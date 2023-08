Bereit für die Drift Masters European Championship? Wir machen dich fit!

Drift Masters European Championship Für Runde 5 kehrt die DMEC 2023 in die unglaubliche Stadt aus Eisen in Deutschland zurück, ein Open-Air-Kolosseum vor der Kulisse riesiger stillgelegter Industriemaschinen aus dem 20. Jahrhundert.

Man darf Eli also Glauben schenken, wenn er sagt: "Bei der DMEC kann für jeden Fahrer, der es in die Top 32 schafft, immer alles passieren – vom sofortigen Aus, bis zum Event-Sieg." Ein Grund mehr, sich das Spektakel in Ferropolis nicht entgehen zu lassen und sich vor dem Start des vorletzten Tour-Stopps in Deutschland noch einmal fit zu lesen.