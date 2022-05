Reifenpannen und Feuer: Cassidy holt trotzdem seine ersten DTM-Punkte

Für Cassidy sah es bei seinem Meisterschafts-Debüt 2022 zunächst richtig gut aus. In beiden Rennen erkämpfte er sich einen Platz in den Punkterängen, hatte schließlich aber Mühe, das Tempo des neuen BMW M4 von Sheldon van der Linde und des Mercedes-AMG GT3 an der Spitze mitzugehen. Auf den neunten Platz am Samstag folgte am Sonntag eine noch stärkere Performance, als Cassidy im zweiten Rennen weniger als fünf Minuten vor Schluss die drittbeste Zeit auf den heißen Asphalt am Lausitzring zauberte. Er war auf dem besten Weg zu einer weiteren Top-10-Platzierung als er von einem bitteren Reifenschaden doch noch in die Knie gezwungen wurde und aufgeben musste.