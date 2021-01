Unstoppable! Die 4 besten Videos von Wakeboarder Dominik Gührs

Das zweite Mal „Rider of the Year"

Erstmals Weltmeister beim WWA-Finale in Abu Dhabi und „Rider of the Year"

Der legendäre Toe Side Backside 1080° beim WM-Finale in Antalya - ein Trick, den vor ihm noch kein Wakeboarder in einem Contest gestanden hat

Wenn Nik Gührs nicht gerade auf seinem Home Cable in Aschheim seine Runden zieht, findet man ihn vermutlich in Thailand, an seinem Lieblingsspot im Thai Wake Park. Dort stimmt für ihn einfach alles: Leute, Atmosphäre und Trainingsbedingungen. Der Münchner ist ohne Zweifel eine „Contest-Maschine", was unter anderem aus seinen intensiven Trainingsphasen auf der ganzen Welt resultiert, wo er immer versucht, neue Tricks einzustudieren, um dann die Judges bei den Contests zu überzeugen. Und der Erfolg gibt ihm Recht!

Aber der Weg an die Spitze war alles andere als einfach! Mit erst 13 Jahren fuhr ihm ein anderer Wakeboarder von hinten über den Kopf. Diagnose: Schädelbasisbruch. Der junge Dominik Gührs wollte seinen Traum aber um keinen Preis aufgeben und kämpfte sich zurück. Seine mentale Stärke und stets positive Einstellung halfen ihm die Verletzung hinter sich zu lassen und mit seinen bemerkenswerten Triumphen in den Jahren danach konnte er das unglückliche Ereignis aus seiner Jugend endgültig aus dem Kopf verbannen.

Wake Crane - Action Video

Searching Bangkok mit Dominik Gührs – Episode 3