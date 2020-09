Dominic Thiem gewinnt die US-Open

2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6! DOMINIC, DU HAST ES GESCHAFFT! Ganz Tennis-Österreich ist mit so viel Optimismus in dieses Finale gestartet, wir alle haben mitgezittert und haben mit dir mitgelitten in den ersten beiden Sätzen. Und haben dein grandioses Comeback in diesem Grand-Slam-Finale miterlebt. Was war das für ein Spiel und eine sensationelle physische und psychische Leistung, sich nach 0:2-Satzrückstand gegen einen stark aufspielenden Alexander "Sascha" Zverev wieder zurückzukämpfen. Das gab es in der langen Geschichte der US Open noch nie. Und dann – nach über vier Stunden war es endlich soweit: Dominic Thiem darf den US Open Pokal als frischgebackener Grand-Slam-Sieger in die Luft strecken. Als zweiter Österreicher nach Thomas Muster 1995 bei den French Open in Paris.