Mit GT3-Boliden, mehr Marken als je zuvor und einem Klassefeld an Fahrern von Formel-1-Piloten bis zu vielversprechenden Nachwuchscracks. Mit großem Interesse wird das Comeback von Red Bull in der DTM erwartet, das nicht nur zwei Jungstars wie Alex Albon und Liam Lawson , sondern auch die Marke Ferrari erstmals in die DTM bringt. Und dazu kommen auch noch zwei schnelle Damen!

Die Rückkehr von Red Bull

Mit der neu aufgestellten DTM kehrt auch Red Bull nach einer kurzen Pause wieder in die Meisterschaft zurück. Red Bull feierte mit Mattias Ekström im Abt-Audi 23 Siege und zwei Titel (2004, 2007). Eine dritte Meisterschaft fügte Marco Wittmann (BMW M4) 2016 hinzu. In Red-Bull-Farben gewannen auch Martin Tomczyk (Abt Audi) und Antonio Felix da Costa (Schnitzer BMW) DTM-Rennen.

Red Bull kommt als Partner des Teams AF Corse aus Piacenza zurück. Die Mannschaft von Amato Ferrari (nicht verwandt mit Enzo Ferraris Familie) hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Titel und Siege im World Endurance Championship (inkl. Le Mans), der früheren GT1-WM und GT3-Serien gesammelt. Eingesetzt wird – natürlich – ein Ferrari 488 GT3 Evo 2020. Dieses Modell gehört mit 355 Siegen und 91 Titeln zu den erfolgreichsten der Marke.

Alex Albon im neuen Ferrari 488 GT3 in der markanten AlphaTauri Lackierung © Julian Kroehl/Red Bull Content Pool

Teambesitzer Amato Ferrari meint: „Diese Challenge hat dank Gerhard Berger begonnen, es war seine Idee. Die Entscheidung, mit Red Bull zusammenzuarbeiten, ist rasch gefallen und wir gehen mit großem Enthusiasmus an die Sache heran. Wir haben nur ein Ziel: Siege!“

Liam Lawson, der Senkrechtstarter der Formel 2, wird den in Farben vom Red Bull Racing lackierten Ferrari in der gesamten Saison steuern, den im Design von Red Bulls Premium-Modelinie AlphaTauri eingesetzten 488 GT3 Evo pilotiert Alex Albon bzw. Nick Cassidy (NZL). Albon, Red Bulls Test- und Reservefahrer in der Formel 1, kann trotz der Überschneidung von Monza mit dem vorverlegten GP von Frankreich in der DTM debütieren. Red Bulls Motorsportchef Helmut Marko erklärt dazu: „Die Simulatorarbeit beim Frankreich-Wochenende wird Jüri Vips erledigen. Albon bleibt Ersatzmann. Falls in Frankreich mit den Stammpiloten von Red Bull Racing oder AlphaTauri etwas passieren sollte, wird Albon per Luftbrücke sofort nach Le Castellet kommen.“

Lawson holte sich 2019 den Titel in der Toyota Racing Series in Neuseeland. Der aktuell Achte der F2-Wertung gesteht: „GT Racing ist für mich etwas ganz Neues. Ich freue mich unheimlich über diese Gelegenheit, mich in einer hochklassigen Serie beweisen und mit so erfahrenen Fahrern wie Alex zusammenarbeiten zu können.“ Die Toyota-Meisterschaft hat sich zuletzt als exzellente Ausbildungsserie für hoffnungsvolle Talente erwiesen: Unter den Meistern finden sich Mitch Evans (jetzt Jaguars Titelanwärter in der Formel E), Nick Cassidy (japanischer Super Formula-Meister, FE- und DTM-Pilot), Lance Stroll (Aston Martins F1-Hoffnung) oder Robert Shwartzman (der gegen Lawson in der F2 antritt).

Albon, geboren in London, ist britischer und Thai-Bürger und startet für Thailand. „Die DTM ist eine großartige Serie mit hochtalentierten Fahrern im Feld und aufregendem Racing“, weiß Albon, der auch zugibt: „Diese Autos fahren sich ganz anders als einfache Einsitzer - ich bin ein solches nur einmal im Jahr 2015 gefahren, als ich für den Autosport BRDC Young Driver-Award nominiert war. Es gibt weniger Downforce und die Reifen arbeiten ganz anders, also ist ein anderer Fahrstil gefragt. Es wird etwas Zeit brauchen, um mich daran zu gewöhnen, aber ich freue mich auf eine neue Herausforderung im Rennsport.“

Liam Lawson startet mit dem Ferrari 488 GT3 Evo in den Red Bull Farben © Julian Kroehl/Red Bull Content Pool

Die Geschichte bisher

Nach der ursprünglichen Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft, die 1984 aus der Deutschen Rennsportmeisterschaft hervorging und bis 1996 (inklusive der internationalen Erweiterung ITC) Bestand hatte, folgte 2000 der Neustart als Deutsches Tourenwagen Masters (auch DTM). Die war als Herstellerserie konzipiert, an der unterschiedlich lang Audi, Opel (bis 2005), BMW (ab 2012) und Mercedes (bis 2018) teilnahmen. 2019 war Aston Martin (als Lizenzgeber für R-Motorsport St. Gallen) als dritter Hersteller dabei, doch 2020 endete die zweite DTM-Phase mit dem Rückzug der verbliebenen Werke Audi und BMW – und damit auch die kurze Ära der Class-1-Autos (Zweiliter-Vierzylinder-Turbos, 650 PS, Frontmotor, Heckantrieb), die 2014 konzipiert und erst nach Verzögerungen 2019 eingeführt worden war.

