Liam Lawson führt Red Bull AF Corse beim Finale zum Team-Titel der DTM 2021

kollidierte mit dem Audi-Fahrer Kelvin van der Linde, womit der Titelkampf für ihn gelaufen war. Am Ende sicherte sich Maximilian Götz zwei Siege an diesem Wochenende und damit den Titel.

Die erste Kurve in der ersten Runde war beim großen Finale der DTM 2021 auf dem Norisring in Deutschland entscheidend:

Liam Lawson with the runner-up trophy for the 2021 DTM season

Liam Lawson feiert sein 18. Podium in der DTM-Saison 2021.

Nick Cassidy folgt Liam Lawson in der DTM am Norisring.

Rookie racer Liam Lawson has lit up DTM in 2021

Lawson legte von der Pole-Position weg einen tadellosen Start hin, während er seine Führung im Eingang der ersten Kurve aber verteidigen wollte, bremste van der Linde zu spät und crashte in die Seite des Autos mit der Nummer 30. Auch wenn er weitermachen konnte, war der Ferrari 488 GT3 Evo 2020 stark beschädigt und er kam über Platz 18 nicht hinaus.

Lawsons einzige Hoffnung, am Ende doch noch mit dem Titel davonzukommen, bestand darin, dass weder van der Linde noch der Deutsche Maximilian Götz - seine engsten Rivalen - das Rennen gewinnen konnten. Und während van der Linde mit einem Reifenschaden zurückfiel, stürmte Götz mit der Hilfe seines Teams von Mercedes durch das Feld, um die Führung zu erobern und das finale Rennen zu gewinnen.

"Natürlich bin ich sehr enttäuscht und frustriert, auch für das gesamte Team", erklärte Lawson anschließend. "Sie hätten sich diesen Titel wirklich verdient. Immer wieder vom gleichen Mann ausgeknockt zu werden...das sagt eigentlich alles. Erste Kurve in der ersten Runde - was kann man dazu schon sagen? Mir tut es leid für das gesamte Team."

Van der Linde legte sich auch mit Cassidy an, womit auch der AlphaTauri-Fahrer ans Ende des Feldes abfiel. Er kämpfte stark, fiel nach einer weiteren Kollision aber zurück, womit am Ende nur Platz 13 übrig blieb.

"Es ist klar, dass das Ergebnis heute nicht perfekt ist, aber wir haben unser Bestes gegeben", meint Cassidy. "Nach einer herausragenden Performance von Liam und mir im Qualifying war es toll, von vorne zu starten. Leider waren manche Umstände, die außerhalb unserer Kontrolle lagen, keine wirkliche Hilfe. Ich war mit meiner Fahrt sehr zufrieden und ich schaffte es, auf P4 vorzufahren. Die Pace des Autos war großartig und ich setzte alles daran, um den Sieg mitzukämpfen. Am Ende wollte es einfach nicht sein. Danke an das Team, das mir die Chance gab, hier zu fahren. Es hat eine Menge Spaß gemacht."

