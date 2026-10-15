„Ich war total aus dem Häuschen“: Diego Poncelet über seinen Weltrekord

Meine Ausrüstung für diesen Rekordversuch war ziemlich komplex. Mein Team und ich haben versucht, von Kopf bis Fuß alles neu zu entwickeln, was uns eine zusätzliche Zehntelsekunde bringen könnte. Was den Helm angeht, hat mein Team etwa zwanzig verschiedene Formen an einem 3D-Modell meiner Position in CFD-Simulationen [Computational Fluid Dynamics] getestet, bis wir die perfekte Form gefunden hatten.

Für den Anzug haben wir ein spezielles aerodynamisches Material verwendet und einen Spoiler eingebaut, unter den ich meine Hände stecken konnte. Bei den Schuhen hat Prada Linea Rossa maßgefertigte asymmetrische Schuhe entwickelt, die vorne für maximale Stabilität sorgen und hinten den Luftwiderstand minimieren, während sie gleichzeitig durch D3O-Technologie Vibrationen dämpfen und meine Sitzposition durch eine schlanke Gummi-Außensohle absenken.

Prada Linea Rossa fertigte außerdem Handschuhe mit einem speziell für aerodynamische Zwecke entwickelten Puck an, der mir dennoch die Möglichkeit ließ, im Notfall zu driften. Für die Räder stellte Seismic einen neuen Urethan-Prototyp her, der am Tag vor dem Rekord eintraf und alle anderen übertraf. Zu guter Letzt haben wir eine maßgeschneiderte Verkleidung für mein Board gebaut, die den Luftwiderstand drastisch reduzierte. Es sieht fast wie ein Raumschiff aus.