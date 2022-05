Red Bull Paper Wings zelebriert die Tradition des Papierfliegerfaltens

Red Bull Paper Wings wurde zum ersten Mal 2006 abgehalten und ist seitdem immer populärer geworden, mit Austragungen in den Jahren 2009, 2012, 2015 und 2019. 2022 werden Qualifying-Events in den Distance- und Airtime-Kategorien in unzähligen Ländern der Welt durchgeführt, während die potenziellen Teilnehmer in Aerobatics ihre Inspiration zuhause zeigen dürfen. Aerobatics-Piloten sind dazu aufgefordert, ihre Kreativflüge auf Video aufzunehmen und diese online einzureichen. Die Nationalfinalisten aller drei Kategorien werden in den

Die Teilnehmer in Neuseeland arbeiten an ihren Designs

Wenn du dir in Sachen Papierfliegerfalten einen Doktortitel verdienen willst, dann solltest du zunächst die Werke von John M. Collins studieren; vorrangig DAS Buch zur Konstruktion von Papierfliegern überhaupt: "The World Record Paper Airplane and International Award Winning Designs". Collins hält den Rekord für die längste Distanz, die ein Papierflieger bisher geflogen ist, und führt diesen Erfolg auf seine Leidenschaft für aeronautische Ingenieurskunst und antikes Origami zurück.

