Jackson Five: Die Meilensteine seiner Trainer-Karriere

„It's about the players.“ Nach diesem Leitsatz handelt einer, der sich aus dem State of Hockey in Minnesota aufmachte, um in Europa eine Erfolgsgeschichte zu schreiben, die 2022 immer noch nicht ganz auserzählt ist. Dabei sind beim Blick in den Trophäenschrank von

und Co. die Hauptdarsteller seiner Eis-Märchen bleiben, genießt der 65-Jährige in Spielerkreisen einen derart blendenden Ruf. Ganz entscheidend haben auch diese Meilensteine, Rekorde und Special Moments dazu beigetragen.

Im Anschluss an seine erste Meisterschaft als Assistenzcoach der Eisbären Berlin übernahm Don Jackson zur Saison 2005/06 die Düsseldorfer EG als Head Coach. Hier bahnte sich in einer intensiven Playoff-Serie das Aus im Halbfinale an - 2:3-Rückstand gegen die Kölner Haie in der eigenen Halle. Wo andere Trainer bis zur letzten Minute gewartet hätten, gambelte Don Jackson schon weit eher und holte seinen Goalie Andrej Trefilov vom Eis. Unter dem Druck einer zwischenzeitlichen Sechs gegen Drei-Überzahl und der hitzigen Atmosphäre an der Brehmstraße knickte Köln ein. Drei Tore binnen 95 Sekunden brachten Jacksons Team ins Finale.

