Die coolsten Basketballplätze der Welt

Nirgends auf der Welt sind die Freiplätze wohl so sauber und gut in Stand gehalten wie in Hongkong. Kein Wunder also, dass die Streetball-Szene in der Sonderverwaltungszone im Südosten Chinas riesig ist! Kein Tag, an dem nicht irgendwo gezockt und an den eigenen Skills gearbeitet wird. Wie heißt es so schön: "basketball never stops" – in Hongkong definitiv nicht.