Es ist vor allem dem Einsatz von DTM-Chef Gerhard Berger zu verdanken, dass die DTM 2021 nach GT3-Reglement und damit erschwinglich für Privatteams neu durchstarten kann. „Wenn der Sport endlich losgeht, ändert sich viel nach den monatelangen Vorbereitungen und der Knochenarbeit, die Serie aufzustellen. Was mich besonders freut: Dass wir eine ausgezeichnete Mannschaft zusammenhalten konnten“, sagt der Tiroler. Der sich zufrieden gibt: „Wir haben die besten Fahrer und die besten Teams bekommen mit sechs Marken dabei, die von den Herstellern unterstützt werden. Das neue Reglement mit GT3-Autos war die einzig vernünftige Möglichkeit, die DTM am Leben zu erhalten.“

Ex-Formel-1 Star Gerhard Berger (Mitte) ist das Mastermind hinter der DTM. © Philipp Carl Riedl/Red Bull Content Pool

Zauberwort GT3

Der große Unterschied zu den Prototypen der Class 1 ist, dass GT3-Autos auf Seriensportwagen basieren und für Fans leichter erkennbar sind. Diese „Brücke“ für potenzielle Kunden ist auch im Sinn der Hersteller. Die GT3-Autos sind deutlich schwerer als die Class 1-Fahrzeuge (1300 zu knapp 1000 kg). Ein GT3 hat Traktionskontrolle, ABS und Stahlbremsen (statt Karbonbremsen wie die Class 1). Ein wesentlicher Unterschied ist auch der geringere Abtrieb der GT3 – daher kommt es hier noch mehr auf das „Gefühl“ des Piloten (pardon, auch der Pilotin) an. Mit 550 PS liegt die Leistung etwa 100 unter der Class 1. Der Salzburger Philipp Eng, der viel Erfahrung mit beiden Typen hat, schätzt, dass die Rundenzeit in Hockenheim etwas über der der Class 1-Autos liegen wird. Schließlich hat ein GT3 ein „normales“ Chassis und kein Kohlefaser-Monocoque.

Die Regeln: Was kommt, was bleibt

Statt eines stehenden Starts kommt nun der „Indy Start“, also rollend in dichten Zweierreihen. Im Rennen – wieder zwei pro Wochenende à 55 Minuten plus eine Runde – gibt es wieder einen Pflichtstopp zum Reifenwechsel (mit maximal sechs Mechanikern und zwei Schlagschraubern). Für den Auftakt in Monza wurde die Renndauer allerdings wegen des erhöhten Kraftstoffverbrauchs auf der Hochgeschwindigkeitspiste auf 50 Minuten zurückgesetzt. Um größtmögliche Ausgeglichenheit zu erzielen, kommt eine – von Berger nicht wirklich geliebte – Balance of Performance zur Anwendung, ebenso Zusatzgewichte von 25, 18 und 15 Kilogramm für die drei Erstplatzierten (also wie die Punkte) für das Folgerennen.

Die Fahrer: Eine spannende Mischung

Das Fahrerfeld 2021 hat einiges zu bieten: Zwei mit Formel-1-Rennerfahrung (Alex Albon, Timo Glock), drei Ex-Champions (Gary Paffett, Mike Rockenfeller, Marco Wittmann), elf Nationalitäten. Und es gibt auch schnelle Damen in der neuen DTM: Mit der ehemaligen F3-Pilotin Sophia Flörsch (20) aus München im Abt-Audi und der Britin Esmee Hawkey (23, 2019 in der W Series, 2020 Champion der Pro-Am-Wertung im britischen Carrera-Cup) im T3-Lamborghini werden zwei Damen im Feld sein. In dem der DTM-Routinier Gary Paffett allerdings die ersten beiden Wochenenden wegen seiner Verpflichtung in der ABB Formel E wird auslassen müssen.

Red Bull, Ferrari und AlphaTauri sind ready für DTM-Action! © Julian Kroehl/Red Bull Content Pool

Die Marken: Elitär

Die zwölf Teams treten mit Fahrzeugen von Audi, BMW, Ferrari, Lamborghini, McLaren und Mercedes an.

Die Schauplätze: Acht in fünf Ländern

18. bis 20. Juni 2021: Monza (erstmals DTM-Schauplatz, die 40. Strecke dieser Serie)

23. bis 25. Juli 2021: Lausitzring

6. bis 8. August 2021: Zolder

20. bis 22. August 2021: Nürburgring

3. bis 5. September 2021: Red Bull Ring Spielberg

17. bis 19. September 2021: Assen

1. bis 3. Oktober 2021: Hockenheim

Noch ohne Datum: Norisring Nürnberg

Die Plattform: Fünf Säulen

Der Neustart der DTM bringt auch ein umfassendes Rahmenangebot mit sich: In der DTM Trophy misst sich der Nachwuchs und will Potenzial für den Aufstieg in die „große“ Serie beweisen. DTM Electric wird zukunftsweisenden E-Tourenwagensport bieten. DTM Classic hält die Erinnerung an frühere Glanzzeiten aufrecht. Und DTM E-Sports ist das Angebot für junge „digital natives“. „Der Motorsport befindet sich genauso wie die gesamte Automobilindustrie in einem Wandel. Daher vollziehen wir eine progressive Diversifizierung unseres Angebots für eine bewusste und innovative Zukunft“, erklärte Gerhard Berger zur Neuausrichtung der DTM.