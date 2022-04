Im Jahr 2021 hat sich die altehrwürdige Tourenwagen-Rennserie DTM neu erfunden. Maximilian Götz krönte sich in der ersten Saison nach dem Umbruch zum Champion. Doch schon in Kürze gehen für die DTM Saison 2022 die Lichter der Startampel an. Wir haben alle Infos zur DTM für euch zusammengefasst.

01 Was ist die DTM überhaupt?

Die DTM setzt auch in der Saison 2022 auf GT3-Boliden © Julian Kroehl / Red Bull Content Pool

Die DTM markiert die wohl wichtigste Tourenwagen-Serie Deutschlands und feierte in der Saison 2000 in der jetzigen Form ihre Premiere. Gefahren wird seit dem Jahr 2021 mit GT3-Rennwagen , die auf Serienfahrzeugen beruhen. Das öffnete die Rennserie für zusätzliche Hersteller, die neben bekannten Größen wie Audi, Mercedes oder BMW einstiegen. Darunter auch Ferrari mit dem Red Bull AF Corse-Team , die sich in ihrer Premierensaison den Titel als Meister im Bereich der Teams sicherten.

02 Was macht die DTM so einzigartig?

Die DTM steht für spannende Rennen und einzigartige Regeln © Julian Kroehl / Red Bull Content Pool

In der DTM kommt es, anders als beispielsweise in der Formel 1 , während der Meisterschaftsläufe immer wieder zum Kontakt zwischen den Fahrzeugen. Dabei beginnt ein jedes Rennen bereits auf ungewöhnliche Art und Weise und zwar mit dem „DTM Formation Start“ . Ein fliegender Start in Zweierreihen , der sich an den Indy-Rennserien orientiert garantiert, dass bereits ab der ersten Sekunde die Post abgeht.

Für zusätzliche Chancengleichheit sorgt, neben dem Pflichtboxenstopp , der sogenannte Erfolgsballast . Wer in einem Rennen als Sieger, Zweitplatzierter oder Dritter auf das Podium fuhr, muss seinen Boliden im nächsten Rennen mit zusätzlichen Gewichten bestücken (25 kg für den Sieger, 15 kg für den Zweiten und 5 kg für den Drittplatzierten). So soll es für Rennsieger in der DTM Saison 2022 noch schwieriger werden, zwei Rennen in Folge zu gewinnen.

Leistung eines DTM-Autos Wie viel PS hat ein DTM-Bolide? Die Balance of Performance (BoP) der DTM ist auf maximale Performance ausgelegt Fast 600 PS In der Saison 2021 erreichten die DTM-Boliden Leistungswerte zwischen 550 und 590 PS.

03 Was ändert sich an den DTM Regeln 2022?

Das erste DTM-Rennen in Deutschland steigt auf dem Lausitzring © Julian Kroehl / Red Bull Content Pool

Die Höhe des Erfolgsballastes ist allerdings nicht die einzige Regeländerung innerhalb des DTM Reglements für die Saison 2022. Vor allem beim Pflichtboxenstopp gibt es einige enorme Veränderungen . Die Choreographien beim Reifenwechsel sollen dadurch nun der Vergangenheit angehören, denn der Wechsel eines Hinterrades muss nun vor den Vorderrädern abgeschlossen werden. Zudem dürfen nur noch zwei Mechaniker pro Fahrzeugseite bei einem Boxenstopp zur Tat schreiten, während gleichzeitig das Tempolimit in der Boxengasse von 50 km/h auf 60 km/h angehoben wird.

Auch das Boxenstopp-Zeitfenster ändert sich mit der neuen Saison. So darf der Pflichtboxenstopp nicht vor Ablauf der zehnten Minute eines Rennens und nicht nach Ablauf der 40. Renn-Minute durchgeführt werden. Dafür darf der Pflichtboxenstopp nun allerdings auch während einer Safety-Car-Phase absolviert werden.

