Eigenwille und Bescheidenheit: Der kometenhafte Aufstieg von Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing-Fahrer Brad Binder ist einer von vier Piloten, die in der MotoGP-Saison 2020 ihren Debüt-Sieg feierten. Sein Triumph am 9. August in Brno (Tschechien) war für jene, die ihn zuhause in Südafrika kennen, keine Überraschung. Wie Moto-GP Kommentator Matt Birt ganz richtig sagt: "Wenn er im vollen Flow ist, ist seine Fahrweise spektakulär. Er ist ein Poet der Bewegung, schlichtweg wunderbar anzuschauen."

Aber wie gelang es Binder, sich von der kleinen Stadt Kurgersdorp bis an die Spitze des MotoGP-Podiums zu arbeiten? Wer ist der Mann hinter dem Visier wirklich?

Wir werfen einen Blick auf die wichtigsten Meilensteine seiner Karriere:

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm

Brads Eltern Trevor und Sharon gingen sicher, dass sowohl Brad wie auch sein jüngerer Bruder Darry früh mit dem Motorsport in Berührung kamen. Wie es bei den meisten südafrikanischen Kids der Fall ist, machten sie als Kinder aus dem hauseigenen Garten einen Spielplatz. Es dauerte nicht lange, bis aus den vier Rädern des Karts zwei wurden. Darryn enthüllt, dass das Ganze zu Beginn nicht mehr als eine Familienangelegenheit war, der Drang, sich mit anderen zu messen, ließ aber nicht lange auf sich warten. Trevor erinnert sich: "Als wir mit dem Karting aufhörten, sagt ich zu meiner Frau: 'Lass uns Bikes kaufen, dann könnten wir an einem Wochenende in jedem Monat ein Rennen fahren'... Das ist nie passiert! Am Ende waren wir an jedem Wochenende auf der Strecke!"

Brad verlässt das Nest...

Im Jahr 2005 begann Brad damit, Rennen zu fahren - und wie er das tat. Er dominierte die 50cc-, 125cc- und 150cc-Klassen. Um ihm eine noch größere Herausforderung zu bieten, setzte seine Familie alles auf eine Karte und sparte, um ihn auch in internationalen Rennen antreten zu lassen. In der britischen Aprilia Superteens Serie ging es weiter, bevor er im Jahr 2009 im Red Bull MotoGP Rookies Cup endete. Dort war er nicht der schnellste, aber das "Skinny Kid" lernte schnell und ihm gelang es in Italien sogar, mit einem gebrochenen Finger das erste Mal aufs Podium zu fahren: "Der Rookies Cup war der große Wendepunkt, an dem meine Karriere erst wirklich begann. In diesen drei Jahren lernte ich eine Menge, während ich gegen die schnellsten Kids der Welt Rennen gefahren bin", blickt Brad zurück.

Dieser Hinterhof war die erste Rennstrecke des jungen Brad Binders © Image courtesy of Binder family 01 / 08

Ein Weg mit Höhen und Tiefen

Als er 2012 in die Moto3 aufstieg, ließ der Erfolg zunächst auf sich warten. Erst als Aki Ajo sein Potential erkannt und ihm die Möglichkeit verschaffte, 2015 die Red Bull KTM Ajo zu fahren, begann er zu glänzen. Beim Großen Preis von Spanien im Jahr 2016 ging er von der hinteren Startreihe ins Rennen und arbeitete sich brillant nach vorne, um am Ende seinen ersten Moto3-Sieg einzufahren. Danach gewann er sechs weitere Rennen und krönte sich zum ersten Mal zum Weltmeister. Der finnische Teamchef erklärt: "Er sagte Samstagabend zu mir: 'Keine Sorge, Boss. Ich mach das.' Ich fragte: 'Was meinst du?' Er antwortete: 'Ich werde morgen das Rennen gewinnen'."

Eine noch stärkere Rückkehr

Vor seinem großen Sprung in die Moto2 2017 zog sich Binder bei einem Test einen dreifachen Bruch im Arm zu, was die Zeit, die er auf dem neuen Bike verbringen konnte, stark einschränkte. In Argentinien folgte eine weitere Verletzung im Arm, wodurch er drei Rennen aussitzen musste. Er kämpfte sich aber zurück und holte sich in seiner ersten Saison noch drei Podiumsplatzierungen. Die Schwierigkeiten verpufften anschließend, als das Team im Jahr 2019 ein schnelles Bike lieferte. In der zweiten Saisonhälfte raste er zu fünf Siegen, um diese nur drei Punkte hinter dem damaligen Champion Álex Márquez zu beenden. Die Erinnerung daran bleibt unvergesslich: "Die zweite Hälfte der Saison war unglaublich. Sie machte aus mir einen stärkeren Rider für die Zukunft!"

Rennen gegen Helden

Als der Anruf von Pit Beirer kam, der ihm einen Platz bei Red Bull KTM Tech3 anbot, wurde für ihn ein Traum Realität. Nur Monate später kam es zu einem weiteren Wechsel ins Factory Team, wo er nun neben Pol Espargaró die Rennen bestreitet. Auch wenn er bei den Tests vor der Saison crashte, war schnell klar, dass er das gewisse Etwas mitbringt. Beirer meint: "Das erste Training war schnell. Er zeigte auf der KTM Manöver, die wir so noch nie gesehen hatten. Das war wirklich eindrucksvoll. Man merkte, dass die gesamte Garage plötzlich voller Positivität war."

Das Gefühl, zu gewinnen...

Brno, Tschechien. Es war das dritte Rennen einer gekürzten und verschobenen Saison. Binder qualifizierte sich als Siebenter und zeigte dann ein fehlerfreies Rennen, wodurch er sich neun Runden vor Schluss plötzlich ganz vorne wiederfand. Er behielt die Nerven und sicherte sich, sowie seinem Team den ersten Sieg in der MotoGP. Für Beirer ein wahrer Meilenstein: "Das war absolut großartig. Ich komm noch immer nicht aus dem Lächeln raus, da das einer der besten Tage überhaupt war."