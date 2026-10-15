Diego Poncelet fährt mit 151,83 km/h zum Weltrekord im DH-Skateboarding

Diego Poncelet hat Geschichte geschrieben und einen neuen Guinness-Weltrekord™ aufgestellt, nachdem er auf einem Skateboard mit atemberaubenden 151,83 km/h (94,34 mph) bergab unterwegs war. Damit erreichte der 27-jährige Spanier am 22. September 2026 die höchste Geschwindigkeit auf einem Skateboard im Stehen, während er einen gesperrten Abschnitt der Route des Éboulements in der Region Charlevoix in Québec hinunterraste – genau auf demselben Hügel, auf dem auch der bisherige Weltrekord aufgestellt worden war.

Schau dir an, wie Diego Poncelet den Weltrekord für die höchste Geschwindigkeit auf einem Skateboard im Stehen aufstellt.

Bemerkenswerterweise hatte Poncelet den Rekord bereits an seinem ersten Testtag gebrochen, doch nachdem er 146,88 km/h erreicht hatte, war er zuversichtlich, dass noch mehr Geschwindigkeit drin war. Er wartete weitere fünf Tage, bis der starke Wind nachließ und die Bedingungen stimmten, und durchbrach dann schließlich die 150-km/h-Marke.

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„Ich habe mir nie wirklich eingestanden, dass mein eigentliches Ziel darin bestand, 150 km/h zu erreichen – ich hatte Angst, dass das nicht machbar sein würde“, sagte Poncelet. „Aber mir wurde klar, dass ich mich nicht belügen konnte – bei 146,88 km/h war ich noch nicht zufrieden. Erst als ich diese 151 km/h erreichte, war ich völlig aus dem Häuschen.“

Diego Poncelet hat sich mit dem Rekord endlich einen Lebenstraum erfüllt... © Red Bull Content Pool Quotation Erst als ich die 151 km/h erreichte, war ich völlig aus dem Häuschen. Diego Poncelet

01 Wie sich Diego Poncelet auf einen Skateboard-Weltrekord vorbereitet hat

Der Downhill-Skateboard-Rekord war das Ergebnis jahrelanger Arbeit, und Poncelet kombinierte seine Erfahrung als einer der weltweit führenden Downhill-Skateboarder:innen mit aerodynamischer Forschung, Spezialausrüstung und detaillierten Analysen – von seiner Körperhaltung bis hin zum Wetter.

Während ihm Windkanal-Sessions in Genf halfen, seine Fahrposition zu verfeinern und festzustellen, wie lange er sie halten konnte, konzentrierte sich sein körperliches Training darauf, seinen Körper so aerodynamisch wie möglich zu machen. Er arbeitete auch an der Beweglichkeit seines Oberkörpers und seines Nackens, was ihm half, eine extrem kompakte Position auf dem Board einzunehmen.

Bei den Geschwindigkeiten, die er anstrebte, konnte schon die kleinste Bewegung das Skateboard aus dem Gleichgewicht bringen. Deshalb prägte er sich jede Kurve der Straße ein und orientierte sich an den weißen Markierungslinien, während er in einer Position kauerte, die ihm nur eingeschränkte Sicht nach vorne ermöglichte.

Ein weiterer entscheidender Faktor war die Straße selbst – die Route des Éboulements ist etwa 2,2 km lang und verfügt über eine 600 m lange Gerade mit einer Steigung von bis zu 18 Prozent.

Poncelet in der Hocke, während er die Route des Éboulements hinunterrast © Red Bull Content Pool

Diego Poncelets Weltrekord in Zahlen:

151,83 km/h – Poncelets Weltrekordgeschwindigkeit

2,2 km – ungefähre Länge der Route des Éboulements

18 % – maximale Steigung der Straße

600 m – Länge der steilen Geraden

5 Tage – so lange wartete Poncelet nach seiner ersten Rekordfahrt auf bessere Bedingungen

10–14 km/h – der Rückenwind während seiner 151,83 km/h-Fahrt

02 Die Ausrüstung hinter dem Weltrekord im Downhill-Skateboarden

Es ging aber nicht nur um Poncelets körperliche Vorbereitung – jeder Teil seiner Ausrüstung wurde auf Geschwindigkeit optimiert, damit er durch die Luft gleiten und gleichzeitig stabil auf dem Board bleiben konnte. Sein aerodynamischer Anzug bestand aus strukturierten Stoffen, die dafür sorgten, dass die Luft sanft um seinen Körper strömte, und die Spoiler-Technologie auf seinem Rücken reduzierte den Luftwiderstand bei hoher Geschwindigkeit zusätzlich.

Prada Linea Rossa arbeitete mit Poncelet zusammen, um spezielle Schuhe und Handschuhe für diese Herausforderung zu entwickeln. Sein asymmetrisches Schuhwerk wurde so konzipiert, dass es Stabilität bietet und den Luftwiderstand verringert, wobei eine Technologie in der Innensohle dabei hilft, Vibrationen von der Straße zu absorbieren.

Voll ausgerüstet und ohne Angst © Red Bull Content Pool

03 Ein Blick hinter die Kulissen von Poncelets Rekordfahrt mit 151,83 km/h

Als endlich das richtige Wetterfenster kam, wagte Poncelet die 2,2 km lange Abfahrt. Er nahm seine aerodynamische Position ein und verließ sich auf sein Gedächtnis, um sich an der Strecke und den weiß markierten Linien zu orientieren. Bei diesen Geschwindigkeiten gab es kaum Spielraum für Korrekturen – Poncelet nutzte nur subtile Bewegungen, um seine Geschwindigkeit und Stabilität zu kontrollieren: Er duckte sich, um zu beschleunigen, und richtete sich auf, um abzubremsen. Mit einem Rückenwind von 10–14 km/h erreichte er schließlich 151,83 km/h – und wurde damit zum schnellsten Skateboarder der Welt.

04 Wer ist Diego Poncelet?

Poncelet wurde in Mexiko geboren und wuchs in Spanien und der Schweiz auf. Er ist zweifacher Weltmeister im Downhill-Skateboarden und hat sich als einer der schnellsten und innovativsten Athlet:innen dieser Sportart etabliert.

Als Sohn einer spanischen Mutter und eines belgischen Vaters träumte er ursprünglich davon, Formel-1-Fahrer zu werden, bevor er das Downhill-Skateboarden für sich entdeckte – und sein technischer Fahrstil sowie seine Faszination für Geschwindigkeit haben ihn seitdem an die Spitze dieses Sports gebracht.

Jetzt, mit 27, hat Poncelet einen seiner größten Träume verwirklicht und kann seinen Erfolgen auch den Titel des schnellsten Skateboarders der Welt hinzufügen.

Diego Poncelet – der schnellste Skateboarder der Welt © Red Bull Content Pool

Doch die Rekordzahl erzählt nur einen Teil der Geschichte. Von der weltweiten Suche nach der richtigen Strecke bis hin zur Optimierung seiner Körperhaltung im Windkanal – Poncelet hat Jahre damit verbracht, eine Geschwindigkeit anzustreben, von der selbst er nicht immer überzeugt war, dass sie möglich sei.