"Hill Size": Fabian Bösch macht Double Frontflip von einer Skischanze

Schwierigkeitsgrad: Out of this World!

Sprung am Limit auf der steilsten Schanze des Weltcups

Frontflips von Skisprungschanzen sind für Fabian per se nichts total Neues: bereits 2016 sprang er einen einfachen Salto vorwärts von der (deutlich kleineren) Schanze in Einsiedeln. Am Fusse des Titlis ging es nun aber auf das nächste Level.

... und dann auch noch rückwärts.