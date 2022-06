DTM in Imola 2022: Felipe Fraga führt...und scheitert dennoch

Und Fraga behielt beim Start die Nerven, während Feller seinen Reifen in der Eröffnungsrunde in den Kies tauchte. Der Brasilianer übernahm die frühe Führung. In Runde drei kollidierten jedoch Thomas Preining und Rolf Ineichen, womit das Safety Car ausfahren musste.

Der Großteil des Feldes ging an die Box, um sich frische Reifen abzuholen, beim Restart in Runde sechs gelang es Feller aber, die bessere Linie zu finden und Fraga zu überholen. Dann holte sich der Ferrari 488 GT3 Evo 2020 des Brasilianers einen Platten, der wiederum sein Rennen beendete.

