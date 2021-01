Eisige Wakeboard-Action: Dominik Hernler in der Hintertuxer Märchenwelt

Wie kam es zum Fotoshooting am Hintertuxer Gletscher?

Ich bekam ein Foto von der Location und wurde gefragt: „Hey, kannst du hier durchfahren?" Ich war zu der Zeit in Frankreich und konnte in Österreich keinen Location-Check machen, also schickte ich jemanden hin, der das für mich erledigte. Ich erklärte ihm, wie viel Platz ich brauche und wo ich die Seilwinde anbringen muss. Als ich dann selbst dort ankam, war alles etwas kleiner, als ich dachte, aber es hat trotzdem super funktioniert.