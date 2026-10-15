„Ich war total aus dem Häuschen“: Diego Poncelet über seinen Weltrekord
Ein winziger Kieselstein hätte einen schweren Crash verursachen können. Gab es eine Möglichkeit, sicherzustellen, dass die Straße komplett frei war?
Meine Räder sind weicher und größer, als man vielleicht denkt, daher rolle ich meist einfach über Kieselsteine hinweg. Stürze werden stattdessen überwiegend entweder durch Fehler des Skaters oder durch Schäden an der Straßenoberfläche verursacht. Für den Rekordversuch waren beide Faktoren entscheidend. Ich wusste, dass ein Sturz keine Option war.
Was die Technik angeht, habe ich fast jedes Mal, wenn ich zum Skaten rausgegangen bin, bei Geschwindigkeiten von über 100 km/h trainiert, um mich daran zu gewöhnen, wie das Board bei hohen Geschwindigkeiten reagiert, und gleichzeitig viel Visualisierungstraining gemacht, um sicherzustellen, dass ich am entscheidenden Tag meine Emotionen unter Kontrolle halten würde.
Und schließlich, was die Straßenverhältnisse angeht: Der kanadische Hügel hat viele Risse und Unebenheiten, die ich mir vorher einprägen musste. Außerdem habe ich meine optimale aerodynamische Position angepasst, um diese Stöße und Vibrationen so gut wie möglich abzufedern.
Wie hast du deinen Körper darauf trainiert, die Stöße und die enorme G-Kraft abzufangen?
Ich sage immer, dass der wichtigste Faktor einfach darin besteht, viel zu skaten – dadurch werden die vielen skatespezifischen Muskeln aufgebaut, die nötig sind, um unser volles Potenzial auszuschöpfen. Natürlich ist auch das Training im Fitnessstudio sehr wichtig, vor allem zur Vorbeugung von Verletzungen und zum Muskelaufbau – was in meinem Sport entscheidend ist, da die Schwerkraft stärker auf dich einwirkt. Außerdem glaube ich, dass es vor allem das Koordinationstraining ist, das gute von großartigen Athleten unterscheidet, und es war schon immer mein Lieblingsteil meines Trainingsprogramms.
Mein Team und ich haben versucht, von Kopf bis Fuß alles neu zu gestalten, was uns eine zusätzliche Zehntelsekunde bringen könnte.
Deine Beine müssen nach so vielen Versuchen richtig gebrannt haben. Wie schmerzhaft war das und wie hast du damit umgegangen?
Während der Fahrt bin ich in einem Flow-Zustand und konzentriere mich ausschließlich auf die Luft, die mich umgibt. Adrenalin hilft wahrscheinlich auch. Erst am Ende frage ich mich: „Wie konnte ich bis jetzt nicht spüren, wie müde meine Beine waren?“
Wie verhinderst du, dass deine Räder bei dieser Geschwindigkeit brechen? Kannst du uns ein bisschen mehr über deine Ausrüstung erzählen?
Meine Ausrüstung für diesen Rekordversuch war ziemlich komplex. Mein Team und ich haben versucht, von Kopf bis Fuß alles neu zu entwickeln, was uns eine zusätzliche Zehntelsekunde bringen könnte. Was den Helm angeht, hat mein Team etwa zwanzig verschiedene Formen an einem 3D-Modell meiner Position in CFD-Simulationen [Computational Fluid Dynamics] getestet, bis wir die perfekte Form gefunden hatten.
Für den Anzug haben wir ein spezielles aerodynamisches Material verwendet und einen Spoiler eingebaut, unter den ich meine Hände stecken konnte. Bei den Schuhen hat Prada Linea Rossa maßgefertigte asymmetrische Schuhe entwickelt, die vorne für maximale Stabilität sorgen und hinten den Luftwiderstand minimieren, während sie gleichzeitig durch D3O-Technologie Vibrationen dämpfen und meine Sitzposition durch eine schlanke Gummi-Außensohle absenken.
Prada Linea Rossa fertigte außerdem Handschuhe mit einem speziell für aerodynamische Zwecke entwickelten Puck an, der mir dennoch die Möglichkeit ließ, im Notfall zu driften. Für die Räder stellte Seismic einen neuen Urethan-Prototyp her, der am Tag vor dem Rekord eintraf und alle anderen übertraf. Zu guter Letzt haben wir eine maßgeschneiderte Verkleidung für mein Board gebaut, die den Luftwiderstand drastisch reduzierte. Es sieht fast wie ein Raumschiff aus.
Was haben deine Eltern gesagt, als du ihnen von deinem Rekordversuch erzählt hast?
Zu diesem Zeitpunkt hatten sie sich schon an meine extravaganten Ideen gewöhnt, daher glaube ich nicht, dass sie besonders überrascht waren. Ich erinnere mich aber daran, dass meine Mutter mich fragte: „Hast du nicht schon genug gemacht? Ist es wirklich nötig, 150 km/h zu fahren?“ Na klar war es das!
Was würdest du Leuten sagen, die denken, dass das, was du tust, völlig verrückt ist?
Danke! Ich habe es schon immer geliebt, als verrückt bezeichnet zu werden. Seit meiner Kindheit habe ich darin meinen Platz in der Welt gefunden: in meiner Authentizität. Verrücktheit bedeutet, ohne Angst seinen eigenen Weg zu gehen.
Diego Poncelets Weltrekord in Zahlen:
- 151,83 km/h – Poncelets Weltrekordgeschwindigkeit
- 2,2 km – ungefähre Länge der Route des Éboulements
- 18 % – die maximale Steigung der Straße
- 600 m – Länge des steilen geraden Abschnitts
- 5 Tage – so lange wartete Poncelet nach seiner ersten Rekordfahrt auf bessere Bedingungen
- 10–14 km/h – der Rückenwind während seiner 151,83 km/h-Fahrt
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