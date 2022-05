Dominic Di Tommasos spektakuläre Freerunning-Show am Opernhaus von Sydney

ist einer der aufregendsten und begnadetsten Athleten seiner Zunft. In der Vergangenheit hat er mit seinen unglaublichen Freeruns an einigen der kultigsten und historischsten Spots auf der ganzen Welt bereits mehrfach für Aufsehen gesorgt. Von den

Das Opernhaus von Sydney ist eines der bekanntesten Bauwerke der Welt und hat seit seiner Eröffnung im Jahr 1973 das absolute Who-is-Who an Musikern und Künstlern beherbergt. Wie passend also, dass sich die Freerunning-Legende für eine eigene spektakuläre Performance mit dem Opernhaus zusammengetan hat.

Für das Projekt, "Freerunner's Guide to the Sydney Opera House", hat man dem Australier die Schlüssel zu dem beeindruckenden Gebäude überreicht, damit er der Welt seine unvergleichlichen Freerunning-Skills im Konzertsaal, auf der markanten Dachkonstruktion und überall sonst präsentieren konnte.

