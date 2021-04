Wie das neue Dota-Update den Einstieg in das Spiel vereinfacht

Dota schreibt jedes Jahr eine neue Schlagzeile mit ihrer Weltmeisterschaft „The International“, weil es immer das Turnier mit dem größten Preisgeld im Esports ist. Die Community freut sich jedes Jahr auf diese zwei Wochen im Jahr, um die Besten in ihrem Lieblingsspiel anfeuern zu können. Team OG erlebte eine Achterbahnfahrt der Gefühle beim International. Eine Geschichte der Brüderlichkeit, des Verrates und der Versöhnung.

Dota schreibt jedes Jahr eine neue Schlagzeile mit ihrer Weltmeisterschaft „The International“, weil es immer das Turnier mit dem größten Preisgeld im Esports ist. Die Community freut sich jedes Jahr auf diese zwei Wochen im Jahr, um die Besten in ihrem Lieblingsspiel anfeuern zu können. Team OG erlebte eine Achterbahnfahrt der Gefühle beim International. Eine Geschichte der Brüderlichkeit, des Verrates und der Versöhnung.

Dota schreibt jedes Jahr eine neue Schlagzeile mit ihrer Weltmeisterschaft „The International“, weil es immer das Turnier mit dem größten Preisgeld im Esports ist. Die Community freut sich jedes Jahr auf diese zwei Wochen im Jahr, um die Besten in ihrem Lieblingsspiel anfeuern zu können. Team OG erlebte eine Achterbahnfahrt der Gefühle beim International. Eine Geschichte der Brüderlichkeit, des Verrates und der Versöhnung.

Against the Odds

Auf der anderen Seite wurde Valve in den letzten Jahren dafür kritisiert, zu wenige Anreize für potenzielle Neueinsteiger zu schaffen, um diese auch längerfristig ans Spiel zu binden.

Auf der anderen Seite wurde Valve in den letzten Jahren dafür kritisiert, zu wenige Anreize für potenzielle Neueinsteiger zu schaffen, um diese auch längerfristig ans Spiel zu binden.

Auf der anderen Seite wurde Valve in den letzten Jahren dafür kritisiert, zu wenige Anreize für potenzielle Neueinsteiger zu schaffen, um diese auch längerfristig ans Spiel zu binden.

Seit dem 25. März ist jedoch ein Update verfügbar, das es endlich ermöglicht Neulinge besser in das Spiel und die Community zu integrieren. Wir zeigen euch die neuen Features, die euch zu den nächsten Profis des Valve-MOBAs befördern!

Seit dem 25. März ist jedoch ein Update verfügbar, das es endlich ermöglicht Neulinge besser in das Spiel und die Community zu integrieren. Wir zeigen euch die neuen Features, die euch zu den nächsten Profis des Valve-MOBAs befördern!

Seit dem 25. März ist jedoch ein Update verfügbar, das es endlich ermöglicht Neulinge besser in das Spiel und die Community zu integrieren. Wir zeigen euch die neuen Features, die euch zu den nächsten Profis des Valve-MOBAs befördern!