der Reihe, Mass Effect: Andromeda, konnte laut Fans und Kritikern leider nicht mit den übrigen Spielen des Franchises mithalten.

Ein Unterschied zwischen Starfield und Mass Effect ist allerdings, dass Mass Effect eher ein futuristisches Sci-Fi darstellt. Starfield hingegen wirkt eher “realistisch”. So realistisch ein solches Szenario eben sein kann.

Fallout 4

Wie Starfield, nur anders: Fallout 4 © Bethesda

Natürlich ist es keine Überraschung, dass die älteren Spiele aus dem Hause Bethesda sich als brauchbare Alternative zu Starfield eignen. Fallout 4 bietet zudem viele Mechaniken, die auch ihren Weg in das neue Weltraum-RPG gefunden haben. Das Kampfsystem funktioniert allerdings mit einer Mischung aus Echtzeit und der Möglichkeit zu pausieren und bestimmte Bereiche von Gegner anzuvisieren.

Unterschiedliche Planeten könnt ihr in Fallout logischerweise nicht besuchen. Aber der gesamte Flair ist ähnlich. Und ein Punkt, in dem Fallout Starfield um einiges voraus ist, ist die Erkundung der Spielwelt und wie offen sie den Spieler:innen präsentiert wird. Fans schwören auch auf den Ableger Fallout: New Vegas. Dieser ist allerdings nur auf der Xbox verfügbar. Fallout 4 bekommt ihr auf PlayStation, Xbox und PC.

No Man’s Sky

In No Man's Sky steht Erkundung im Vordergrund © Hello Games

Starfield bietet viele Planeten, die Spieler:innen besuchen können. Leider ist nur ein Teil davon wirklich mit spannenden Dingen besiedelt. Das ergibt natürlich Sinn. Nicht jedes Himmelsgestirn bietet die Möglichkeit, dass dort Leben entsteht. Was Starfield leider nicht ermöglicht, ist es, diese Planeten frei anzufliegen. Wer eine volle Weltraum-Simulation in diesem Stil sucht, der ist bei No Man’s Sky richtig. Hier könnt ihr euch frei durch ein gigantisches Universum bewegen und Planeten und deren Flora und Faune erkunden.

Der Titel hat eine holprige Reise hinter sich. Zu Beginn hat er Spieler:innen mit absurden Versprechungen überschüttet, die von dem Team hinter No Man’s Sky nicht erfüllt werden konnten. Dennoch hatte das Spiel über die vergangenen Jahre ein großes Comeback mit massiven Updates und einer VR-Version.

Elite Dangerous

Elite Dangerous ist ein Spiel für Liebhaber © Frontier Developements

In eine ähnliche Nische wie No Man’s Sky schlägt auch Elite Dangerous. Während No Man’s Sky aber etwas lockerer ist und einen Fokus auf die Erkundung von Planeten legt, spielt Elite Dangerous mehr im eigentlichen Weltall. Auch spielt sich der Titel wesentlich Simulationslastiger. Allein das Landen auf einer Weltraumstation ist zu Beginn eine große Herausforderung. Das führt aber auch dazu, dass einen das Spiel wirklich schnell in sein Universum (keine Pointe) zieht. Auf der PlayStation gibt es auch eine PSVR-Version des Spiels.

Everspace 2

In Everspace 2 erkundet ihr unterschiedliche Galaxien © ROCKFISH Games

Wer durch’s All fliegen möchte, aber dabei nicht dringend Simulationsaspekte braucht, sondern sich auf Action und Dogfights fokussieren möchte, für den ist Everspace 2 eine großartige Alternative zu Starfield.

Während der erste Teil noch ein Roguelike war, ist Everspace 2 fast schon ein Action-RPG voller Loot, Skills und unterschiedlichen Raumschiffen. Das Ganze wird von einer soliden Story zusammengehalten. Was euch in Everspace 2 allerdings abgehen wird, ist die Möglichkeit, euren Raum-Fighter zu verlassen und die Oberfläche eines Planeten zu erkunden.

Cyberpunk 2077

Cyberpunk hat sich über die letzten Jahre stark verbessert © CD Projekt Red

Diese Alternative ist ähnlich wie Fallout 4 mehr eine Option basierend auf der Art von Spiel, welches Starfield ist. Die Art und Weise, wie Skills und Kampf funktionieren, bedienen ähnliche Interessen wie das neue Bethesda-Game. Und technisch gesehen ist Cyberpunk thematisch nicht sehr weit von Sci-Fi entfernt. Es sind zumindest entfernte Verwandte.

Genau wie No Man’s Sky hat auch Cyberpunk 2077 einen umstrittenen Start gehabt. Der Launch des Spiels war so durchwachsen, es wurde kurzzeitig vom PlayStation-Store entfernt. Mittlerweile gab es aber eine Vielzahl an Updates, welche die Probleme des Spiels adressiert haben. Es steht auch die erste große Erweiterung, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, in den Startlöchern. Vielleicht wäre das für einige der perfekte Punkt, um in den Titel einzusteigen.

The Outer Worlds

The Outer Worlds fühlt sich an wie ein Bethesda-Game in kleinerem Maß © Obsidian Entertainment

Wir haben bereits einmal Fallout: New Vegas erwähnt. The Outer Worlds ist ein Space-RPG von dem Team hinter diesem Titel. Wer Starfield nicht spielen kann (oder will), findet hier vermutlich die beste Alternative.

Das einzige was Spieler:innen im Vergleich zu Starfield abgehen könnte ist, dass The Outer Worlds noch etwas mehr kondensiert ist als der Bethesda-Titel. Allerdings macht es das Spiel mit Qualität und großartigen Szenarien und Charakteren wieder wett.

Wer auf der Suche nach einem Weltraum-Rollenspiel mit faszinierenden Planeten und einer Story voller Entscheidungen sucht, der wird hier auf jeden Fall glücklich. The Outer Worlds ist für jede relevante Plattform verfügbar: Xbox, PlayStation, PC und Nintendo Switch.