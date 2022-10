DTM in Hockenheim: Auf der Jagd nach einem weiteren Sieg im Finale

New Zealand

wie eine Achterbahnfahrt. Beide Piloten bewiesen, dass sie in ihren Red Bull AF Corse Ferrari 488 GT3 Evo 2020 Siegfahrer sein können. Doch sehr oft fehlte einfach das Glück – oder, besser gesagt, sie wurden von Konkurrenten in aussichtsreichen Positionen aus den Rennen genommen.

Diese Saison in der Deutschen Tourenwagen Meisterschaft (DTM) war für

Nick Cassidy hat in beiden vorangegangenen Runden ein Rennen gewonnen.

Daher wird keiner der beiden Red-Bull-Fahrer um den Meistertitel kämpfen können, wenn die Serie an diesem Wochenende im badischen Autodrom Hockenheim mit den letzten beiden Rennen endet. Sechs Fahrer haben vor dem Finale noch reelle Chancen, die Meisterschaft für sich zu entscheiden. Doch für Cassidy und Fraga bietet die Ausgangslage auch Vorteile: Sie brauchen den Konkurrenten keine Aufmerksamkeit schenken, sie müssen nicht „strategisch“ unterwegs sein, und sie können mit ganzer Kraft auf einen weiteren Rennsieg am Finalwochenende losgehen.

Daher ist das persönliche Ziel von Cassidy leicht nachzuvollziehen: „Ich freue mich riesig darauf, die DTM-Saison mit einem Highlight zu beenden. Die vergangenen beiden Wochenenden waren großartig für unser Team. Ich hoffe, wir können die Saison mit Stil beenden.“ Der Neuseeländer gewann in den vergangenen beiden Runden in Spa-Francorchamps und auf dem Red Bull Ring jeweils ein Rennen. Und er wäre wohl auch ein Meisterschaftsanwärter, hätte er nicht zwei Events (vier Rennen) wegen anderer Verpflichtungen versäumt.

Felipe Fraga kommt nach Petit Le Mans in Hochform an den Hockenheimring.

„Ich kann es kaum erwarten, in Hockenheim zu fahren. Wir haben heuer schon oft gute Form bewiesen. Ich hoffe, dass die Resultate im Finale passen. Wir streben natürlich eine höhere Position auf dem Podium an“, sagt Fraga.

