Alles rund um deinen neuen Lieblingssport: Downhill-MTB

Die Strecke ist dabei alles andere als geeignet für eine gemütliche Spazierfahrt am Sonntag. Das Gefälle ist oft am äußersten Rande davon, was auf einem Bike möglich ist, und die Risiken, die die Rider auf ihrem Weg nach unten eingehen, sind enorm. Das ist einer der Gründe, warum das Zuschauen so nervenaufreibend und spannend ist, ganz egal, ob du nun ein hartgesottener Radsportfan bist, oder nicht. Jeder Fahrer oder Fan wird einem sagen, dass es nichts Vergleichbares im Rennkalender gibt.