Neuerungen gibt es auch bei der Balance of Performance, die die Leistung der unterschiedlichen Boliden bewertet. Diese kann nun, sofern gravierende Leistungsunterschiede festgestellt werden, auch während eines laufenden Rennwochenendes seitens der Organisatoren angepasst werden.

Weitere Neuerungen:

Einführung von Full-Course-Yellow: Gelbe Flagge, die sich über den gesamten Kurs ersteckt

Bonuspunkt für die schnellste Rennrunde

Ein zusätzlicher Reifensatz pro Rennwochenende für jedes Team

Fahrer-Mindestgewicht für 2022 wurde von 84 auf 80 Kilogramm reduziert

04 Wie sieht das Rahmenprogramm der DTM aus?

Die DTM ist nicht die einzige Rennserie, die zu den Meisterschaftsläufen an den Start geht. Hinzu gesellt sich beispielsweise die DTM Trophy , in der mit GT4-Boliden gefahren wird. Oder die DTM Classic , in denen Fans einige Kult-Klassiker des Tourenwagensports bestaunen können.

Dabei unterteilt sich die DTM Classic in der Saison 2022 in zwei Grundpfeiler: Im DTM Classic Cup gehen Tourenwagen-Fahrzeuge aus den DTM-Jahrgängen 1984 bis 1996, sowie aus der Moderne der Jahre 2000 bis 2007 an den Start. Im DTM Classic DRM Cup dreht sich hingegen alles um die DTM-Vorgängerserie Deutsche Rennsport-Meisterschaft (DRM) mit Boliden aus den Jahren 1972 bis 1981.

Virtuelle DTM DTM als Esport Gefahren wird virtuell in der DTM Esports Championship Saison 2022 bereits gestartet Bereits Anfang März 2022 starteten die Sim-Racing-Profis in die neue Saison

05 DTM-Saison 2022: Wo finden die Rennen statt?

Das Saisonfinale der DTM steigt im Jahr 2022 auf dem Hockenheimring. © Julian Kroehl / Red Bull Content Pool

Die neue DTM-Saison 2022 umfasst insgesamt 16 Meisterschaftsläufe , die sich auf jeweils zwei Läufe pro Location aufteilen. Der Saisonauftakt erfolgt am 30.04.2022 in Portugal auf dem Autodromo Internacional do Algarve in Portimao, wo bereits einen Tag später – am 01. Mai – das zweite Rennen steigt.

Am 24. und 25. September gastiert die DTM dann am Red Bull Ring in Spielberg, bevor die Saison voraussichtlich am 08. und 09. Oktober auf dem legendären Hockenheimring ihren Abschluss findet.

06 DTM 2022: Fahrer, Teams und Hersteller

Felipe Fraga ist eines der neuen Gesichter in der DTM-Saison 2022 © Julian Kroehl / Red Bull Content Pool

Mit 29 bestätigten Fahrerinnen und Fahrern und 14 Teams fällt die DTM-Saison 2022 zu groß aus, wie noch nie zuvor. Mit von der Partie sind in diesem Jahr Veteranen wie der dreimalige DTM-Champion René Rast auf Audi, Doppel-Champion Marco Wittmann auf BMW oder der amtierende Meister Maximilian Götz auf Mercedes-AMG.

Ihr Debüt feiern in der kommenden Saison unter anderem David Schumacher, die Britin Esmee Hawkey und der Brasilianer Felipe Fraga , der neben dem Neuseeländer Nick Cassidy für das Red Bull AlphaTauri AF Corse -Team startet.

Neben dem Ferrari 488 GT3 Evo mit zwei Fahren gehen in diesem Jahr die folgenden Boliden an den Start: Mercedes-AMG GT3 (3 Teams, 7 Fahrer), Audi R8 LMS GT3 Evo II (3 Teams, 6 Fahrer), BMW M4 GT3 (2 Teams, 4 Fahrer), Lamborghini Huracan GT3 Evo (2 Teams, 6 Fahrer), Porsche 911 GT3 R (2 Teams, 3 Fahrer).