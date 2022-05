DTM Lausatzring 2022: Felipe Fraga ist bereit für den nächsten Coup

Fragt man ihn nach Vorbildern, dann gibt es einige Namen, die Fraga einfallen: „Natürlich gehört Ayrton Senna zu meinen Helden, aber ich finde auch das, was Fernando Alonso macht, großartig. Er ist so anpassungsfähig. Egal, ob er in der F1, in Endurance oder in der Indycar-Serie unterwegs ist, seine Performances sind schlicht herausragend.“