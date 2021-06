DiRT 5 feiert die Red Bull Revolution

– wir verraten euch, was euch erwartet und liefern euch Gründe, warum ihr dem Racer eine weitere Chance geben solltet.

überzeugte zum Release im vergangenen Winter mit einer gehörigen Portion Abwechslung, feinstem Arcade-Fahrspaß und einem coolen Playgrounds-Modus. Aber was gut ist, kann sogar noch besser werden: Mit dem

Viva la revolución: Codemasters‘ ultimative Offroad-Spielwiese DiRT 5 überzeugte zum Release im vergangenen Winter mit einer gehörigen Portion Abwechslung, feinstem Arcade-Fahrspaß und einem coolen Playgrounds-Modus. Aber was gut ist, kann sogar noch besser werden: Mit dem DiRT 5 Red Bull Revolution-Update – wir verraten euch, was euch erwartet und liefern euch Gründe, warum ihr dem Racer eine weitere Chance geben solltet.

Viva la revolución: Codemasters‘ ultimative Offroad-Spielwiese DiRT 5 überzeugte zum Release im vergangenen Winter mit einer gehörigen Portion Abwechslung, feinstem Arcade-Fahrspaß und einem coolen Playgrounds-Modus. Aber was gut ist, kann sogar noch besser werden: Mit dem DiRT 5 Red Bull Revolution-Update – wir verraten euch, was euch erwartet und liefern euch Gründe, warum ihr dem Racer eine weitere Chance geben solltet.

Neben seiner umfang- und abwechslungsreichen Karriere überzeugte DiRT 5 vor allem im Online-Multiplayer. Spieler der einzelnen Plattformen mussten bislang jedoch unter sich bleiben. Das gehört mit dem DiRT 5 Red Bull Revolution-Update endlich der Vergangenheit an.

Neben seiner umfang- und abwechslungsreichen Karriere überzeugte DiRT 5 vor allem im Online-Multiplayer. Spieler der einzelnen Plattformen mussten bislang jedoch unter sich bleiben. Das gehört mit dem DiRT 5 Red Bull Revolution-Update endlich der Vergangenheit an.

Neben seiner umfang- und abwechslungsreichen Karriere überzeugte DiRT 5 vor allem im Online-Multiplayer. Spieler der einzelnen Plattformen mussten bislang jedoch unter sich bleiben. Das gehört mit dem DiRT 5 Red Bull Revolution-Update endlich der Vergangenheit an.

Cross-Play war seit Release im November ein wichtiges Thema für unsere Fans. Also haben wir der Umsetzung die höchste Priorität eingeräumt.

Cross-Play war seit Release im November ein wichtiges Thema für unsere Fans. Also haben wir der Umsetzung die höchste Priorität eingeräumt.

Cross-Play war seit Release im November ein wichtiges Thema für unsere Fans. Also haben wir der Umsetzung die höchste Priorität eingeräumt.

oder in einem Rallycross-Boliden Platz nehmt: Packende Multiplayer-Rennen sind euch gewiss.

In DiRT 5 regieren der wilde Fahrspaß und die Kreativität der Spieler. Trotzdem behalten die Macher von Codemasters immer die Spielerfahrung auf den Pisten im Auge. Eine weitere Neuerung des Updates stellen die

In DiRT 5 regieren der wilde Fahrspaß und die Kreativität der Spieler. Trotzdem behalten die Macher von Codemasters immer die Spielerfahrung auf den Pisten im Auge. Eine weitere Neuerung des Updates stellen die Geister im Zeitfahr- und Playgrounds-Modus dar, die euch vor neue Herausforderung stellen.

In DiRT 5 regieren der wilde Fahrspaß und die Kreativität der Spieler. Trotzdem behalten die Macher von Codemasters immer die Spielerfahrung auf den Pisten im Auge. Eine weitere Neuerung des Updates stellen die Geister im Zeitfahr- und Playgrounds-Modus dar, die euch vor neue Herausforderung stellen.

Hier tretet ihr gegen die Bestzeiten anderer Spieler an – eine hervorragende Trainingsmöglichkeit, um selbst besser zu werden. Wie nimmt der Spitzenreiter der Weltrangliste die zweite Kurve? Wo kann man noch ein paar Hundertstelsekunden herausholen?

Hier tretet ihr gegen die Bestzeiten anderer Spieler an – eine hervorragende Trainingsmöglichkeit, um selbst besser zu werden. Wie nimmt der Spitzenreiter der Weltrangliste die zweite Kurve? Wo kann man noch ein paar Hundertstelsekunden herausholen?

Hier tretet ihr gegen die Bestzeiten anderer Spieler an – eine hervorragende Trainingsmöglichkeit, um selbst besser zu werden. Wie nimmt der Spitzenreiter der Weltrangliste die zweite Kurve? Wo kann man noch ein paar Hundertstelsekunden herausholen?

in Utah bei den Nitro World Games von

Werft in '

tobt? Kein Problem! Und so ein matschiger Hindernisparcours wird auf

Mit dem DiRT 5 Red Bull Revolution-Update kommen sogar einige neue Möglichkeiten dazu. Sprünge durch einen Feuerring, während ein heftiger Sturm tobt? Kein Problem! Und so ein matschiger Hindernisparcours wird auf nasser Fahrbahn nochmal deutlich knackiger.

Mit dem DiRT 5 Red Bull Revolution-Update kommen sogar einige neue Möglichkeiten dazu. Sprünge durch einen Feuerring, während ein heftiger Sturm tobt? Kein Problem! Und so ein matschiger Hindernisparcours wird auf nasser Fahrbahn nochmal deutlich knackiger.

Die neuen Wetterbedingungen stehen für die Playgrounds-Umgebungen in Arizona, Südafrika und Italien zur Verfügung.

nachzubilden ist es sicher nur eine Frage der Zeit, bis es von der Community erstellte Strecken aus bekannten Red Bull Events in das Game schaffen.

Einzug in den Playgrounds-Modus – da Spieler bereits unlängst damit beschäftigt sind,

Außerdem hält der ikonische Red Bull-Bogen Einzug in den Playgrounds-Modus – da Spieler bereits unlängst damit beschäftigt sind, reale Motorsport-Events nachzubilden ist es sicher nur eine Frage der Zeit, bis es von der Community erstellte Strecken aus bekannten Red Bull Events in das Game schaffen.

Außerdem hält der ikonische Red Bull-Bogen Einzug in den Playgrounds-Modus – da Spieler bereits unlängst damit beschäftigt sind, reale Motorsport-Events nachzubilden ist es sicher nur eine Frage der Zeit, bis es von der Community erstellte Strecken aus bekannten Red Bull Events in das Game schaffen.

Was zum Teufel ist... Red Bull Soapbox?

, ein Audi und die legendäre Streif: Was kann da schon schiefgehen? Gebt euch das beeindruckende Video.

Mattias Ekström , ein Audi und die legendäre Streif: Was kann da schon schiefgehen? Gebt euch das beeindruckende Video.

Mattias Ekström , ein Audi und die legendäre Streif: Was kann da schon schiefgehen? Gebt euch das beeindruckende Video.

Mattias Ekström vs. Streif