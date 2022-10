New Zealand

In einem wilden und spektakulären DTM-Finale holte sich Marco Wittmann den Sieg im zweiten Rennen von Hockenheim. Damit ist er 2022 der bereits 11. Sieger in 16 Rennen. Sheldon van der Linde sicherte sich mit Platz 3 verdient den Weltmeistertitel. Verdient vor allem deshalb, weil der südafrikanische BMW-Werksfahrer der einzige Pilot ist, der 2022 gleich drei Mal triumphierte.

Dabei war Fraga im Qualifying für das zweite Rennen am Sonntagmorgen noch top unterwegs. Der Brasilianer fuhr überragend und zauberte im Cockpit des Red Bull AF Corse Ferrari 488 GT3 Evo 2022 die schnellste Rundenzeit (1:36,625 Minuten) auf den Asphalt. Doch kurz bevor er sich die Pole-Position endgültig sicherte, verlor er die Kontrolle über das Auto, segelte über die Kerbs und knallte gegen die Leitplanken.

